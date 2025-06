Quá nhiều vi phạm, hai công ty niêm yết bị phạt nặng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành (mã TEG-HOSE) với số tiền phạt là 240 triệu đồng và CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương (mã DDG-HNX) là 370 triệu đồng

Theo đó, TDG niêm yết trên HOSE bị phạt 240 triệu đồng - trong đó,

- Phạt 65 triệu đồng do có hành vi Công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật gồm: báo cáo thường niên năm 2023 và năm 2024 không trình bày đầy đủ các nội dung theo mẫu tại Phụ lục IV - Mẫu Báo cáo thường niên ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán (Thông tư số 96/2020/TT-BTC).

Và báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2023, năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024, năm 2024 không đầy đủ nội dung theo mẫu tại Phụ lục V - Mẫu Báo cáo tình hình quản trị công ty ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC, cụ thể:

- Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 không liệt kê Nghị quyết số 22/2023/NQ-HĐQT ngày 07/7/2023 của Hội đồng quản trị (HĐQT), Nghị quyết số 30/2023/NQ-HĐQT ngày 06/12/2023 của HĐQT, Quyết định số 12/2023/QĐ-CTHĐQT ngày 27/6/2023 của Chủ tịch HĐQT.

- Tại các Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2023 và năm 2023, Công ty không nêu đầy đủ số lượng, tổng giá trị giao dịch; không ghi nhận một số giao dịch với bên liên quan.

- Tại các Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2024 và năm 2024, Công ty không liệt kê Nghị quyết số 39/2024/NQ-HĐQT ngày 28/3/2024 của HĐQT, Quyết định số 17/2024/QĐ-CTHĐQT ngày 19/7/2024, Quyết định số 07a/2024/QĐ-CTHĐQT ngày 21/02/2024 và Quyết định số 07b/2024/QĐ-CTHĐQT ngày 22/02/2024 của Chủ tịch HĐQT; không ghi nhận giao dịch thực hiện Hợp đồng số 21/2023/TEG-TTPPY ngày 01/7/2023 giữa Công ty và Công ty cổ phần TTP Phú Yên (tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty).

- Báo cáo tài chính (BCTC) riêng năm 2023 được kiểm toán không ghi nhận giao dịch thực hiện Hợp đồng số 21/2023/TEG-TTPPY ngày 01/7/2023 giữa Công ty và TTP Phú Yên; BCTC riêng năm 2024 được kiểm toán không ghi nhận giao dịch thực hiện Hợp đồng số 24/2023/HĐTC/VPTĐ/TEG-DK ngày 29/12/2023 giữa Công ty và Công ty Cổ phần Tập đoàn DK (nay là Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Thành Land, tổ chức có liên quan của người nội bộ của Công ty) và giao dịch thực hiện Hợp đồng số 21/2023/TEG-TTPPY ngày 01/7/2023 giữa Công ty và Công ty cổ phần TTP Phú Yên.

- Tiếp theo là phạt 175 triệu đồng do có hành vi Công bố thông tin sai lệch:

- Tại BCTC hợp nhất năm 2023 được kiểm toán, Công ty thuyết minh việc CTCP Năng lượng Trường Thành tạm ứng 81,601 tỷ đồng cho ông Trần Nguyễn Anh Tuấn theo Nghị quyết số 01a/2023/NQ-HĐQT ngày 15/5/2023 để thực hiện triển khai dự án Nhà máy Điện mặt trời Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh; tuy nhiên, theo nội dung Nghị quyết HĐQT số 01a/2023/NQ-HĐQT ngày 15/5/2023, Công ty thực hiện triển khai dự án Điện gió Trà Vinh tại vùng biển ngoài khơi huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

- Công ty công bố sai lệch số liệu lợi nhuận sau thuế năm 2024 sau kiểm toán tại Công văn số 18/2025/CV-TEG ngày 21/03/2025 về việc giải trình chênh lệch Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (LNST) trên BCTC riêng trước và sau kiểm toán năm 2024.

- Công ty công bố sai lệch thông tin tại Nghị quyết HĐQT số 15/2024/NQ-HĐQT ngày 24/6/2024 về ngày ký Hợp đồng ủy thác đầu tư số 01/2024/TEG/HĐUTĐT ngày 24/6/2024.

