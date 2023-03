Nỗ lực tái cơ cấu, loạt doanh nghiệp giải thể chi nhánh, bán vốn công ty con

Cụ thể, mới đây, ngày 14/3, Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, DIG) đã thông qua việc giải thể Chi nhánh DIC Star Apart’Hotel Landmark Vũng Tàu. Chi nhánh DIC Star Apart’Hotel Landmark Vũng Tàu được thành lập ngày 16/8/2019 tại tỉnh Bà Rịa – vũng Tàu.

DIG Corp giải thể chi nhánh trong bối cảnh cả năm 2022, doanh thu thuần của DIG đạt 1,9 nghìn tỷ đồng (-26% YoY) và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 146 tỷ đồng (-85% YoY).

Tính đến cuối năm 2022, tiền và các khoản tương đương tiền (bao gồm cả tiền gửi ngắn hạn) của DIG đạt 423 tỷ đồng, giảm 80% so với cuối quý 3/2022 và 89% so với cuối năm 2021, mà Chứng khoán Bản Việt cho rằng một phần dùng cho việc mua lại trái phiếu. Nợ vay ròng/vốn chủ sở hữu của DIG đạt 44,2% so với mức 43,1% vào cuối quý 3/2022 và 15,2% vào cuối năm 2021. Mới đây, DIG Corp còn bị Thanh tra Chính phủ ra quyết định thanh tra trong quá trình cổ phần hóa.

Diễn biến cổ phiếu DIG Corp.

Tương tự, Công ty CP Đầu tư Hải Phát (Hải Phát Invest – HPX) vừa thông qua nghị quyết HĐQT về việc giải thể Công ty CP Đầu tư Greenland Bắc Giang với lý do thay đổi định hướng đầu tư. Pháp nhân này chỉ mới được thành lập chưa đầy một năm.

Theo bản đăng ký doanh nghiệp của Greenland Bắc Giang, công ty được thành lập vào ngày 10/6, trụ sở đặt tại TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang với lĩnh vực hoạt động chính là kinh doanh bất động sản. Vốn điều lệ của Greenland Bắc Giang là 136 tỷ đồng, trong đó, Hải Phát Invest nắm tỷ lệ 20% vốn điều lệ, tương đương số vốn góp là 27,2 tỷ đồng. Hai cổ đông sáng lập còn lại là CTCP Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Quang Anh (nắm 40%) và CTCP GL Group (nắm 40%).

Người đại diện pháp hiện tại của Greenland Bắc Giang là ông Trịnh Quang Ba, người đồng thời là đại diện pháp luật của GL Group. Bên cạnh đó, người đại diện theo pháp luật của Hạ tầng Quang Anh là ông Nguyễn Minh Thức. Ông Thức cũng đồng thời đứng tên cho Công ty TNHH Phát triển Đô thị THL và Công ty CP Tập đoàn Quang Anh.

Về kết quả kinh doanh quý 4/2022, Hải Phát Invest ghi nhận doanh thu đạt 326,8 tỷ đồng, giảm 16% so với cùng kỳ; lỗ gộp 34,4 tỷ đồng. Sau khi trừ các chi phí, Hải Phát Invest lãi ròng 19,2 tỷ đồng, giảm hơn 86% so với cùng kỳ.

Lũy kế cả năm 2022, doanh nghiệp bất động sản này ghi nhận tổng doanh thu 1.635 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 142,4 tỷ đồng, lần lượt tăng 17,4% và giảm 56,6% so với năm 2021.

Diễn biến cổ phiếu HPX thời gian gần đây.

Trong khi đó, ngày 04/03/2023, tại Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2023, Tập đoàn FLC đưa ra chủ trương tái cơ cấu toàn diện, trong đó có việc bán cổ phần tại hãng hàng không Bamboo Airways. “Sau khi được ĐHĐCĐ ủy quyền, chúng tôi cũng cần xây dựng phương án đánh giá cụ thể bởi các chuyên gia tài chính, sau đó mới có thể đưa ra kế hoạch cụ thể. Khi có kế hoạch cụ thể, chúng tôi sẽ sẽ thực hiện công bố thông tin để các cổ đông được biết”, Chủ tịch FLC Lê Bá Nguyên nói.

Trước đó, ngày 21/02, HĐQT AGM thông qua nghị quyết giải thể công ty TNHH Một thành viên Thu mua Lương thực Angimex. Việc giải thể nhằm sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Công ty.

Ngày 20/02, HĐQT AGM cũng đã thông qua chuyển nhượng 100% vốn của Công ty tại TNHH Dịch vụ Phát triển Nông nghiệp Đồng Tháp (Dasco). Căn cứ BCTC quý 4/2022, AGM nắm 100% tại Dasco, giá gốc khoản đầu tư là 80 tỷ đồng.

Tính tới ngày 31/12/2022, tổng tài sản ngắn hạn của AGM là 370 tỷ đồng, nợ ngắn hạn là 595 tỷ đồng, cân đối thiếu 225 tỷ đồng. AGM cho biết việc mất cân đối vốn nói trên do Công ty nhận chuyển nhượng mua đất, kho ở Đồng Tháp và Tri Tôn (196.6 tỷ đồng); mua 19% vốn tại Công ty TNHH Angimex Furious (32.3 tỷ đồng).

Theo kế hoạch năm 2022, AGM dự kiến phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ bù đắp cho khoản thiếu hụt 225 tỷ đồng. Tuy nhiên, do nhiều điều kiện khách quan, Công ty chưa phát hành cổ phiếu như dự kiến, dẫn tới mất cân đối 225 tỷ đồng.

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 diễn ra ngày 29/12/2022, AGM đã hủy phương án chào bán cổ phiếu. Thay vào đó, HĐQT thông qua phương án xử lý mất cân đối vốn bằng cách thanh lý các tài sản của AGM.

Theo đó, Công ty dự kiến thanh lý tài sản để bổ sung vốn lưu động ở 9 phân xưởng, nhà máy, kho (với tổng diện tích 40,542.6 m2, giá sổ sách 127.2 tỷ đồng và giá bán dự kiến 240 tỷ đồng). Nếu bán thành công, Công ty sẽ bổ sung thêm được 240 tỷ đồng vào vốn lưu động.

Trong bối cảnh kinh doanh khó khăn, tắc thanh khoản, nhiều doanh nghiệp bất động sản niêm yết đã buộc phải giải thể, bán đi các công ty con để tối ưu chi phí... Dự báo, xu hướng này sẽ còn diễn ra mạnh trong thời gian tới khi thị trường còn nhiều khó khăn.

Ở một diễn biến khác, Tổng cục Thống kê cho biết, trong hai tháng đầu năm 2023, số lượng doanh nghiệp kinh doanh bất động sản thành lập mới là 550 doanh nghiệp, giảm 62,4% so với cùng kỳ; số lượng doanh nghiệp bất động sản giải thể là 235 doanh nghiệp, tăng gần 20%.