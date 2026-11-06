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Phát hiện hàng chục kg cây cần sa tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài

Phát hiện hàng chục kg cây cần sa tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài

T Thành Chung - Hoàng Minh

Thông tin ngày 6/11 từ lực lượng Hải quan cho biết, đơn vị này vừa thu giữ hơn 400 cây thuốc lá nung nóng và 25,4kg thảo mộc khô là bộ phận của cây cần sa vận chuyển trái phép qua Cửa khẩu Sân bay Quốc tế Nội Bài

Tại khu vực soi chiếu hành lý quá cảnh, Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài, lực lượng Hải quan phối hợp với Công an TP Hà Nội kiểm tra, phát hiện 02 gói hàng được quấn bằng nilon màu vàng - trắng hình chữ nhật, hút chân không, kích thước khoảng 40 x 70cm, bên trong chứa thảo mộc khô (dạng hoa, lá, cành, nụ) đều là bộ phận của cây cần sa, có tổng trọng lượng khoảng 25,4kg.

Số cây cần sa được phát hiện tại sân bay Nội Bài. Ảnh: Hải quan cung cấp
Số cây cần sa được phát hiện tại sân bay Nội Bài. Ảnh: Hải quan cung cấp

Số cây cần sa này nằm trong kiện hành lý ký gửi của hành khách có quốc tịch Tây Ban Nha trên chuyến bay VN922 và nối chuyến sang chuyến bay VN19 từ Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài đi sân bay Charles de Gaulle (Cộng hòa Pháp).

Hơn 400 cây thuốc lá nung nóng in nhãn hiệu TEREA các loại cũng vừa được cơ quan chức năng phát hiện trong hành lý của hành khách vận chuyển vào Việt Nam qua cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Các vụ việc hiện đang được xác minh, điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

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