Quảng Trị bắt giữ số lượng lớn hàng hoá nhập lậu

Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Bình vừa bắt vụ vận chuyển gần 1.600 chai rượu nhập lậu. Theo đó, vào khoảng 03h30’ ngày 18/12/2024, tại Quốc lộ 1A đoạn thuộc địa phận xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp với Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Bình đón dừng phương tiện ô tô tải mang BKS 43H-027.19 do Lê Minh Hiếu (sinh năm 2000) trú tại xã Bình Quế, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, điều khiển.

Qua kiểm tra phát hiện trên xe đang vận chuyển 1.579 chai rượu mang nhãn mác nước ngoài, không dán tem nhập khẩu và không có hóa đơn chứng từ kèm theo. Gồm các loại như: chivas, Macallan, ballantines, vang F…

Bước đầu làm rõ, lái xe Lê Minh Hiếu khai nhận số rượu này được vận chuyển từ Quảng Trị ra Hà Nội để tiêu thụ. Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Quảng Bình đã tiến hành niêm phong, tạm giữ toàn bộ số hàng hóa này để tiếp tục điều tra, xử lý theo đúng quy định.

Trước đó, chiều 15/12, Công an huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị vừa phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển số lượng lớn pháo lậu trong dịp cuối năm với tổng trọng lượng 230kg.

Cao Vĩnh Đ. và Cao Hoàng V. thời điểm bị bắt cùng số tang vật là 230kg pháo hoa nổ nhập lậu

Cụ thể, thông qua các biện pháp nghiệp vụ, vào lúc 1 giờ 30 phút cùng ngày, các lực lượng chức năng phát hiện xe ôtô có biển kiểm soát 73A-259.XX di chuyển trên Quốc lộ 9 có biểu hiện nghi vấn. Ngay lập tức, tổ công tác Công an huyện Đakrông triển khai phương án truy đuổi.

Khi đến Km42+950 Quốc lộ 9, thuộc thôn Khe Ngài, xã Đakrông, huyện Đakrông thì lực lượng chức năng dừng được phương tiện. Qua quá trình kiểm tra trên xe ôtô, các lực lượng chức năng phát hiện 12 bao tải, bên trong chứa 164 hộp pháo hoa với tổng trọng lượng 230kg.

Hai đối tượng đi trên ôtô gồm: C.V.Đ (sinh năm 1990) và C.H.V (sinh năm 2000), cùng trú tại Quy Đạt, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình bị bắt giữ. Tại cơ quan chức năng, các đối tượng khai nhận đã vận chuyển số pháo lậu trên từ huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị về tỉnh Quảng Bình. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.