VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới
VnEconomy

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

icon-scroll

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin

Những tỷ phú mới phất lên từ cơn sốt AI năm 2025

Ngọc Trang

03/09/2025, 16:41

Các công ty khởi nghiệp AI như Anthropic và Safe Superintelligence đã huy động được hàng tỷ USD vốn đầu tư và tạo ra nhiều tỷ phú mới.

VnEconomy

Trong số này, ông Michael Intrator - người đồng sáng lập, CEO công ty CoreWeave - sở hữu tài sản lớn nhất với 6 tỷ USD.

Danh sách cũng gồm hai cựu nhân viên của OpenAI - startup đứng sau ứng dụng AI hàng đầu ChatGPT. Đó là Alexandr Wang và Lucy Guo, hai người đồng sáng lập công ty Scale AI.

Riêng Wang, 28 tuổi, hiện đã gia nhập Meta Platforms với vai trò giám đốc AI kiêm lãnh đạo Meta Superintelligence Labs (MSL) - bộ phận siêu trí tuệ mới thành lập của công ty mẹ Facebook.

Vai trò của Chính phủ Mỹ trong cơn sốt tiền ảo 2025

18:36, 20/08/2025

Vai trò của Chính phủ Mỹ trong cơn sốt tiền ảo 2025

Các Big Tech tìm đến điện hạt nhân để tiếp năng lượng cho "cơn sốt" AI

15:00, 04/08/2025

Các Big Tech tìm đến điện hạt nhân để tiếp năng lượng cho "cơn sốt" AI

Làn sóng AI đang sản sinh tỷ phú với tốc độ chưa từng thấy

16:02, 11/08/2025

Làn sóng AI đang sản sinh tỷ phú với tốc độ chưa từng thấy

Từ khóa:

AI cơn sốt AI công ty khởi nghiệp CoreWeave Michael Intrator openAI Scale AI tỷ phú
VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: