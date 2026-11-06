Phú Thọ đặt mục tiêu 100% khu, cụm công nghiệp, làng nghề được phổ biến nhận thức về sản xuất, tiêu dùng bền vững

UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành Quyết định 1533/QĐ-UBND về triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2026-2030, nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, ngành, doanh nghiệp, người dân; hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng phương thức sản xuất mới, sử dụng hiệu quả tài nguyên, giảm chất thải và phát triển kinh tế tuần hoàn.
Theo đó, đến năm 2030, tỉnh phấn đấu giảm 7-10% mức tiêu hao nguyên, nhiên, vật liệu của các ngành dệt may, thép, nhựa, hóa chất, xi măng, rượu bia, nước giải khát, giấy, chế biến thực phẩm và một số ngành khác. 100% khu, cụm công nghiệp, làng nghề và cụm kinh tế - xã hội được phổ biến, nâng cao nhận thức về sản xuất, tiêu dùng bền vững; 100% siêu thị, trung tâm thương mại dùng bao bì thân thiện môi trường thay thế bao bì nhựa dùng một lần, khó phân hủy.
Để đạt mục tiêu, tỉnh nhân rộng mô hình thiết kế bền vững, thiết kế sinh thái, thiết kế phục vụ tái chế, tái sử dụng đối với dệt may, thủ công mỹ nghệ, bao bì, đồ gia dụng; thúc đẩy sản xuất sạch hơn, liên kết theo chuỗi vòng đời sản phẩm, từng bước kết nối tiểu thủ công nghiệp với công nghiệp.
Về thị trường, tỉnh dự kiến phát triển hệ thống phân phối, xuất nhập khẩu theo hướng bền vững, tăng cường thông tin để người tiêu dùng nhận diện kênh phân phối xanh, sản phẩm hữu cơ, sản phẩm dán nhãn sinh thái và thân thiện môi trường dần tiến tới hình thành văn hóa tiêu dùng bền vững, từ đó tạo động lực cho sản xuất bền vững trên địa bàn tỉnh.
Về kinh tế tuần hoàn đối với xử lý chất thải, Phú Thọ sẽ nhân rộng mô hình phân loại, thu gom, tái chế rác thải, phế liệu, tập trung vào điện tử, hóa chất, nhựa, giấy, vật liệu xây dựng. Tỉnh đồng thời xây dựng chương trình khoa học và công nghệ giai đoạn 2026-2030, hỗ trợ ứng dụng công nghệ hiện đại, đổi mới sáng tạo.
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