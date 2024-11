Quảng Ninh thu ngân sách đạt gần 44.000 tỷ

Theo thống kê, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo vẫn tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt trong tăng trưởng kinh tế của Quảng Ninh, tổng kết 10 tháng tăng 26,01% so với cùng kỳ năm 2023.

Ngành dịch vụ - du lịch phục hồi và tăng trưởng khá ổn định, tổng lượng khách du lịch đến Quảng Ninh trong 10 tháng đạt 16,7 triệu lượt, tăng 20% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế đạt 3 triệu lượt, tổng doanh thu từ du lịch đạt 86% kịch bản tăng trưởng của cả năm.

Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, hậu quả bão số 3 đã khiến hầu hết các lĩnh vực bị ảnh hưởng, tăng trưởng kinh tế giảm so với mục tiêu đã đề ra.

Các cấp chuyên ngành điều hành, quản lý kinh tế tỉnh Quảng Ninh cũng đưa ra tính toán. Trong quý cuối cùng của năm 2024 và năm 2025 nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh vẫn tiếp tục quá trình khắc phục hậu quả, nguồn thu sẽ còn gặp nhiều khó khăn.

Quảng Ninh đã điều chỉnh kịch bản tăng trưởng, tập trung cho các mũi nhọn kinh tế tiêu biểu, tìm phương án triển khai hiệu quả các giải pháp phục hồi kinh tế, tiếp tục kiên định với mục tiêu tăng trưởng đã đặt ra.

Địa phương này quyết tâm giữ vững tốc độ tăng trưởng GRDP trên hai con số, phấn đấu tăng trưởng kinh tế quý IV/2024 đạt trên 15%, đảm bảo số thu ngân sách nhà nước cả năm 2024 không thấp hơn 55.600 tỷ đồng. Trong đó, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước thực hiện cả năm 2024 đạt 16.600 tỷ đồng, bằng 133% dự toán trung ương giao, bằng 128% dự toán tỉnh giao, tăng 3.600 tỷ đồng so với kế hoạch từ đầu năm. Thu nội địa ước thực hiện cả năm đạt 39.000 tỷ đồng, bằng 91,5% dự toán tỉnh giao.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng trên 10%; thu hút vốn FDI cả năm đạt 3 tỷ USD; tổng khách du lịch cả năm đạt trên 19 triệu lượt khách…

UBND tỉnh Quảng Ninh đã giao cho các sở, ngành liên quan chủ động nghiên cứu, đề xuất kế hoạch thu ngân sách năm 2025 trong bối cảnh kinh tế còn khá khó khăn, nguồn thu tiền sử dụng đất thường xuyên bị hụt thu. Đồng thời chính sách hoãn, giãn nộp thuế của nhiều tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân bị thiệt hại sau bão số 3 của Chính phủ có hiệu lực thi hành.

Theo đó, dự toán tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2025 là 54.385 tỷ đồng, bằng 102% so với dự toán trung ương giao năm 2024, bằng 101% so với số ước thực hiện năm 2024.

Trong đó thu từ xuất, nhập khẩu dự kiến đạt 17.500 tỷ đồng, bằng 140% dự toán trung ương giao năm 2024, bằng 105% số ước thực hiện năm 2024. Tổng thu nội địa đạt 36.885 tỷ đồng, bằng 91% dự toán trung ương giao năm 2024, bằng 99% số ước thực hiện năm 2024.

Dự kiến số thu tiền sử dụng đất năm 2025 là 5.000 tỷ đồng, bằng 63% dự toán trung ương giao, bằng 114% số ước thực hiện năm 2024.

Với số thu thuế, phí dự kiến thực hiện trong năm 2025, các sở, ngành liên quan của tỉnh Quảng Ninh tính toán số thu từ khu vực nhà nước do trung ương quản lý năm 2025 sẽ đạt 12.973 tỷ đồng. Số thu này chủ yếu đến từ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và Tổng Công ty Đông Bắc, với sản lượng than sản xuất của 2 đơn vị này ước thực hiện năm 2025 là 99,6 triệu tấn.

Số thu từ khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 2.100 tỷ đồng, đến từ Nhiệt điện Mông Dương, bột mỳ Vimaflour, dầu thực vật Cái Lân.

Số thu thuế, phí còn lại sẽ được thu từ khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh 5.000 tỷ đồng; thuế thu nhập cá nhân 1.700 tỷ đồng; phí và lệ phí 2.600 tỷ đồng…

Tổng các khoản thuế, phí dự kiến thu năm 2025 trên toàn địa bàn Quảng Ninh ước đạt 31.885 tỷ đồng, bằng 96% dự toán trung ương giao năm 2024, bằng 103% số ước thực hiện năm 2024.