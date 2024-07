Thay đổi phương án sử dụng vốn, PDV bị phạt tiền và buộc phải khắc phục hậu quả

Ngày 01/7/2024, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 710/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt (mã PDV-UPCoM).

Theo đó, công ty này bị phạt 300 triệu đồng theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 10 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP), được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm a khoản 9 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do có hành vi thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng nhưng không thông qua Đại hội đồng cổ đông.

Cụ thể: công ty đã thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng để tăng vốn từ 311.099.860.000 đồng lên 430.873.310.000 đồng khi chưa được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Biện pháp khắc phục hậu quả là buộc thông qua Đại hội đồng cổ đông gần nhất về việc thay đổi mục đích hoặc phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng, quy định tại điểm b khoản 8 Điều 10 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP (Công ty cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt đã thực hiện báo cáo việc thay đổi phương án sử dụng vốn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-PĐV-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2024).

Được biết ngày 28/6 vừa qua, công ty đã có báo cáo gửi UBCKNN về việc đã phát hành 11.977.345 cổ phiếu, thu về 119.773.450.000 đồng. Kết thúc đợt chào bán là ngày 19/10/2023.

Được biết, tiến độ dự án theo kế hoạch đã công bố là bổ sung vốn mua 01 tàu chở dầu/ hóa chất size khoảng 19.000 - 25.000 DWT trong năm 2023.

Tiến dộ dự án hiện tại công ty cho biết để đảm bảo tiến độ đầu tư đã được ĐHĐCĐ, HĐQT công ty thông qua và tận dụng thị trường mua bán tàu tại thời điểm có giá bán tàu thấp.



Vào tháng 5/2023, công ty đã tạm sử dụng nguồn vốn của công ty và nguồn vốn vay để đầu tư mua 01 tàu chở dầu/ hóa chất trọng tài khoảng 19.000 -25.000 DWT (tàu PVT Jupiter) với tổng giá trị là: 432.567.807.700 đồng - tương đương 18.277.220 USD - trong đó vốn vay là 299.173.420.000 đồng và vốn tự có là 133.394.387.700 đồng để phục vụ hoạt dộng kinh doanh chính của Công ty.

Căn cứ Nghị quyết: 01/NQ-PĐV-ĐHĐCĐ cùa ĐHĐCĐ, ngày 24/4/2024 về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn của đợt chào bán thêm 11.977.345 cổ phiếu, toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán là 119.773.450.000 đồng đã được dùng để bù đắp nguồn vốn mua 01 tàu chở dầu/ hóa chất trọng tải khoảng 19.000 - 25.000 DWT (tàu PVT Jupiter).

Kết thúc quý 1/2024, công ty ghi nhận doanh thu thuần tăng 75,69% lên 317,48 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế tăng 7,06% lên hơn 26 tỷ đồng.



Theo giải trình từ phía công ty, doanh thu tăng là do trong 3 tháng đầu năm 2024, doanh thu mảng vận tải tăng do dội tàu tăng Công ty đầu tư mua thêm 01 tàu chở dầu/ hóa chất (PVT Jupiter) đưa vào khai thác từ tháng 05/2023 và thuê Bareboat thêm 01 tàu hàng rời Supramax (PVT Pearl) đưa vào khai thác từ tháng 09/2023, ngoài ra trong kỳ thực hiện thêm dược doanh thu hoạt dộng thưong mọi tang. Vì vậy, doanh thu tăng hơn so với cùng kỳ quý 01 năm 2023;

Lợi nhuận quý 1 tăng so với cùng kỳ năm 2023 do trong 3 tháng dầu năm 2024, lợi nhuận tăng thêm từ các tàu đầu tư mua/ thuê Bareboat.



Bên cạnh đó, do yếu tố tỷ giá tăng hơn 2% làm tăng chi phi tài chính và lợi nhuận mảng hoạt dộng thương mại biên độ lợi nhuận không cao do đó tỷ suất lợi nhuận có tăng so với cùng kỳ năm 2023 nhưng chưa tăng tương xứng so với việc tăng doanh thu.