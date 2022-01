Quảng Nam: Dự án Nam Hội An tăng số lượng nhà ở là quá lớn so với nhu cầu địa phương

UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh vừa ký văn bản yêu cầu khẩn trương góp ý thẩm định việc điều chỉnh dự án Khu đô thị nghỉ dưỡng Nam Hội An tại huyện Duy Xuyên và Thăng Bình.

Theo đó Chủ tịch UBND tỉnh đã giao Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Ban quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp, UBND các huyện Duy Xuyên và Thăng Bình nghiên cứu đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc lấy ý kiến thẩm định các nội dung điều chỉnh của dự án trên.

Cụ thể, chủ đầu tư dự án khu nghỉ dưỡng Nam Hội An đã có văn bản đề nghị tỉnh Quảng Nam điều chỉnh tăng số công trình nhà ở để bán và cho thuê từ dưới 2.500 căn thành khoảng 22.000 căn; điều chỉnh quy mô dự án từ 7 giai đoạn xuống còn 5 giai đoạn; điều chỉnh giảm diện tích đất sử dụng từ 985,5 ha xuống còn khoảng 985,3 ha; điều chỉnh vốn đầu tư thực hiện dự án; điều chỉnh tiến độ hoàn thành giai đoạn 1 đến năm 2022 và chia lại tiến độ thực hiện các giai đoạn còn lại của dự án, thời gian hoàn thành toàn bộ dự án vào năm 2029, không thay đổi so với giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã cấp…

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, nếu điều chỉnh số nhà ở để bán và cho thuê lên 22.000 căn thì dự án Nam Hội An chiếm tới 61,7% diện tích nhà ở thương mại toàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2030.

Trong khi đó, tại quyết định phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025, tỉnh này sẽ phát triển khoảng 42.810 căn nhà ở thương mại. Chỉ tiêu phát triển nhà ở thương mại (bao gồm diện tích dự phòng phát triển ở) huyện Duy Xuyên là 71,4 ha và ở huyện Thăng Bình là 95,0 ha. Như vậy, việc dự án Nam Hội An đề xuất được triển khai nội dung nhà ở với diện tích 325,5 ha, tổng số nhà ở là 22.000 căn là lớn hơn nhiều so với nhu cầu phát triển nhà ở của địa phương.

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận xét báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án chưa làm rõ sự phù hợp của dự án với kế hoạch, chỉ tiêu, số lượng, tổng diện tích phát triển nhà ở của tỉnh, đặc biệt đối với huyện Duy Xuyên, huyện Thăng Bình và các địa bàn lân cận trong giai đoạn từ nay đến năm 2029.

Đây là dự án có quy mô dân số lớn với khoảng 60.000 người tương đương tiêu chí dân số của đô thị loại IV. Tuy nhiên, hồ sơ dự án chưa thể hiện rõ giải pháp đảm bảo khả năng đáp ứng của hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội trong và ngoài hàng rào dự án.

Phối cảnh dự án Nam Hội An (Ảnh minh họa).

Liên quan đến Dự án khu nghỉ dưỡng Nam Hội An, thông tin từ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh cho biết, tại Công văn số 1546/SKHĐT-QHTH năm 2021, 3 khu tái định cư phục vụ việc giải phóng mặt bằng dự án này đã được UBND tỉnh giao Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Kỳ Hà Chu Lai Quảng Nam thay mặt Công ty TNHH phát triển Nam Hội An (nhà đầu tư Dự án khu nghỉ dưỡng Nam Hội An) làm nhiệm vụ chủ đầu tư.

Thời gian thực hiện từ năm 2016-2019. Trong đó, dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Sơn Viên tại xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên có quy mô 34,76 ha; Khu tái định cư Duy Hải giai đoạn 2 tại xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên có quy mô 40,96 ha; Khu tái định cư Duy Hải giai đoạn 3 tại xã Duy Hải và xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên có quy mô 43,98 ha.

Các dự án thực hiện từ năm 2016 đến nay đã 5 năm nhưng công tác triển khai thi công chưa hoàn thành đối với phần được giải phóng mặt bằng và chưa hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng toàn bộ dự án là quá chậm trễ.

Đồng thời khi quá tiến độ 18 tháng, Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Kỳ Hà Chu Lai Quảng Nam mới có văn bản đề nghị gia hạn là vi phạm tiến độ và chưa tuân thủ thời gian đã được UBND tỉnh giao nhiệm vụ thực hiện. Ngoài ra, việc gia hạn tiến độ thực hiện đến 30/6/2023, thêm 42 tháng là vượt quá thời gian quy định…

Tuy nhiên, Sở Kế hoạch và Đầu tư vẫn đề nghị Sở Xây dựng kiểm tra tình hình triển khai thực hiện dự án, xem xét phân tích nguyên nhân của việc chậm tiến độ để báo cáo UBND tỉnh xem xét. Và sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng, UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất điều chỉnh thời gian thực hiện hoàn thành các dự án khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An đến ngày 30/6/2023.