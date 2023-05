Núp bóng dịch vụ cầm đồ, tư vấn tài chính để cho vay nặng lãi, thu lời hơn 4.000 tỷ đồng

Ngày 28/5, Công an TP. HCM đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 09 bị can là các giám đốc, trưởng phòng, trưởng bộ phận, trưởng nhóm thuộc Công ty TNHH MTV TMDV Digital Credit; Công ty TNHH Fincap VN và Công ty TNHH Sofi Solutions về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Các quyết định đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Bao gồm: Trương Tấn Tài (sinh năm 1991, Giám đốc Công ty Fincap VN), Đinh Thị Hồng Loan (sinh năm 1980, Trưởng Phòng Hành chính nhân sự Công ty Sofi Solutions), Cao Thị Xuân Hương (sinh năm 1978, Kế toán trưởng Công ty Sofi Solutions), Trần Dũng (sinh năm 1986, Trưởng Phòng Vận hành Công ty Sofi Solutions), Đặng Hùng Tuấn (sinh năm 1987, Trưởng bộ phận nhắc nợ trước hạn Công ty Sofi Solutions), Nguyễn Thị Bé Năm (Trưởng nhóm nhắc nợ G1), Hồ Thị Bích Chi (sinh năm 1990, Trưởng nhóm thu hồi nợ G2)....

Đối tượng Trương Tấn Tài (sinh năm 1991, giám đốc Công ty FinCap VN). Ảnh: Cổng thông tin Công an TPHCM.

Quá trình điều tra xác định các công ty trên “núp bóng” dịch vụ cầm đồ, tư vấn tài chính để hoạt động cho vay lãi nặng thông qua trang web tamo.vn và findo.vn.

Từ tháng 4/2019 đến tháng 4/2023, thông qua 02 trang web trên, 03 công ty đã giải ngân cho vay hơn 02 triệu lượt vay, tổng cộng hơn 6.072 tỷ đồng; thu lợi bất chính hơn 4.123,4 tỷ đồng.

Các công ty cho vay với lãi suất thấp nhất là 153,2%; cao nhất là 1.289,67%, gấp từ 07 lần đến 64 lần mức lãi suất cao nhất quy định tại Bộ luật dân sự.

Hiện Công an TP. HCM tiếp tục củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Qua gần 1 tháng triển khai thực hiện Kế hoạch ra quân tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bóc, xoá sản phẩm quảng cáo sai quy định, Công an TP. HCM đã phát hiện, xác minh hàng trăm số điện thoại liên quan hoạt động cho vay tài chính với 50 đối tượng nghi vấn; khởi tố 03 vụ/17 bị can về các hành vi phạm tội liên quan đến “tín dụng đen”; xử phạt vi phạm hành chính 43 trường hợp về hành vi quảng cáo trái pháp luật…

Trong thời gian tới, Công an TP HCM tiếp tục tham mưu Ban Chỉ đạo 138 các cấp tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật về quảng cáo để người dân tại các Tổ dân phố, khu dân cư và các cơ quan, doanh nghiệp nâng cao nhận thức; chủ động bóc gỡ, phát hiện ngăn chặn các hành vi quảng cáo sai quy định nêu trên. Đồng thời, tiếp tục truy xét nhóm các đối tượng hoạt động “tín dụng đen” từ thông tin các tờ quảng cáo để xử lý triệt để, nghiêm theo quy định.