Vi phạm giao dịch với cổ đông, Tài chính Hoàng Huy bị phạt tiền và buộc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán và Quyết định số 1358/QĐ-KPHQ về việc buộc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (mã TCH-HOSE) với tổng số tiền 295 triệu đồng và công ty buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả.

Về quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 1357/QĐ-XPHC ngày 05/12/2024: TCH bị phạt 92,5 triệu đồng đối với hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP).

Cụ thể: TCH không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy đối với Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế so với kỳ trước của Báo cáo tài chính riêng các kỳ sau: Quý IV năm 2021, Bán niên năm 2021, Quý II năm 2021, Quý I năm 2021, năm 2020, Quý IV năm 2020).

Tiếp theo, phạt 65 triệu đồng đối với hành vi công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

Cụ thể: Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy công bố thông tin chưa đầy đủ về giao dịch với người có liên quan của công ty tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021, 2022, 2023, cụ thể: theo BCTC riêng kiểm toán năm 2021, Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy có các giao dịch với bên liên quan là công ty con; tuy nhiên tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 (kỳ báo cáo 01/01-31/12/2021), Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy không liệt kê các giao dịch với bên liên quan là công ty con. Theo BCTC riêng năm 2022 đã kiểm toán, Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy có doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ với các bên liên quan là công ty con gồm: CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy, CTCP Xây dựng Thịnh Hiệp, CTCP Xây dựng Địa ốc Thịnh Phát, Công ty TNHH Pruksa Việt Nam, CTCP Phát triển Dịch vụ Hoàng Giang); phát sinh giao dịch với các công ty con gồm: CTCP Xây dựng Thịnh Hiệp và CTCP Xây dựng Địa ốc Thịnh Phát); có khoản doanh thu tài chính (nhận cổ tức giá trị 320.131.590.000 đồng tại tháng 7/2022 và giá trị 66.587.370.720 đồng tại tháng 12/2022) từ công ty con là CTCP Tập đoàn Bất động sản CRV; tuy nhiên tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022, Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy không liệt kê các giao dịch nêu trên. Theo BCTC riêng năm 2023 đã kiểm toán, Công ty góp thêm vốn vào CTCP Đầu tư Tô Hiệu (công ty con của Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy); tuy nhiên tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 không liệt kê giao dịch này).

Cuối cùng là phạt nặng nhất tới 137,5 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này theo quy định tại điểm c khoản 6 Điều 15 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP (Nghị định số 128/2021/NĐ-CP).

Cụ thể: Theo BCTC riêng năm 2022 đã kiểm toán, Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy có giao dịch doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ với bên liên quan (công ty con và là người có liên quan của người nội bộ của Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy) gồm CTCP Xây dựng Thịnh Hiệp (theo Hợp đồng thuê văn phòng ngày 01/11/2017 và Phụ lục Hợp đồng ngày 01/01/2022 (có hiệu lực đến 31/12/2024)) và CTCP Xây dựng Địa ốc Thịnh Phát (theo Hợp đồng thuê văn phòng ngày 19/6/2018 và Phụ lục hợp đồng ngày 19/6/2022 (có hiệu lực đến 18/6/2023)).

Tuy nhiên, đến ngày 24/7/2023, Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy mới có Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐQT thông qua hợp đồng cho thuê Văn phòng với CTCP Xây dựng Thịnh Hiệp và CTCP Xây dựng Địa ốc Thịnh Phát.

Về quyết định buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả số 1358/QĐ-KPHQ ngày 05/12/2024:

- Buộc hủy bỏ thông tin hoặc cải chính thông tin đối với Báo cáo thường niên năm 2021 theo quy định tại khoản 6 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm d khoản 33 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

- Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả và những nội dung trực tiếp liên quan đến việc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 51 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP và khoản 3 Điều 51 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm a khoản 42 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

Về kết quả kinh doanh, công ty đã công bố lợi nhuận 6 tháng đầu năm (1/4-30/9/2024) với lợi nhuận sau thuế TNDN báo cáo hợp nhất đạt 487,25 tỷ đồng, tăng 219,48 tỷ đồng, tương ứng tăng 81,97% so với cùng kỳ năm trước là do trong kỳ, với việc bàn giao và ghi nhận doanh thu hoạt động kinh doanh bất động sản đến từ dự án mới của công ty.



Bên cạnh đó, hoạt động kinh doanh ô tô vẫn được duy trì và tăng trưởng, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 6 tháng đầu năm tài chính 2024 đạt 2.247,18 đồng, tăng 293,58% so với cùng kỹ năm trước, tạo nên lợi nhuận gộp cho công ty đạt 887,66 tỷ đồng, tăng 468,98% so với cùng kỳ năm trước.