Phú Thị Riverside - Bất động sản mặt sông tự nhiên hiếm có tại Thủ đô được giới đầu tư "săn đón"

Trên bản đồ bất động sản cao cấp, những khu đô thị ven sông luôn có một vị thế đặc biệt. Không chỉ là nơi an cư lý tưởng, bất động sản mặt sông còn là biểu tượng của sự thịnh vượng, đẳng cấp và phong thủy vượng tài. Những căn hộ, biệt thự bên sông mang lại sự hài hòa giữa thiên nhiên và cuộc sống hiện đại, giúp gia chủ tận hưởng không gian trong lành, điều hòa khí hậu, gia tăng sức khỏe và tài lộc.

LỢI THẾ "HÀNG HIẾM" BẤT ĐỘNG SẢN MẶT SÔNG TỰ NHIÊN

Theo thống kê, giá trị bất động sản ven sông thường cao hơn 20-30% so với các khu vực khác và mức tăng giá trung bình hàng năm luôn vượt trội, có nơi lên đến 15-20%. Các khu đô thị cao cấp như Ecopark, Ciputra, hay khu biệt thự Vinhomes Riverside đều chứng kiến sự bùng nổ giá trị nhờ vị trí ven sông độc đáo, thể hiện rõ xu hướng “săn đón” của giới đầu tư và tầng lớp tinh hoa.

Trong bối cảnh quỹ đất ven sông Hà Nội ngày càng khan hiếm, Phú Thị Riverside nổi lên như một “viên ngọc quý” khi sở hữu 500m mặt tiền trực diện sông Thiên Đức. Đáng chú ý, đây là dự án duy nhất đang mở bán tại Hà Nội có vị trí ven sông tự nhiên, tạo nên sức hút mãnh liệt trên thị trường.

Không chỉ dừng lại ở đó, Phú Thị Riverside còn mang tới khả năng khai thác lợi nhuận vượt trội. Xu hướng sống xanh, nghỉ dưỡng tại gia ngày càng được ưa chuộng, đặc biệt với giới thượng lưu và chuyên gia nước ngoài. Nhờ lợi thế ven sông độc đáo, dự án có thể phát triển các loại hình kinh doanh nghỉ dưỡng, mua sắm thương mại và ẩm thực ven sông độc đáo, tạo ra dòng tiền bền vững với tỷ suất sinh lời cao.

Phú Thị Riverside sở hữu tiềm năng khai thác dòng tiền vượt trội với tầm view tuyệt mỹ.

Điều quan trọng nhất, bất động sản ven sông luôn là tài sản giữ giá tốt, ngay cả trong những giai đoạn thị trường trầm lắng. Với sự khan hiếm và xu hướng dịch chuyển đô thị về phía Đông Hà Nội, Phú Thị Riverside không chỉ là một điểm đến an cư lý tưởng mà còn là cơ hội đầu tư mang lại giá trị bền vững, đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới của bất động sản Thủ đô.

ĐÓN ĐẦU QUY HOẠCH THĂNG HẠNG BẤT ĐỘNG SẢN

Giá trị bất động sản không chỉ đến từ vị trí mà còn phụ thuộc vào quy hoạch đô thị và hạ tầng giao thông. Với Phú Thị Riverside, tiềm năng gia tăng giá trị là điều chắc chắn khi khu vực Gia Lâm đang trở thành cực tăng trưởng trọng điểm trong chiến lược quy hoạch phát triển của Thủ đô.

Theo quy hoạch đến năm 2030, tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng sẽ hoàn thành, trong đó riêng Gia Lâm có 03 nhà ga lớn, mở rộng con đường kết nối, giao thương với các tỉnh thành kinh tế sôi động bậc nhất khu vực.

Phú Thị Riverside đang đẩy mạnh thi công, dự kiến bàn giao nhà trong quý 4/2025.

Cùng với đó, Chính phủ cũng yêu cầu mở rộng sân bay Gia Bình thành cảng hàng không quốc tế, đồng thời xây dựng tuyến đường gần 50km, rộng 120m kết nối thẳng từ sân bay Gia Bình đến trung tâm Thủ đô, đi qua địa phận Gia Lâm. Điều này sẽ đưa khu vực này thành điểm giao thương chiến lược, kích thích sự phát triển mạnh mẽ của thị trường bất động sản.

Đồng thời, hai tuyến Metro số 1 và Metro số 8 đang được quy hoạch triển khai, sau khi hoàn thành sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Phú Thị Riverside đến trung tâm Thủ đô chỉ trong 10 - 15 phút, đưa Gia Lâm vào mạng lưới đường sắt đô thị hiện đại bậc nhất cả nước. Những công trình hạ tầng tỷ đô đã tạo tiền đề vững chắc cho bất động sản khu vực này bước vào giai đoạn tăng trưởng đột phá.

Bên cạnh quy hoạch hạ tầng giao thông, Phú Thị Riverside còn hưởng lợi từ hạ tầng công nghiệp khi nằm trong khu vực có 5 cụm công nghiệp lớn đang vận hành và 2 cụm công nghiệp đang được quy hoạch mới, thu hút nguồn vốn đầu tư khổng lồ, kéo theo nhu cầu nhà ở, dịch vụ và thương mại gia tăng mạnh mẽ. Với tầm nhìn quy hoạch dài hạn và tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ, đây chính là thời điểm vàng để sở hữu Phú Thị Riverside - một tài sản đầu tư chiến lược đón đầu sự bùng nổ của khu Đông Hà Nội.

Thị trường bất động sản đang bước vào một giai đoạn tăng trưởng mới, và những dự án sở hữu lợi thế độc bản như Phú Thị Riverside chắc chắn sẽ trở thành tâm điểm săn đón của giới đầu tư thông thái. Đây là thời điểm lý tưởng để sở hữu một tài sản giá trị, khẳng định đẳng cấp và đảm bảo lợi nhuận bền vững trong tương lai.

* Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Đơn vị phát triển kinh doanh dự án Phú Thị Riverside: SGO Land.

Đơn vị phân phối chính thức: SGOX, Địa ốc SGO, SGO Property, Liên minh SGO Đại Dương - SGO The Best Land, Huy Phong Land, Liên minh Diamond Land - Cường Thịnh Land - SHB Land, Liên minh Palhomes - Trí Long Land, An Phúc Land, APG.