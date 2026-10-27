Thứ Ba, 27/10/2026
Menu

VnEconomy

Đặt mua ấn phẩm
VnEconomy
VnEconomy VnEconomy
Đặt mua ấn phẩm

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics

Liên hệ

  • VnEconomy Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • VnEconomy 02437552050
Liên hệ quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Dân sinh

Tiêu điểm

Hạ tầng

Công nghệ & Startup

Menu
Điểm tin
Multimedia
Askonomy

Phương án tạm thời điều phối vật liệu xây dựng cho công trình trọng điểm

T Thanh Xuân

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 2800/QĐ-BCT về phương án tạm thời điều phối, hỗ trợ nguồn vật liệu xây dựng thông thường giữa các tỉnh, thành phố, nhằm phục vụ công trình, dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia...

Ảnh minh họa: Thanh Xuân
Ảnh minh họa: Thanh Xuân

Mục đích của phương án là bảo đảm đủ nguồn vật liệu xây dựng thông thường, đúng thời điểm, đúng chất lượng, chi phí hợp lý cho công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm giai đoạn 2026 – 2030. Đồng thời, xác định rõ địa phương cung cấp, địa phương tiếp nhận, loại vật liệu, khối lượng và trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân; làm cơ sở để các địa phương xác định mỏ cụ thể, cấp phép, nâng công suất và tổ chức cung ứng...

CHIA NHÓM THEO KHẢ NĂNG CUNG CẤP VÀ NHU CẦU

Trên cơ sở đó, Bộ Công Thương tiến hành phân chia các địa phương theo khả năng cung cấp và nhu cầu hỗ trợ nguồn vật liệu xây dựng:  

Nhóm 1, tự bảo đảm và có khả năng cung cấp cho địa phương khác, gồm 18 tỉnh, thành phố: Cao Bằng, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên, thành phố Bắc Ninh, thành phố Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, TP.Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Lâm Đồng, Đồng Tháp.

Nhóm 2, thiếu một số loại vật liệu nhưng tự cân đối được thông qua nâng công suất, khai thác mở rộng, xuống sâu, cấp mới, gồm 10 tỉnh, thành phố: Lạng Sơn, Lào Cai, thành phố Hải Phòng, TP.Huế, Đắk Lắk, Khánh Hòa, TP.Đồng Nai, TP.Hồ Chí Minh, Vĩnh Long, An Giang.

Nhóm 3, thiếu, không tự cân đối được, cần điều phối từ địa phương khác gồm 6 tỉnh, thành phố: TP.Hà Nội, Hưng Yên, Tây Ninh, Cà Mau, TP.Cần Thơ, Ninh Bình.

Theo Bộ Công thương, việc phân nhóm thể hiện khả năng cân đối tổng thể. Một địa phương có thể thiếu loại vật liệu này nhưng có khả năng cung cấp loại vật liệu khác. Chẳng hạn TP.Đồng Nai, TP.Hồ Chí Minh, An Giang có khả năng cung cấp đá xây dựng; Vĩnh Long, TP.Cần Thơ có khả năng cung cấp cát; Ninh Bình có khả năng cung cấp đá xây dựng, đất san lấp...

Để triển khai thực tế, công tác điều phối vật liệu được quy định thông qua các hành lang chính. Đối với hành lang Đồng bằng sông Cửu Long - Đông Nam Bộ: đá xây dựng từ An Giang, TP.Hồ Chí Minh, TP.Đồng Nai cung cấp cho Cà Mau, TP.Cần Thơ. Ngược lại, cát từ TP.Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp cung cấp cho Tây Ninh, TP.Đồng Nai.

Đối với hành lang Đồng bằng sông Hồng, TP. Hà Nội sẽ tiếp nhận đá xây dựng, đất san lấp từ Ninh Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, Thái Nguyên, TP.Bắc Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An. Trong khi đó, Hưng Yên tiếp nhận từ Ninh Bình, TP.Quảng Ninh, Tuyên Quang.

NGUỒN VẬT LIỆU ĐƯỢC HUY ĐỘNG 

Quyết định của Bộ Công thương nêu rõ nguồn vật liệu được huy động từ 4 nhóm. Đó là các khu vực khoáng sản nhóm III làm vật liệu xây dựng thông thường, khoáng sản nhóm IV đã được cấp giấy phép khai thác khoáng sản, giấy phép khai thác tận thu khoáng sản không thông qua đấu giá quyền khai thác khoáng sản, giấy phép còn hiệu lực;

Các khu vực thu hồi khoáng sản theo giấy xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản còn hiệu lực có khối lượng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường được phép thu hồi từ 100.000 m3 trở lên;

Các khu vực khoáng sản đã được cấp phép thông qua đấu giá quyền khai thác khoáng sản và nguồn vật liệu hợp pháp khác, trên cơ sở tổ chức, cá nhân có quyền khai thác, sở hữu có văn bản đồng ý tham gia;

Các khu vực khoáng sản đã được điều tra, đánh giá tiềm năng, khảo sát, đánh giá thông tin chung hoặc thăm dò nhưng chưa cấp phép, được huy động khi các nguồn trên không đáp ứng nhu cầu.

Về nguyên tắc điều phối, hoạt động ưu tiên phục vụ theo thứ tự công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm quốc gia; công trình, dự án khẩn cấp, cấp bách, phòng, chống thiên tai; các công trình, dự án khác quy định tại khoản 1a Điều 55 của Luật Địa chất và khoáng sản.

