“Ông lớn” quản lý bay phấn đấu lãi gần 900 tỷ đồng năm nay

Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành Quyết định số 715/QĐ0BGTVT phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2024 của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM).

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam hiện là đơn vị duy nhất cung ứng các dịch vụ bảo đảm hoạt động bay (dịch vụ công ích) cho tất cả các tàu bay dân dụng và vận tải quân sự tại các cảng hàng không, sân bay dân dụng trên toàn quốc và các vùng thông báo bay do Việt Nam quản lý.

Giống như cảnh sát giao thông điều tiết, phân luồng dưới đất, những kiểm soát viên không lưu của VATM có nhiệm vụ điều hành giao thông trên “chín tầng mây”, để các máy bay cất/hạ cánh một cách trật tự, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Kế hoạch này được ban hành nhằm bảo đảm hoạt động bay an toàn, điều hòa, hiệu quả và doanh nghiệp kinh doanh có lãi. Đồng thời, bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu đầu tư tại tổng công ty và vốn của doanh nghiệp đầu tư tại công ty con, cũng như hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của chủ sở hữu giao, trong đó có chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu.

Cụ thể, về kế hoạch cung ứng dịch vụ bảo đảm hoạt động bay, VATM phấn đấu đảm bảo đạt sản lượng dịch vụ (lần chuyến điều hành bay) đạt hơn 800 nghìn lần chuyến, tăng 5,74% so với thực hiện năm 2023.

Trong đó, điều hành bay đi, đến đạt hơn 426 nghìn lần chuyến, bằng 90,94% so với thực hiện năm 2023. Điều hành bay quá cảnh đạt hơn 374 nghìn lần chuyến, tăng 29,79% so với thực hiện năm 2023.

"Chất lượng dịch vụ phải bảo đảm an toàn, điều hòa và hiệu quả cho 100% chuyến bay trong vùng trách nhiệm được giao", Bộ Giao thông vận tải nêu rõ.

Đối với kế hoạch đầu tư xây dựng, tổng số dự án trong năm của doanh nghiệp được giao là 97 dự án với tổng mức đầu tư dự kiến 9.575 tỷ đồng. Kế hoạch giải ngân trong năm 2024 đạt 1.198 tỷ đồng.

Về kế hoạch tài chính, năm 2024, VATM được giao kế hoạch tổng thu đạt hơn 5.641 tỷ đồng, tăng 12,98% so với thực hiện năm 2023.

Tổng doanh thu hơn 3.897 tỷ đồng, tăng 6,01% và lợi nhuận sau thuế hơn 885 tỷ đồng, tăng 3,77% (sau khi trích quỹ khoa học công nghệ). Kế hoạch nộp ngân sách nhà nước đạt 2.427 tỷ đồng, tăng 18,81%.

Bộ Giao thông vận tải yêu cầu VATM tiếp tục tập trung chỉ đạo, điều hành tổ chức, thực hiện tốt nhiệm vụ cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay, đảm bảo điều hành bay an toàn - điều hòa - hiệu quả 100% các chuyến bay trong vùng trách nhiệm.

Cùng với đó, triển khai tốt công tác kiểm tra, giám sát an toàn, an ninh tại các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay.

"Tăng cường kiểm tra và duy trì nghiêm chế độ trực, theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan, kịp thời xử lý các tình huống đảm bảo điều hành bay an toàn tuyệt đối, đặc biệt trong các dịp lễ lớn trong năm", Bộ Giao thông vận tải đề nghị.

Ưu tiên thực hiện các giải pháp tăng cường tự thực hiện bảo trì, bảo dưỡng khai thác các trang thiết bị kỹ thuật hiệu quả, tiết kiệm chi phí và theo đúng quy định, tiêu chuẩn, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, ổn định, phục vụ cho các hoạt động bay và công tác điều hành bay.

VATM cũng cần xây dựng và điều hành kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2024 phù hợp và bám sát tình hình thực tế.

Thực hiện tốt các chế độ tài chính, kế toán, tập trung thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thanh quyết toán các dự án hoàn thành và nhiệm vụ chi thường xuyên. Thường xuyên rà soát, thực hiện tiết kiệm các khoản chi thường xuyên.

Bên cạnh đó, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và kế hoạch giải ngân các dự án chuyển tiếp năm 2023, cũng như tiếp tục tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm như dự án thành phần 2 "Các công trình phục vụ quản lý bay" thuộc dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1; Trung tâm KSKL Hồ Chí Minh (ATCC/HCM), đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ kế hoạch đề ra và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đầu tư.

Trên cơ sở kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025 được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt, dự báo của ICAO và IATA với thị trường hàng không thế giới và khu vực, để xây dựng và thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư xây dựng, phân kỳ giải ngân và xác định nhu cầu vốn, cân đối khả năng đảm bảo nguồn vốn và xây dựng các kịch bản huy động vốn cho đầu tư phát triển, đảm bảo thực hiện các chương trình, dự án trọng điểm chuyên ngành theo đúng tiến độ.

VATM cũng cần bám sát, giải trình với Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng không Việt Nam trong việc thực hiện các thủ tục đất đai, chuẩn bị đầu tư các dự án trọng điểm.

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan, khẩn trương hoàn thành việc tiếp nhận tài sản đảm bảo hoạt động bay từ UBND tỉnh Quảng Ninh với Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, không ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Trong quyết định này, Bộ Giao thông vận tải giao hội đồng thành viên, Tổng giám đốc VATM có trách nhiệm tổ chức triển khai kế hoạch đúng quy định của pháp luật, sử dụng và quản lý vốn Nhà nước đảm bảo hiệu quả, bảo toàn và gia tăng giá trị vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp.

Vụ Quản lý doanh nghiệp được giao nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan của Bộ Giao thông vận tải giám sát, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch và các chỉ tiêu làm căn cứ đánh giá hiệu quả hoạt động, xếp loại doanh nghiệp năm 2024.

Về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, sản lượng điều hành bay của VATM đạt hơn 750 nghìn chuyến, bằng 114,55% so với kế hoạch năm 2023. Tổng doanh thu ước đạt hơn 3.600 tỷ đồng, tăng 38,5% so với thực hiện năm 2022. Lợi nhuận trước thuế bằng 117,4% so với kế hoạch năm 2023 song tăng mạnh hơn 154% so với năm 2023, ước đạt hơn 1.100 tỷ đồng.