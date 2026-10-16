PVOIL giảm giá 350 đồng/lít xăng dầu tại 1.100 cửa hàng trên toàn quốc

Với quy mô triển khai rộng khắp, chương trình góp phần chia sẻ chi phí nhiên liệu với người dân và doanh nghiệp, chung tay bình ổn thị trường.
Chương trình kéo dài đến 15 giờ 00 ngày 22/10/2026, thể hiện sự chủ động, kịp thời của PVOIL trong việc đồng hành cùng khách hàng, hỗ trợ nhu cầu đi lại, vận chuyển và sản xuất, kinh doanh trong những tháng cuối năm.
Kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và tạo dư địa cho tăng trưởng là những nhiệm vụ được Chính phủ đặt ra trong thời gian qua. Trong bối cảnh đó, việc PVOIL giảm giá xăng dầu có tác động trực tiếp đến chi tiêu hằng ngày của người dân và chi phí vận hành của doanh nghiệp. Mức giảm đồng loạt 350 đồng/lít tại toàn bộ hệ thống cửa hàng xăng dầu trực thuộc trong thời gian khuyến mại mang lại lợi ích thiết thực cho khách hàng trên nhiều địa bàn, từ người sử dụng phương tiện cá nhân đến các hộ kinh doanh và doanh nghiệp có nhu cầu nhiên liệu thường xuyên.
Chương trình áp dụng cho cả xăng và dầu, phục vụ nhiều nhóm khách hàng với nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và sản xuất, kinh doanh. Đối với những người mưu sinh bằng phương tiện vận tải, các hộ kinh doanh giao nhận hoặc doanh nghiệp sử dụng nhiều nhiên liệu, khoản tiết kiệm được cộng dồn qua mỗi lần mua hàng, góp phần giảm chi phí duy trì hoạt động. Trên quy mô 1.100 cửa hàng xăng dầu, những khoản tiết kiệm từ từng giao dịch cộng lại tạo nên giá trị thiết thực cho khách hàng và xã hội.
“PVOIL Chung tay bình ổn, tiếp sức hành trình” cụ thể hóa trách nhiệm đồng hành với người dân và xã hội của PVOIL. Qua chương trình, Tổng công ty hy vọng góp thêm một hành động thiết thực vào nỗ lực bình ổn thị trường, hỗ trợ đời sống và hoạt động sản xuất, kinh doanh trong giai đoạn cuối năm.
UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các doanh nghiệp khai thác, kinh doanh cát, sỏi thực hiện nghiêm quy định về lắp đặt camera, trạm cân, kết nối dữ liệu giám sát, niêm yết giá và xuất hóa đơn. Những mỏ, bến, bãi không đáp ứng yêu cầu phải dừng hoạt động để khắc phục.
Du lịch mua sắm đang trở thành động lực quan trọng nhằm gia tăng mức chi tiêu, kéo dài thời gian lưu trú của du khách và mở rộng đầu ra cho hàng hóa Việt Nam…
Sau 6 kỳ tăng liên tiếp, giá các mặt hàng xăng và dầu điêzen trong nước đã đồng loạt quay đầu giảm từ chiều 15/10, trong đó xăng E10RON95 giảm mạnh nhất tới 1.225 đồng/lít. Ngược lại, mặt hàng dầu madút 180CST 3.5S tăng 1.043 đồng/kg…
Việt Nam sẵn sàng cùng Hoa Kỳ và cộng đồng doanh nghiệp hai nước tiếp tục hợp thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư phát triển mạnh mẽ hơn, thực chất hơn, bền vững hơn vì một tương lai cùng hợp tác và cùng phát triển...
Gỗ và sản phẩm gỗ là một trong những ngành hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Tuy nhiên, những vướng mắc trong xác định nguồn gốc gỗ rừng trồng nhập khẩu, phân loại gỗ sơ chế và xử lý thuế VAT đang khiến doanh nghiệp phát sinh chi phí, tồn đọng vốn và gặp khó trong kế hoạch sản xuất...
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, mạo danh cán bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội, công an hoặc cán bộ phường/xã để tiếp cận người dân, lợi dụng nhu cầu tra cứu thông tin, thực hiện thủ tục và giải quyết quyền lợi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nhằm đánh cắp thông tin cá nhân, chiếm đoạt tài sản.
Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam - Tạp chí Kinh tế Việt Nam trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...