Ồ ạt tin rao bán nhà đất cuối năm nhưng không mấy người mua

Thị trường bất động sản phía Bắc cuối năm 2021 vẫn rục rịch với phân khúc đất nền, trong khi các tỉnh thành phía Nam vẫn chưa thể giao dịch sôi động trở lại bình thường như trước đây.

THỊ TRƯỜNG CHƯA THỂ VÃN HỒI

Theo dữ liệu của Batdongsan.com, trong tháng 12/2021, lượng thông tin đăng bán căn hộ, nhà riêng, nhà mặt phố, đất nền tăng bình quân 7% so với tháng trước đó. Cụ thể, phân khúc đất nền dự án và phân khúc nhà riêng lượng tin rao bán đều tăng ở mức 8%, rao bán nhà mặt phố tăng 9%, rao bán đất tăng 12%.

Tuy nhiên, lượng thông tin tìm mua lại trái ngược khi bình quân toàn thị trường giảm 3%.

Đối với từng địa bàn, mức độ quan tâm của người dân và nhà đầu tư tại Hà Nội trong tháng cuối cùng của năm 2021 giảm 5%, TP.HCM giảm 8%, Đà Nẵng giảm 3% và Bình Dương giảm 2%... Riêng Bà Rịa – Vũng Tàu, Bắc Giang, Hà Nam nhà đầu tư tìm kiếm tăng tương ứng 4%, 20% và 32%.

Mức độ quan tâm tại một số tỉnh, thành phố trong tháng cuối năm 2021 - Nguồn: Batdongsan.com.

Mức độ quan tâm giảm nhiều nhất ở phân khúc chung cư, nhà riêng, nhà mặt phố đều giảm ở mức 9%. Đặc biệt, chung cư là loại hình có mức độ quan tâm giảm mạnh nhất tại 02 thành phố lớn là Hà Nội và TP.HCM.

Riêng phân khúc đất nền được quan tâm hơn so với tháng trước, nhất là người dân và nhà đầu tư phía Bắc khi sự quan tâm tăng tới 32% tại Hà Nam, Bắc Giang là 22%, Hoà Bình là 18%, Hải Dương là 13%, thủ đô Hà Nội chỉ tăng vỏn vẹn 1%. Trong khi đó, mức độ quan tâm đất nền tại TP.HCM giảm 4%, Đà Nẵng giảm 2% so với tháng trước.

GIAO DỊCH CĂN HỘI TẠI HÀ NỘI, TP.HCM GIẢM MẠNH

Theo bà Đỗ Thu Hằng, Giám đốc cấp cao Bộ phận Tư vấn Savills Hà Nội, năm 2021, nguồn cung mới và số lượng giao dịch căn hộ tại thị trường Hà Nội thấp nhất trong vòng 05 năm.

Sự sụt giảm tiếp tục được ghi nhận khi so sánh với cùng kỳ năm ngoái ở cả 02 phân khúc căn hộ bán và biệt thự/nhà liền kề.

Năm 2021, nguồn cung sơ cấp chỉ đạt hơn 33.600 căn, giảm 21% theo năm. Nguồn cung hạn chế và ảnh hưởng của đại dịch khiến số lượng giao dịch cả năm 2021 đạt 16.100, mức thấp nhất trong vòng 05 năm qua.

Riêng quý 4/2021, số lượng căn bán được đạt 4.200 căn, tăng 72% theo quý. Tỷ lệ hấp thụ chỉ đạt 19%, tăng 7 điểm phần trăm theo quý.

Dù vậy, giá căn hộ tiếp tục tăng quý thứ 12 liên tiếp, khi sản phẩm có mức giá từ 35-46 triệu đồng/m2 chiếm 52% số căn bán được, tăng 9% theo năm. Phần lớn các căn hộ trong khoảng giá này tại các quận/huyện Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Long Biên và Gia Lâm.

Cùng nhận định về giá căn hộ tại Hà Nội đang tăng nhanh, tại báo cáo thị trường quý 4/2021 của Công ty dịch vụ bất động sản Cushman and Wakefield Việt Nam, ghi nhận ​​giá bán căn hộ trung bình trong quý này tăng đáng kể 20% theo quý và 39% theo năm.

Phân khúc hạng A ghi nhận mức giá trung bình đạt 137 triệu đồng/m2 (5.927 USD/m2), cao gấp đôi so với quý trước và cùng kỳ năm ngoái. Hạng B tăng 4% so với quý trước, đạt 39,5 triệu đồng/m2 (1.706 USD/m2). Hạng C ghi nhận mức tăng 11% so với quý trước, ở mức 25,8 triệu đồng/m2 (1.112 USD/m2).

Cushman and Wakefield Việt Nam dự báo, triển vọng thị trường căn hộ Hà Nội năm 2022 ​​sẽ sôi động với khoảng 26.000 căn được tung ra thị trường.

Tại TP.HCM, ông Vincent Nguyễn, Giám đốc bộ phận Kinh doanh Nhà ở TP.HCM của Savills Việt Nam, cho biết lượng giao dịch căn hộ trong năm 2021 giảm 58% theo năm, đạt hơn 9.430 căn. Đây là mức thấp nhất được ghi nhận từ năm 2017.

Trong khi đó, nguồn cung sơ cấp năm 2021 đạt gần 11.700 căn, mức thấp nhất trong vòng 05 năm qua và giảm 54% theo năm. Hạng B chiếm 62% nguồn cung sơ cấp, theo sau là Hạng C với 31% thị phần.

Đa số các dự án không thay đổi giá bán, ngoại trừ 05 dự án đã tăng giá bán lên đến 11% theo quý. Trong quý 4/2021, ngoại trừ một dự án có giá bán dưới 30 triệu đồng/m2, các dự án hạng C có giá bán dao động từ 37 triệu đồng/m2 đến 60 triệu đồng/m2.

Savills dự báo năm 2022, tại TP.HCM có khoảng 20.800 căn từ 43 dự án được sẽ được mở bán, trong đó, các chủ đầu tư trong nước cung cấp 93% thị phần.

Đối với các thị trường vệ tinh của TP.HCM, như Long An, Bình Dương, Đồng Nai, các đơn vị tư vấn bất động sản cho rằng, thị trường nhà ở tại các địa phương vệ tinh đang cạnh tranh với TP.HCM với mức giá hấp dẫn.

Tuy nhiên, số liệu từ Savills Việt Nam cho thấy, trong năm 2021, giá bán trung bình căn hộ tại Bình Dương đuổi sát nút giá căn hộ tại TP.HCM khi đạt mức 40,8 triệu đồng/m2 ở Thuận An và đạt 37 triệu đồng/m2 ở Dĩ An, so với giá bán trung bình của căn hộ hạng C ở TP. Thủ Đức (TP.HCM) là 41,8 triệu đồng/m2.

Nguồn cung tương lai đến năm 2024 ở Bình Dương ước tính gần 48.000 căn, trong đó Thuận An và Dĩ An chiếm 83% thị phần.