Ưu tiên huy động nguồn vật liệu từ khu vực được cấp giấy phép khai thác khoáng sản, giấy phép khai thác tận thu khoáng sản không thông qua đấu giá; khu vực thu hồi khoáng sản theo giấy xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản còn hiệu lực có khối lượng khoáng sản làm vật liệu xây dựng; nguồn đã qua đấu giá trên cơ sở đồng thuận. Ngoài ra, cũng ưu tiên nguồn vật liệu có cự ly, phương thức vận chuyển hợp lý; khuyến khích sử dụng vật liệu thay thế đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đất đá thải mỏ, cát biển theo quy định.

Việc điều phối không phụ thuộc vào địa giới hành chính. Khoáng sản khai thác từ giấy phép cấp theo cơ chế đặc thù tại khoản 1b Điều 55 và khoản 2 Điều 72 của Luật Địa chất và khoáng sản chỉ được cung cấp cho những công trình, dự án quy định tại khoản 1a Điều 55 của Luật.

Đối với việc mua bán vật liệu sẽ thực hiện theo hợp đồng giữa các bên. Giá bán do tổ chức, cá nhân khai thác, thu hồi khoáng sản quyết định và thỏa thuận với bên mua; các bên thực hiện nghĩa vụ kê khai, niêm yết, công khai giá đúng pháp luật về giá. Chi phí vật liệu trong dự toán công trình xác định theo quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Bài liên quan

Đọc bài theo từ khoá

dự án trọng điểm VnEconomy khai thác khoáng sản VnEconomy khoáng sản VnEconomy vật liệu xây dựng VnEconomy

Mới nhất trên VnEconomy

Đọc tiếp

Đông Tăng Long từng bước hoàn thiện diện mạo đô thị, nâng chuẩn môi trường sống tại phía Đông TP.HCM

Đông Tăng Long từng bước hoàn thiện diện mạo đô thị, nâng chuẩn môi trường sống tại phía Đông TP.HCM

Giữa nhịp phát triển sôi động của khu Đông TP.HCM, Khu đô thị Đông Tăng Long khẳng định sức hút riêng nhờ định hướng phát triển bài bản trên quy mô 159,36 ha. Dự án đang từng bước hoàn thiện môi trường sống thực tế thông qua việc nâng cấp đồng bộ hệ thống hạ tầng và không gian cảnh quan.

The Windsor Collection: Khi kiến trúc Anh quốc viết tiếp di sản 30 năm Ciputra

The Windsor Collection: Khi kiến trúc Anh quốc viết tiếp di sản 30 năm Ciputra

Giữa lòng Ciputra Hanoi, nơi những giá trị sống quốc tế được bồi đắp suốt ba thập kỷ, The Windsor Collection mở ra một chương kiến trúc mang cảm hứng Anh quốc. Nổi bật là The Elton Series với ba phong cách riêng biệt, nơi vẻ đẹp thanh lịch và dấu ấn cá nhân hội tụ trong những tư gia dành cho thế hệ tiếp nối.

Nuôi dưỡng hạnh phúc đa thế hệ trong không gian sống chất lượng tại dự án An Garden

Nuôi dưỡng hạnh phúc đa thế hệ trong không gian sống chất lượng tại dự án An Garden

Khi áp lực đô thị hóa gia tăng, nhu cầu tìm kiếm không gian sống cân bằng giữa tiện nghi, sự riêng tư và gắn kết gia đình ngày càng được quan tâm. Với những gia đình nhiều thế hệ, một nơi an cư chất lượng không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt mà còn tạo điều kiện để các thành viên duy trì kết nối trong nhịp sống hiện đại.

VnEconomy Xem thêm
Chính sách Thị trường Dự án Cafe BĐS Tư vấn

Đừng bỏ lỡ

Multimedia

Nhà ở cho thuê được Đảng và Nhà nước ta xác định là một phân khúc chiến lược và dài hạn. Ảnh: Thanh Xuân

VnEconomy Cần có quy hoạch đất dành riêng cho mục đích phát triển nhà cho thuê

Theo nhận định của các chuyên gia, so với môi trường đầu tư cách đây vài năm thì thời điểm hiện tại nhà đầu tư cần chuyển hướng nhìn vào khả năng thanh khoản, khả năng đáp ứng nhu cầu thực... để dự án trở thành hàng hóa có khả năng thanh khoản. Nếu không sẽ dễ rơi vào tình cảnh tồn kho như số liệu Bộ Xây dựng vừa công bố mới đây.

AI Điểm tin

VnE TV
Các sản phẩm cà phê đặc sản và sản phẩm OCOP được giới thiệu, góp phần quảng bá nông sản đặc trưng của Quảng Trị.

VnEconomy Khe Sanh kể chuyện 100 năm cà phê

Với thông điệp “Cà phê Hòa bình - Make coffee not war”, chuỗi hoạt động “Theo dấu chân 100 năm Cà phê Khe Sanh” kết nối những giá trị lịch sử, văn hóa và nông nghiệp. Đây cũng là dịp để Quảng Trị phát huy tiềm năng du lịch nông nghiệp, đưa câu chuyện cà phê trở thành điểm nhấn trong hành trình khám phá miền Tây của tỉnh.

Dòng sự kiện

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI dự kiến kéo dài 28 ngày bắt đầu từ 17/10/2026. Kỳ họp với khối lượng công việc lớn, dự kiến xem xét, thông qua 43 luật, nghị quyết quy phạm pháp luật và quyết định...

44 bài viết

Xem tất cả
Việt Nam: Khát vọng quốc gia biển mạnh

Việt Nam: Khát vọng quốc gia biển mạnh

Yêu cầu cốt lõi mà Nghị quyết 20 đặt ra là phải biến nước ta từ một quốc gia có biển thành một quốc gia biển mạnh, với kinh tế biển phát triển hiện đại, có năng lực cạnh tranh cao, đồng thời giữ vững...

9 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

212 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy
VnEconomy