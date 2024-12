Công bố thông tin sai lệch đối với trái phiếu, BCM bị phạt tiền và buộc phải khắc phục hậu quả

Theo đó, BCM bị phạt 150 triệu đồng theo quy định tại khoản 5 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 33 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP (Nghị định số 128/2021/NĐ-CP) đối với hành vi công bố thông tin sai lệch.

Cụ thể: BCM công bố thông tin sai lệch về tình hình sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu BCMH2328001 tại Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ từ ngày 01/01/2024 đến ngày 30/06/2024, cụ thể: Theo Công văn số 1157/2024/CV/IDC-BQLPTV ngày 28/10/2024 của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp – CTCP, tại thời điểm 30/06/2024, số tiền 6.529.980.145 đồng được sử dụng đúng theo mục đích phát hành, số tiền chưa sử dụng của gói trái phiếu BCMH2328001 là 147.693.262.668 đồng được gửi tại tài khoản tiền gửi ngân hàng (tổng cộng 154.223.242.813 đồng).

Tuy nhiên, tại Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ từ ngày 01/01/2024 đến ngày 30/06/2024, số tiền 154.223.242.813 đồng này được ghi nhận tạm thời sử dụng cho dự án khác.

Biện pháp khắc phục hậu quả đối với BCM là buộc huỷ bỏ thông tin hoặc cải chính thông tin đối với hành vi công bố thông tin sai lệch theo quy định tại khoản 6 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm d khoản 33 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.



Về kết quả kinh doanh, BCM ghi nhận lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý 3/2024 đạt hơn 363 tỷ đồng, tăng hơn 68% so với cùng kỳ (215,6 tỷ) là do lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 114 tỷ đồng, lãi trong công ty liên doanh liên kết tăng 237 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Đây là nguyên nhân chính làm cho lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý 3 năm 2024 tăng 147 tỷ đồng (tương đương tăng 68,35%) so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, BCM ghi nhận lãi 769,36 tỷ đồng, tăng 91% so với cùng kỳ năm trước (264,5 tỷ đồng).

Tính đến ngày 30/9, tổng nguồn vốn của BCM đạt 54.441 tỷ đồng, tăng hơn 1.000 tỷ đồng so với đầu năm (53.424 tỷ); Hàng tồn kho là 20.903 tỷ đồng - trong đó hơn 18.500 tỷ đồng là chi phí dở dang tại các dự án bất động sản.

Nợ phải trả cuối kỳ là 34.370 tỷ đồng, giảm nhẹ so với hồi đầu năm - trong đó, nợ vay tài chính chiếm 60%, đạt 20.665 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng hơn 50 tỷ lên 6.355 tỷ đồng.