Lượng lớn thuốc lá nhập lậu ngụy trang trong các thùng hoa quả

Theo thông tin từ Công an thành phố Thanh Hoá, đơn vị này vừa triệt phá đường dây buôn bán trái phép thuốc lá lậu với nhiều thủ đoạn hoạt động tinh vi; ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng thu, giữ hơn 18.080 bao thuốc lá điếu nhập lậu do nước ngoài sản xuất.

Trước đó, ngày 17/6, qua công tác trinh sát nắm tình hình, Công an thành phố Thanh Hóa phát hiện, bắt quả tang đối tượng Khương Anh Du (SN 1990, trú phường Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa) về hành vi buôn bán 258 cây (2.580 bao) thuốc lá điếu nhập lậu nhãn hiệu Blend No 555.

Tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra thu giữ thêm 40 cây (400 bao) thuốc lá điếu nhập lậu đều do nước ngoài sản xuất.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Khương Anh Du khai nhận toàn bộ số thuốc lá bị cơ quan điều tra thu giữ đều mua của người tên “Tuấn Kiệt”. Sau khi thống nhất về giá, thời gian và địa điểm nhận hàng, người tên “Tuấn Kiệt” sẽ ngụy trang hàng bằng cách đóng vào các thùng hoa quả sau đó gửi xe khách về cho Du. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng nhanh chóng xác định người tên “Tuấn Kiệt” có tên thật là Lê Ngọc Thạch (SN 1988, ở phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh).

Các đối tượng trong đường dây buôn lậu (Nguồn: CATH)

Quá trình đấu tranh, mở rộng, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Thanh Hóa đã bắt giữ thêm 5 đối tượng gồm: Trịnh Thị Hương (SN 1989, trú tại phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa) về hành vi buôn bán 1.600 bao thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất; Lê Ngọc Thạch về hành vi buôn bán 18.080 bao thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất; Nguyễn Thị Hồng (SN 1983, trú tại phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa) về hành vi buôn bán 13.500 bao thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất; Nguyễn Tấn Đạt (SN 1991, trú huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) và Mai Hồng Hảo (SN 1995, trú tại thị trấn Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An) về hành vi vận chuyển 13.500 bao thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất cho các đối tượng trên. Tại cơ quan công an các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Ngày 23/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Khương Anh Du, Trịnh Thị Hương, Nguyễn Thị Hồng, Lê Ngọc Thạch về tội "Sản xuất, buôn bán hàng cấm" quy định tại Điều 190 Bộ luật Hình sự 2015; ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Tấn Đạt, Mai Hồng Hảo về tội "Tàng trữ, vận chuyển hàng cấm” quy định tại Điều 191 Bộ luật Hình sự năm 2015. Các quyết định đã được viện kiểm sát nhân cùng cấp phê chuẩn. Công an thành phố Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.