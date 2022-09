Phạt Chứng khoán VPS gần 200 triệu vì nhân viên chưa có chứng chỉ hành nghề, cho vay margin quá sức mua

Ngày 15/9/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 677/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần chứng khoán VPS.

Theo đó, Chứng khoán VPS bị phạt 125 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính là cho khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua hiện có trên tài khoản giao dịch ký quỹ của khách hàng. Tại một số thời điểm, Công ty cho một số khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua hiện có trên tài khoản giao dịch ký quỹ của khách hàng.

Việc xử phạt này thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 26 Nghị định 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP).

Ngoài ra, Chứng khoán VPS cũng bị phạt 60 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 32 Nghị định 156/2020/NĐ-CP vì đã bố trí người chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện nghiệp vụ, vị trí mà theo quy định pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề chứng khoán.

Cụ thể, công ty bố trí nhân viên chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán ký tại Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán cho khách hàng.

Như vậy, Chứng khoán VPS bị xử phạt tổng cộng 185 triệu đồng vì vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán.

Cho vay margin và môi giới là hai nghiệp vụ mang lại doanh thu lợi nhuận tốt nhất cho các công ty chứng khoán chỉ sau tự doanh. Do đó, thời gian vừa qua xuất hiện một số công ty chứng khoán bất chấp vi phạm quy định pháp luật để gia tăng thị phần.

Trước đó, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) đã công bố thị phần giá trị giao dịch môi giới quý 2/2022.

Theo đó, trong quý 2 vừa qua, Chứng khoán VPS tiếp tục dẫn đầu về thị phần môi giới cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm trên sàn HOSE với 17,10%, giảm 0,84% so với quý 1/2022; SSI đứng ở vị trí thứ 2 với thị phần 10,02% tăng 0,36% so với quý trước; đứng thứ 3 là Chứng khoán VNDirect với thị phần 7,96%, giảm 0,05% so với quý trước.

Luỹ kế thị phần giá trị giao dịch môi giới bán niên 2022 của 10 công ty chứng khoán lớn nhất tại HOSE gồm: VPS tiếp tục dẫn đầu với thị phần lớn nhất là 17,59%; SSI với 9,81%; VNDS với 7,99%; HSC với 5,58%; TCBS với 5,47%; MAS với 5,05%, VCSC với 4,64%; MBS với 4,49%, KIS với 3,44% và FPTS với 3,29%.