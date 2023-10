Quảng Nam: Điều chỉnh quy hoạch thị trấn Ái Nghĩa đến năm 2030

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, quy mô khu vực lập quy hoạch có diện tích 1.274,75 ha, đây sẽ là trung tâm kinh tế - chính trị - văn hoá - xã hội tạo động lực phát triển phía Bắc của vùng tỉnh Quảng Nam; là trung tâm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ quan trọng của tỉnh có sự gắn kết với TP.Đà Nẵng.

Dự báo đến năm 2025, dân số thị trấn Ái Nghĩa khoảng 29.000 người và diện tích đất xây dựng đô thị 668,12 ha, chiếm tỷ lệ 52,41% đất tự nhiên. Đến năm 2030 tăng lên 43.000 người và diện tích đất xây dựng đô thị đạt 818,80 ha, chiếm tỷ lệ 64,23% đất tự nhiên.

Quy hoạch hướng phát triển đô thị thị trấn Ái Nghĩa chủ yếu về phía Bắc, kết nối đến khu vực ngã ba Đại Hiệp để phát triển về phía TP.Đà Nẵng. Ngoài ra, trong không gian đô thị sẽ gồm khu vực đô thị hiện trạng và khu vực đô thị phát triển mới, gắn kết với nhau bằng hệ thống giao thông hoàn chỉnh. Mở rộng không gian đô thị trung tâm và ưu tiên phát triển khu đô thị ven sông, khu tái định cư, khu dân cư chỉnh trang, đầu tư các khu nhà ở công nhân, khu ở chuyên gia tại khu phố đồi Hòa An, kết nối đô thị từ thị trấn Ái Nghĩa đến xã Đại Hiệp…; Bố trí các điểm thương mại dịch vụ quy mô lớn tại các tuyến cửa ngõ, trục cảnh quan của đô thị.

Mặt khác, trung tâm hành chính gồm công trình cơ quan quản lý nhà nước, công an, quân sự, ngân hàng, các ban ngành của huyện và trị trấn nằm tập trung ở phía Nam cầu Ái Nghĩa trên đường ĐT.609A. Định hướng bố trí thêm quỹ đất hành chính nhằm di dời trụ sở Huyện ủy, trụ sở HĐND và UBND huyện, khu nhà truyền thống huyện, trụ sở Công an huyện, trụ sở Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện, khu quảng trường trung tâm.

Về văn hoá, thể dục thể thao và công viên cây xanh, ngoài sân vận động hiện trạng phục vụ cho nhu cầu của huyện, tại vị trí giáp khu hành chính số 2, bổ sung thêm sân vận động phục vụ thị trấn Ái Nghĩa nằm phía Tây trường Nguyễn Trãi; bố trí Quảng trường phía Nam khu công viên ven sông Vu Gia với diện tích 1,51 ha, kết hợp với công viên trở thành quảng trường văn hóa cấp huyện, Quảng trường chính trị diện tích 1,52 ha trước khu vực định hướng bố trí Huyện ủy và UBND huyện, Quảng trường kết hợp với công viên trở thành quảng trường văn hóa với diện tích 2,89 ha, tại vị trí Khu 5 thị trấn Ái Nghĩa...

Đối với giao thông đô thị, định hướng bố trí 4 bãi đỗ xe (1 tầng nổi, 2 tầng ngầm) trên các trục đường giao thông; tại khu vực Gò Mùn (khu 6) bố trí thêm một bến xe kết hợp chợ đầu mối quy mô 1ha phục vụ các tuyến từ TP.Hội An lên…

Quy hoạch cũng nêu rõ một số khu vực hạn chế xây dựng như: lưu vực thoát lũ qua cầu Hòa An xuống cầu Đại Hiệp; lưu vực thoát lũ từ cầu ông Già và khu vực bàu Sen xuống cầu Chánh Cửu; lưu vực thoát lũ qua cầu Ngoại Thương; lưu vực thoát lũ từ đường ĐH 03 (Đại An) về cầu Phốc; lưu vực thoát lũ từ sông Vu Gia xuống cầu Phốc về bàu Giáo An.

Đối với khu vực này, khi đầu tư xây dựng các dự án, phải chừa kênh thoát lũ, thoát nước mặt theo quy hoạch chung; giữ lại Bàu Phốc làm hồ điều tiết cho khu vực phía Đông Nam của thị trấn; đặc biệt, không xây dựng các công trình trên hành lang bảo vệ sông Vu Gia, sông Yên.