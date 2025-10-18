Triệu phú USD được định nghĩa là những người sở hữu tài sản đầu tư từ 1 triệu USD trở lên. Theo Báo cáo Tài sản Toàn cầu 2025 của UBS, hiện thế giới có khoảng 60 triệu người thuộc nhóm này, nắm giữ tổng tài sản lên tới 226 nghìn tỷ USD.

Đồ thị thông tin dưới đây thể hiện các quốc gia có số lượng triệu phú nhiều nhất.

Mỹ tiếp tục dẫn đầu với 23,8 triệu người, tương đương cứ 10 người trưởng thành thì có 1 người là triệu phú. Trung Quốc đứng thứ hai với 6,1 triệu người sở hữu tài sản từ 1 triệu USD trở lên. Đáng chú ý, tại Thâm Quyến, trung tâm kinh tế và công nghệ hàng đầu của Trung Quốc, số lượng triệu phú đã tăng 124% kể từ năm 2014.

Pháp xếp thứ ba với số lượng triệu phú bằng khoảng một nửa so với Trung Quốc, đồng thời là quốc gia có nhiều tỷ phú nhất châu Âu.

Trong khi đó, Thụy Sỹ và Luxembourg ghi nhận mật độ triệu phú cao nhất thế giới, với cứ 7 người trưởng thành thì có 1 người thuộc nhóm này. Các nền kinh tế phát triển khác như Hồng Kông, Australia và Hà Lan cũng có tỷ lệ cao đáng kể, trung bình 1/10 người trưởng thành là triệu phú.