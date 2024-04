Tập đoàn Đầu tư An Đông bị phạt tiền vì vi phạm công bố thông tin

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 113/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông (trụ sở chính đặt tại 18 An Dương Vương, phường 9, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh) với hình thức là phạt tiền.

Theo đó, Tập đoàn Đầu tư An Đông bị phạt 92,5 triệu đồng do có hành vi “không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể: Tập đoàn Đầu tư An Đông không gửi nội dung công bố thông tin định kỳ cho HNX đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính bán niên 2023, Báo cáo tài chính năm 2020, Báo cáo tài chính năm 2022, Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện bán niên 2023,



Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện năm 2022, Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2020, Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu bán niên 2023, Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2020,



Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2022, Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu bán niên 2023, Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022;



Gửi nội dung CBTT định kỳ không đúng thời hạn cho HNX đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính bán niên 2021, Báo cáo tài chính bán niên 2022, Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên 2021, Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu bán niên 2021), quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Trước đó, ngày 07/10/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị có liên quan; đồng thời, ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Trương Mỹ Lan và 03 bị can đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, do có hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu trái quy định của pháp luật để chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của người dân trong thời gian năm 2018 - 2019, gồm:

Trương Mỹ Lan, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát; Trương Huệ Vân, Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn quản lý Bất động sản Windsor; Nguyễn Phương Hồng, Trợ lý Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát; Hồ Bửu Phương, Nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chứng khoán Tân Việt, nguyên Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Tương tự, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Phú Châu (66 Phó Đức Chính, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp.HCM bị phạt 92,5 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể: Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Phú Châu không gửi nội dung công bố thông tin định kỳ cho Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính năm 2022, Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện năm 2022, Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022; gửi nội dung công bố thông tin cho Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội không đúng thời hạn đối với Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2022.

Như vậy, cùng với An Đông, SSC đã có 9 quyết định xử phạt hành chính khác trong giai đoạn nửa cuối tháng 3, với cùng mức phạt là 92,5 triệu đồng gồm Đầu tư Quang Thuận, Đầu tư và Phát triển Phú Châu, Thiết kế và Trang trí nội thất Norah; Đại Phú Hòa, Bách Hưng Vương, Osaka Garden, Đầu tư Sun Valley, Hoa Phú Thịnh, Đầu tư phát triển Phú Châu.