Quảng Ngãi dừng triển khai dự án khu đô thị 3.800 tỷ đồng

HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 vừa tổ chức kỳ họp thứ 33 để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền. Trong đó, các đại biểu thống nhất thông qua Nghị quyết về việc dừng chủ trương đầu tư dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển Khu đô thị mới An Phú (đảo Ngọc), thành phố Quảng Ngãi.

Theo Tờ trình số 78/TTr-UBND của UBND tỉnh Quảng Ngãi gửi HĐND tỉnh liên quan đến quyết định dừng chủ trương đầu tư dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển Khu đô thị mới An Phú (đảo Ngọc), thành phố Quảng Ngãi, UBND tỉnh cho biết dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển Khu đô thị mới An Phú (đảo Ngọc), thành phố Quảng Ngãi đã được HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị Quyết số 08/NQ-HĐND ngày 15/3/2023, với tổng mức đầu tư là 3.800 tỷ đồng, nguồn vốn ngân sách tỉnh và thời gian thực hiện từ năm 2023-2028. Tuy nhiên, đến nay chưa tổ chức thực hiện các bước tiếp theo.

Ngoài ra, trong Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 27/9/2024 của HĐND tỉnh về dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, thì dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển Khu đô thị mới An Phú (đảo Ngọc), thành phố Quảng Ngãi không dự kiến vốn để thực hiện. Đồng thời, hiện nay, tại vị trí này, UBND tỉnh đã thống nhất danh mục các dự án đầu tư ngoài ngân sách là dự án Khu đô thị mới An Phú (Thông báo số 149/TB-UBND ngày 25/3/2023 của UBND tỉnh).

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 19 Luật Đầu tư công 2024, điều kiện quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án là “Không trùng lặp với các chương trình, dự án đã có quyết định chủ trương đầu tư hoặc đã có quyết định đầu tư”. Do đó, để thực hiện dự án Khu đô thị mới An Phú (dự án đầu tư ngoài ngân sách), cần thực hiện thủ tục dừng dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển Khu đô thị mới An Phú (đảo Ngọc), thành phố Quảng Ngãi.

Mặt khác, Điều 37 Luật Đầu tư công năm 2024 quy định “Cấp quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án thì có thẩm quyền quyết định điều chỉnh, dừng chủ trương đầu tư chương trình, dự án đó”, nên việc dừng chủ đầu tư dự án do HĐND tỉnh quyết định. Vì vậy, để có cơ sở triển khai thực hiện dự án Khu đô thị mới An Phú (dự án đầu tư ngoài ngân sách), dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển Khu đô thị mới An Phú (đảo Ngọc) phải được HĐND tỉnh quyết định dừng chủ trương đầu tư.

Theo Nghị quyết số 08 /NQ-HĐND ngày 15/3/2023 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển Khu đô thị mới An Phú (đảo Ngọc), thành phố Quảng Ngãi được phê duyệt trước đó, dự án này thuộc nhóm A.

Mục tiêu của dự án nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 01-NQ/ĐH ngày 22/10/2020 của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX về phát triển đô thị, đặc biệt là phát triển đô thị thành phố Quảng Ngãi về phía Đông Bắc theo hướng đô thị ven sông. Đây cũng là nhiệm vụ cụ thể hóa kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (giai đoạn 2021 – 2026) của tỉnh.

Đồng thời, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông đồng bộ trên địa bàn tỉnh theo đúng quy hoạch được duyệt; tăng cường khả năng kết nối, lưu thông từ hai bờ sông Trà Khúc vào trung tâm đảo Ngọc cũng như kết nối giao thông giữa hai bờ sông của thành phố Quảng Ngãi, thúc đẩy mở rộng và phát triển không gian đô thị thành phố Quảng Ngãi về phía Đông, hai hướng sông Trà Khúc; Tạo điểm nhấn không gian kiến trúc, xây dựng biểu tượng cho thành phố Quảng Ngãi nhằm tạo ra một đô thị bên sông, thay đổi diện mạo, tầm vóc của thành phố trong tương lai.