Kết thúc quý 1/2025, TEG ghi nhận doanh thu thuần tăng 12,33% so với cùng kỳ đạt hơn 10 tỷ; lợi nhuận khác từ âm gần 500 triệu thành lãi gần 3,3 tỷ và lợi nhuận sau thuế tăng 50,54% đạt gần 4,2 tỷ đồng. Nguyên nhân là do việc hợp nhất các dự án điện áp mái, qua đó ghi nhận khoản lợi nhuận khác tăng 3,74 tỷ đồng. Bên cạnh đó, doanh thu thuần cũng tăng hơn 12% nhờ sự đóng góp tích cực từ các dự án này.

Tương tự, Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương (mã DDG) niêm yết trên HNX bị phạt tới 370 triệu đồng.

Trong đó, phạt 100 triệu đồng đối với hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật (Công ty không công bố thông tin (CBTT) trên hệ thống CBTT của UBCKNN và trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) các tài liệu sau: Nghị quyết HĐQT số 2302A/2024/DDG/NQ-HĐQT ngày 23/02/2024 về việc nhận chuyển nhượng vốn của Công ty Kim Minh Phú và Công ty Minh Phương; Quyết định số 4046/QĐ-CTHADS ngày 06/9/2024 của Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh quyết định thi hành án theo yêu cầu và Quyết định số 442/QĐ-CTHADS ngày 27/09/2024 của Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh về việc tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản đối với Bà Trần Kim Sa - Tổng Giám đốc Công ty;

Quyết định số 0201/2024/QĐ-DDG ngày 31/05/2024 của Ban Giám đốc về việc điều chỉnh ngưng khấu hao tạm thời các dự án; Bản án số 04/2025/KDTM-PT ngày 12/03/2025 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định về việc tranh chấp hợp đồng tín dụng; không CBTT trên chuyên trang thông tin trái phiếu doanh nghiệp của HNX các tài liệu: Báo cáo tình hình thực hiện cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu định kỳ 6 tháng năm 2024, Báo cáo định kỳ 6 tháng năm 2024 về tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán;

CBTT không đúng thời hạn theo quy định trên hệ thống CBTT của UBCKNN, HNX đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính (BCTC) riêng và hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét cho giai đoạn 6 tháng đầu năm 2024, BCTC riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2024, Báo cáo thường niên năm 2024; CBTT không đúng thời hạn quy định trên chuyên trang thông tin trái phiếu doanh nghiệp của HNX các tài liệu: BCTC 6 tháng năm 2024 đã được soát xét, Quyết định xử phạt hành chính số 1020/QĐ-XPHC ngày 24/9/2024 của UBCKNN, BCTC năm 2024 đã được kiểm toán).

- Phạt 70 triệu đồng (mức tối đa của khung tiền phạt từ 50.000.000 đồng - 70.000.000 đồng)đối với hành vi công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật.

Cụ thể: tại Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2024, Công ty không nêu Nghị quyết số 2302A/2024/DDG/NQ-HĐQT ngày 23/02/2024 về việc nhận chuyển nhượng vốn của Công ty Kim Minh Phú và Công ty Minh Phương. Theo BCTC riêng giữa niên độ đã được soát xét cho giai đoạn 6 tháng đầu năm 2024, BCTC năm 2024 đã kiểm toán, trong năm 2024 Công ty phát sinh các giao dịch với người có liên quan; tuy nhiên, Công ty trình bày không đầy đủ các giao dịch với người có liên quan tại Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2024 và Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024.

- Nặng nhất là mức phạt 200 triệu đồng đối với hành vi công bố thông tin sai lệch (Công ty CBTT sai lệch nội dung giải trình chênh lệch Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của BCTC riêng và hợp nhất Quý 3 năm 2024 so với quý 3 năm 2023 tại Công văn số 2810.24/DDG/CV.2 ngày 28/10/2024; CBTT sai lệch về số liệu Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024 tại BCTC riêng và hợp nhất Quý 4 năm 2024).

HOSE cho biết áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với hai công ty trên là buộc hủy bỏ thông tin hoặc cải chính thông tin với hành vi Công bố thông tin sai lệch theo quy định tại khoản 6 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm d khoản 33 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

Trên thị trường, HNX tiếp tục duy trì diện cảnh báo, kiểm soát đối với cổ phiếu này do cổ phiếu này bị cảnh báo theo Quyết định số 551/QĐ-SGDHN ngày /19/5/2025 của HNX do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2024 tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 là số âm.

Bị kiểm soát theo Quyết định số 552/QĐ-SGDHN/ngày 19/5/2025 của HNX do Tổ chức kiểm toán có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 và năm 2024 đã được kiểm toán và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2023 và năm 2024 là số âm; Tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 đã đưọc kiểm toán quá 30 ngày so với thời hạn quy định và tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên năm 2024 đã được soát xét quá 30 ngày so với thời hạn quy định.