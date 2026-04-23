Những quốc gia tăng dân số mạnh nhất trong 25 năm qua, Việt Nam cũng có mặt

Theo dữ liệu từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), bức tranh tăng dân số toàn cầu giai đoạn 2000-2025 cho thấy sự khác biệt rõ giữa hai nhóm dẫn đầu.

Nếu xét theo tỷ lệ phần trăm, danh sách chủ yếu thuộc về các nền kinh tế quy mô dân số nhỏ ở vùng Vịnh và châu Phi. Còn nếu xét theo số lượng dân số tăng thêm, châu Á và châu Phi chiếm ưu thế.

Đứng đầu thế giới về tốc độ tăng dân số theo tỷ lệ phần trăm là Qatar, với mức tăng 423% trong 25 năm qua. Xếp sau là Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) với 250%, tiếp đến là Guinea Xích đạo 167%, Niger 157% và Bahrain 154%.

Điều này cho thấy ở những nước có quy mô dân số ban đầu nhỏ, mức tăng dân số tính theo tỷ lệ phần trăm thường nổi bật hơn.

Trong khi đó, nếu xét theo số dân tăng thêm, Ấn Độ là nước đứng đầu với 406 triệu người, cao gần gấp ba lần so với mức tăng 138 triệu người của Trung Quốc. Nigeria đứng thứ ba với dân số tăng thêm 113 triệu người, tiếp theo là Pakistan với 105 triệu người và Indonesia với 78 triệu người. Mỹ cũng nằm trong nhóm đầu với mức tăng 59 triệu người.

Việt Nam xuất hiện trong bảng xếp hạng các nước tăng dân số mạnh nhất theo con số tuyệt đối, với dân số tăng thêm 23 triệu người trong giai đoạn 2000-2025.

Một số nước xuất hiện ở cả hai bảng xếp hạng, như Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC), Uganda, Angola, Yemen, Tanzania và Mozambique. Điều này cho thấy dân số tại các nước này không chỉ tăng nhanh về tỷ lệ, mà còn tăng mạnh về số lượng.