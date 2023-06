Quảng Nam áp dụng chế tài buộc Công ty CP Bách Đạt An thực hiện các dự án bất động sản có liên quan đến quyền lợi của người dân

Ngày 03/6, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn tại buổi tiếp công dân về các dự án của Công ty CP Bách Đạt An. Tại Thông báo này, Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam cho rằng Công ty CP Bách Đạt An thiếu tích cực hợp tác, phối hợp với các cơ quan chức năng dẫn đến dự án kéo dài làm ảnh hưởng đến quyền lợi người dân.

Tại buổi tiếp công dân vào ngày 23-5, hàng trăm công dân (người đầu tư mua đất nền các dự án) phản ánh chủ đầu tư các dự án Khu đô thị Bách Đạt, Khu đô thị Hera Complex Riverside, Khu đô thị 7B mở rộng là Công ty CP Bách Đạt An chây ì, cố tình không thực hiện dự án, không thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước đối với diện tích đã được giao đất. Người dân đề nghị các cơ quan chức năng có biện pháp, chế tài hữu hiệu cưỡng chế để doanh nghiệp thực hiện hợp đồng đã cam kết.

Ý kiến công dân cho rằng hiện nay Công ty CP Bách Đạt An có dấu hiệu tẩu tán, bán tài sản (chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại dự án Khu dân cư An Cư 1), đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo có biện pháp, chế tài kê biên tài sản, quyền sử dụng đất tại dự án Khu dân cư An Cư 1 để thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước và thi hành các bản án.

Hàng trăm người dân kéo đến trụ sở Công ty CP Bách Đạt An đòi quyền lợi hợp pháp của mình.

Từ ý kiến của công dân và các cơ quan chức năng của tỉnh tham dự buổi tiếp, ông Trần Anh Tuấn cho biết UBND tỉnh, các cơ quan chức năng của tỉnh luôn tập trung chỉ đạo quyết liệt và mong muốn dự án được triển khai hoàn thành để quyền lợi của người dân được giải quyết.Tuy nhiên, chủ đầu tư thiếu tích cực hợp tác, phối hợp với các cơ quan chức năng và các bên trong quá trình lập hồ sơ, thủ tục, giải quyết các vấn đề liên quan dẫn đến dự án kéo dài làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân.

“Nhà nước có trách nhiệm bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người dân và chỉ đạo thực hiện dự án theo quy định của pháp luật. Khi chủ đầu tư và các bên không tích cực, tự giác phối hợp trong giải quyết quyền lợi, triển khai thực hiện dự án thì chính quyền có trách nhiệm áp dụng chế tài, biện pháp nghiệp vụ để buộc chủ đầu tư thực hiện dự án hoặc thu hồi dự án theo quy định của pháp luật”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Được biết, Công ty cổ phần Bách Đạt An làm chủ đầu tư hàng chục dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; đặc biệt là đối với các dự án bất động sản ở thị xã Điện Bàn, có hàng trăm người dân mua đất phản ánh việc họ góp vốn mua đất nền đã lâu, nhưng đến nay vẫn chưa được bàn giao đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Điều đáng nói, cả 3 dự án là Khu đô thị Bách Đạt, 7B mở rộng và Hera Comlex Riverside do Công ty cổ phần Bách Đạt An làm chủ đầu tư đã hết thời gian gia hạn tiến độ thi công vào ngày 31/12/2022.

Thế nhưng, qua nhiều lần, các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam đã chủ trì tổ chức gặp gỡ, lắng nghe ý kiến của người dân góp vốn và chủ đầu tư để tìm cách tháo gỡ vướng mắc nhằm đảm bảo quyền lợi của người dân và doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, phía Công ty CP Bách Đạt An vẫn không có thiện chí trong thực hiện phương án giải quyết vướng mắc dẫn đến người mua đất các dự án này bức xúc mà đỉnh điểm là trước thái độ của chủ đầu tư khi phát hành Công văn số 15/2023/CV-BĐA ngày 17/2/2023 với những nội dung trái ngược hoàn toàn với tinh thần ở các cuộc làm việc trước đó giữa các bên liên quan do lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam chủ trì.

Vì những lý do trên, đại diện người mua đất đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam xem xét, thu hồi 3 dự án đã hết thời gian gia hạn tiến độ thi công của Công ty cổ phần Bách Đạt An để đảm bảo quyền lợi của người dân đã đầu tư góp vốn vào các dự án này.