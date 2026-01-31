Tốc độ già hóa dân số ở châu Á

Theo báo cáo Triển vọng Dân số Thế giới mới nhất của Liên Hợp Quốc (UN), già hóa dân số ở châu Á không còn là câu chuyện xa xôi mà đang diễn ra nhanh chóng và rõ nét tại nhiều quốc gia, thể hiện qua tỷ trọng người từ 65 tuổi trở lên trong dân số tăng mạnh.

Xu hướng này có thể gây sức ép lớn lên thị trường lao động, ngân sách nhà nước và hệ thống chăm sóc chỉ trong khoảng 20 năm tới.

Đồ họa thông tin dưới đây thể hiện tốc độ già hóa dân số tại một số quốc gia châu Á.

Theo kịch bản trung vị của Liên Hợp Quốc, Nhật Bản vẫn là nước “già” nhất khi nhóm người từ 65 tuổi trở lên được dự báo tăng từ mức khoảng 29% dân số vào năm 2020 lên 31,1% vào năm 2030 và 35,4% vào năm 2040. Tuy nhiên, điều đáng chú ý hơn trong đồ họa là tốc độ già hóa nhanh ở nhiều quốc gia khác trong khu vực.

Hàn Quốc và Trung Quốc là hai trường hợp tiêu biểu cho tốc độ già hóa nhanh. Theo dự báo giai đoạn 2020-2040, tỷ trọng dân số từ 65 tuổi trở lên ở cả hai nước đều tăng gấp hơn hai lần.

Cụ thể, Hàn Quốc được dự báo tăng từ 15,8% năm 2020 lên 33,8% năm 2040, còn Trung Quốc tăng từ 12,7% lên 26,6%. Quỹ đạo này cho thấy rủi ro thiếu hụt lao động và áp lực lên hệ thống hưu trí ngày càng rõ, trong bối cảnh mức sinh thấp kéo dài khiến lực lượng lao động ở cả hai quốc gia tiếp tục thu hẹp.

Đà già hóa nhanh cũng không chỉ diễn ra ở các nền kinh tế phát triển châu Á. Tại Thái Lan và Việt Nam, tỷ trọng người từ 65 tuổi trở lên trong dân số hiện thấp hơn các nước như Nhật Bản hay Hàn Quốc, nhưng nhóm người này được dự báo sẽ tăng mạnh từ nay đến năm 2040.

Theo đó, tỷ trọng nhóm người từ 65 tuổi trở lên tại Thái Lan được dự báo tăng lên 25,6%, còn Việt Nam tăng lên 15,8% - đều cao gấp khoảng 2 lần so với năm 2020.