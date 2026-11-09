Phát huy nguồn lực trí thức, công nghệ của kiều bào để phát triển đất nước

Gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh đất nước đang rất cần nguồn lực tri thức, công nghệ, kinh nghiệm quản trị và mạng lưới quốc tế của kiều bào; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách để người Việt Nam ở nước ngoài tham gia sâu rộng vào công cuộc phát triển đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tặng bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Theo TTXVN, chiều 8/11 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Tokyo, bắt đầu chuyến thăm chính thức Nhật Bản theo lời mời của Nhà nước Nhật Bản.

Đón đoàn tại sân bay quốc tế Haneda có Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Nhật Bản Nakasone; Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki cùng Phu nhân; Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu cùng Phu nhân và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản.

Các quan chức Nhật Bản đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly tại sân bay quốc tế Haneda, Thủ đô Tokyo. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đã gặp mặt cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản.

Tại cuộc gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng được gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản; gửi lời thăm hỏi thân thiết và những tình cảm ấm áp từ quê hương tới toàn thể kiều bào cùng cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản.

Thông tin về tình hình đất nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết năm 2026 là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026–2030, mở ra giai đoạn phát triển mới với nhiều quyết sách lớn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Trong bối cảnh đó, Việt Nam rất cần những nhà khoa học, chuyên gia, doanh nhân, trí thức có năng lực và kinh nghiệm quốc tế; cần tri thức, công nghệ, phương pháp quản trị và mạng lưới toàn cầu cùng góp sức phát triển đất nước.

Đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách đồng bộ, thông thoáng, đột phá, tạo điều kiện để người Việt Nam ở nước ngoài tham gia sâu rộng vào đời sống kinh tế - xã hội trong nước, phát huy vai trò đồng hành, đồng kiến tạo trong công cuộc phát triển đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản quán triệt, triển khai nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng cùng các chủ trương, chính sách về đối ngoại; tiếp tục làm sâu sắc, thực chất hơn quan hệ hợp tác Việt Nam – Nhật Bản.

Trong đó, cần phát huy vai trò cầu nối giữa hai nước, phối hợp triển khai hiệu quả các cam kết, thỏa thuận cấp cao và những văn kiện hợp tác đã ký kết; nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu, góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Nhật Bản phát triển mạnh mẽ, hiệu quả.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tặng sách Tiếng Việt cho cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Đồng thời, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu tiếp tục thực hiện bài bản, hiệu quả công tác cộng đồng và bảo hộ công dân; tuyên truyền, vận động người Việt Nam tuân thủ pháp luật sở tại, đoàn kết, hỗ trợ nhau trong học tập, lao động và cuộc sống.

Đối với cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn bà con tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, giữ gìn tiếng Việt và bản sắc văn hóa dân tộc; chủ động đóng góp thiết thực về trí tuệ, vật chất cho sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước, đồng thời trở thành cầu nối thúc đẩy quan hệ hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản.

Đặc biệt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhắn nhủ thanh niên, sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản tận dụng tốt cơ hội học tập, nghiên cứu, làm việc để làm chủ khoa học, công nghệ và tri thức tiên tiến của thế giới; không ngừng vươn lên bằng tri thức, bản lĩnh và khát vọng cống hiến cho quê hương.

Báo cáo tại cuộc gặp, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu cho biết cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản hiện có hơn 700.000 người, sinh sống tại cả 47 tỉnh, thành phố, với lực lượng đông đảo doanh nhân, trí thức, kỹ sư, người lao động và du học sinh.

Đại sứ nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm của ngoại giao kinh tế Việt Nam – Nhật Bản trong giai đoạn hiện nay là đóng góp thiết thực vào mục tiêu tăng trưởng hai con số có chiều sâu, chất lượng; lấy kết quả đóng góp cho mục tiêu này làm thước đo hiệu quả hoạt động.

Nhân dịp này, Phu nhân Ngô Phương Ly đã trao tặng tủ sách tiếng Việt cho cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản.