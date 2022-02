PNJ sắp chi hơn 136 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt 1/2021

CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (mã chứng khoán PNJ) vừa thông qua việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 và chi tạm ứng cổ tức cho cổ đông.

Theo đó, công ty chốt danh sách cổ đông vào ngày 8/3/2022 tới đây. Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông trong khoảng từ ngày 16/4 đến ngày 30/4/2022.

Đồng thời, PNJ sẽ thực hiện chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền với tỷ lệ 6% (1 cổ phiếu được nhận về 600 đồng). Thời gian thanh toán là ngày 7/4/2022.

Như vậy với hơn 227 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, PNJ sẽ chi khoảng 136,5 tỷ đồng trả cổ tức lần này cho cổ đông.

Về kết quả kinh doanh: PNJ ghi nhận doanh thu thuần tháng 12/2021 đạt 2.834 tỷ đồng (tăng 29% yoy) và lợi nhuận sau thuế đạt 192 tỷ đồng (tăng 43,4% yoy).



Luỹ kế năm 2021, doanh thu thuần đạt 19.593 tỷ đồng (tăng 11,9% yoy) hoàn thành 93,3% kế hoạch và lợi nhuận sau thuế đạt 1.030 tỷ đồng (giảm 3,7% yoy), hoàn thành 84% kế hoạch năm 2021.

Về tăng trưởng doanh thu theo từng kênh, PNJ cho biết doanh thu bán lẻ lũy kế 12 tháng năm 2021, trong bối cảnh tỏng mức bán lẻ hàng hóa vàdoanh thu dịch vụ tie u dùng ước giảm 3,8% so với năm trước, kênh lẻ của PNJ vẫn duy trì được doanh thu tăng trưởng 10,5% so với năm 2020; Doanh thu sỉ cả năm 2021, giảm 5,5% so với cùng kỳ và doanh thu vàng miếng cả năm 2021, tăng trưởng 25%.

Cũng theo PNJ, lũy kế 12 tháng, PNJ Gold đã mở mới 20 cửa hàng, Style by PNJ mở thêm 01 cửa hàng độc lập và tăng 17 cửa hàng SiS; nâng cấp chuyển đổi vị trí 01 cửa hàng CAO Fine Jewellery và tăng 02 cửa hàng CFJ SiS; PNJWatch tăng 02 cửa hàng SiS, nhãn hàng Pandora mở 12 điểm bán trong cửa hàng PNJ ở các thành phố lớn.

Mới đây, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) đã có điều chỉnh khuyến nghị cho PNJ từ "mua" còn "khả quan" do giá cổ phiếu PNJ đã tăng 4% trong 2,5 tháng qua. Ngoài ra, chúng tôi giảm giá mục tiêu thêm 2%.

Đồng thời, VCSC giảm giá mục tiêu chủ yếu do chúng tôi giảm dự phóng tổng LNST cho giai đoạn 2022-2024 3% khi biên lợi nhuận gộp của PNJ thấp hơn kỳ vọng trước đây của chúng tôi, được bù đắp một phần bởi mức tăng 5% trong dự phóng doanh thu bán lẻ của chúng tôi cho giai đoạn 2022-2024 khi chúng tôi ghi nhận vào dự báo kế hoạch nâng cấp cửa hàng của PNJ, vốn được kỳ vọng sẽ thúc đẩy tỷ lệ doanh thu/cửa hàng của công ty.

Ngoài ra, giá mục tiêu của chúng tôi tương ứng định giá P/E năm 2022/2023 là 22/17,7 lần cho PNJ. Mặt khác, VCSC cho rằng mức định giá này là hợp lý dựa trên lợi thế cạnh tranh mạnh mẽ và triển vọng tăng trưởng khả quan của PNJ.

Bên cạnh đó, VCSC dự báo tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) doanh thu bán lẻ đạt 18% trong giai đoạn 2021-2024 so với mức tăng trưởng khoảng 11% vào năm 2021, nhờ tăng trưởng doanh thu trên cửa hàng hiện hữu (SSSG) ở mức 2 chữ số và 35 cửa hàng trang sức vàng được mở mới mỗi năm. Đồng thời, những sự cải thiện tiềm năng về cơ cấu sản phẩm và lợi thế từ đòn bẩy hoạt động cũng góp phần thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận, qua đó chúng tôi dự báo CAGR EPS đạt 24% trong giai đoạn 2021-2024. Tuy nhiên, rủi ro đối với quan điểm tích cực của chúng tôi: mức chi tiêu cho hàng không thiết yếu phục hồi chậm hơn kỳ vọng; tiến độ mở rộng cửa hàng chậm hơn dự kiến.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 17/2, giá cổ phiếu PNJ tăng 1,51% lên 107.900 đồng/cổ phiếu.