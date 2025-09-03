Những tỷ phú mới phất lên từ cơn sốt AI năm 2025

Các công ty khởi nghiệp AI như Anthropic và Safe Superintelligence đã huy động được hàng tỷ USD vốn đầu tư và tạo ra nhiều tỷ phú mới.

Trong số này, ông Michael Intrator - người đồng sáng lập, CEO công ty CoreWeave - sở hữu tài sản lớn nhất với 6 tỷ USD.

Danh sách cũng gồm hai cựu nhân viên của OpenAI - startup đứng sau ứng dụng AI hàng đầu ChatGPT. Đó là Alexandr Wang và Lucy Guo, hai người đồng sáng lập công ty Scale AI.

Riêng Wang, 28 tuổi, hiện đã gia nhập Meta Platforms với vai trò giám đốc AI kiêm lãnh đạo Meta Superintelligence Labs (MSL) - bộ phận siêu trí tuệ mới thành lập của công ty mẹ Facebook.