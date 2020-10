Novaland: Trong 1 tuần quyết “rót” gần 2.830 vào Nova Nippon

Quyết định này đưa ra trong bối cảnh Hội đồng quản trị của Novaland vừa quyết rót thêm 1.320 tỷ đồng vào Nova Nippon ở tuần trước, ngày 19/10/2020.



Ngày 26/10/2020, công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc Nova (mã: NVL, Novaland) đã có quyết nghị thông qua việc đầu tư thêm vào Công ty TNHH Nova Nippon. Theo đó, Novaland sẽ đầu tư thêm hơn 1.509,6 tỷ đồng vào Nova Nippon để nâng giá trị vốn góp của Novaland tại công ty này lên mức hơn 3.908 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 99,994% vốn điều lệ tại Nova Nippon.



Trước đó, ngày 19/10/2020, Novaland đã thông qua việc đầu tư thêm vào Nova Nippon 1.320 tỷ đồng, để nâng giá trị vốn góp của Novaland tại Nova Nippon lên gần 2.399 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 99,91% vốn điều lệ của Nova Nippon.



Như vậy, chỉ trong 1 tuần của tháng Mười, Novaland đã quyết rót gần 2.830 tỷ đồng vào Nova Nippon.



Theo báo cáo tài chính Novaland, tại thời điểm kết thúc quý 2/2020, Novaland nắm giữ 99,98% vốn tại Nova Nippon với giá trị đầu tư ban đầu là gần 1.079 tỷ đồng.



Nova Nippon được thành lập vào tháng 7/2015 với vốn điều lệ ban đầu 20 tỷ đồng, các cổ đông sáng lập là Novaland, Trương Ngọc Minh và Lê Nguyễn Diễm My. Trong đó, Novaland nắm giữ 60% vốn điều lệ, Trương Ngọc Minh và Lê Nguyễn Diễm My mỗi cá nhân nắm giữ 20% vốn điều lệ. Đến tháng 2/2016, Novaland nâng tỷ lệ sở hữu của mình tại Nova Nippon lên 99,98%. Đến tháng 1/2018, Trương Ngọc Minh và Lê Nguyễn Diễm My không còn là cổ đông của Nova Nippon.



Hành trình tăng vốn của Nova Nippon



Từ tháng 5/2018, Novaland bắt đầu hành trình tăng vốn góp vào Nova Nippon qua đó vốn điều lệ của Nova Nippon tăng từ 20 tỷ đồng lên gần 1.079 tỷ đồng.