Quảng Trị hút hơn 62.000 tỷ đồng vốn đầu tư, hàng loạt dự án lớn khởi động

Trong 10 tháng đầu năm 2026, Quảng Trị thu hút 86 dự án trong nước và FDI, với tổng vốn đăng ký quy đổi hơn 62.000 tỷ đồng. Cùng với dòng vốn đầu tư đăng ký mới, nhiều dự án quy mô lớn trong lĩnh vực công nghiệp, giao thông và du lịch được khởi công, mở thêm dư địa phát triển cho kinh tế địa phương.

Hình ảnh Lễ khởi công Dự án Quần thể du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí núi U Bò - hồ Thác Chuối tại xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị, với tổng vốn đầu tư 16.234 tỷ đồng. Ảnh: UBND tỉnh Quảng Trị

Theo báo cáo của Sở Tài chính Quảng Trị, hoạt động thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh trong 10 tháng đầu năm 2026 tiếp tục ghi nhận những kết quả tích cực. Đến ngày 31/10/2026, địa phương đã chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư đối với 80 dự án trong nước, với tổng vốn đăng ký 58.220 tỷ đồng.

Cùng với đó, tỉnh thu hút thêm 6 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tổng vốn đăng ký 156,76 triệu USD (tương đương hơn 4.000 tỷ đồng).

Như vậy, tổng vốn đăng ký của 86 dự án trong nước và FDI tại Quảng Trị trong 10 tháng đạt khoảng 62.235 tỷ đồng. Đây là nguồn lực đáng chú ý, tạo thêm cơ hội mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương.

Để cải thiện môi trường đầu tư, Quảng Trị đang triển khai các cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp như “luồng xanh 24 giờ”, “luồng xanh 60%”, hướng tới rút ngắn thời gian xử lý thủ tục, giảm chi phí và tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư trong quá trình thực hiện dự án.

Cùng với kết quả thu hút đầu tư, các hoạt động sản xuất, thương mại và dịch vụ trên địa bàn cũng duy trì đà tăng trưởng. Trong đó, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 10 tháng tăng 15,5% so với cùng kỳ năm trước; tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 12%.

Lĩnh vực nông nghiệp cơ bản thuận lợi, tổng diện tích gieo trồng cây hằng năm vụ Hè Thu đạt 76.160,4 ha. Sản lượng lương thực cả năm 2026 ước đạt 622.867,4 tấn, tăng 5,5% so với năm trước.

Đáng chú ý, du lịch tiếp tục là một trong những điểm sáng của kinh tế địa phương. Trong 10 tháng, Quảng Trị đón khoảng 9,79 triệu lượt khách, tăng 16,36% so với cùng kỳ; tổng thu từ khách du lịch đạt 11.262 tỷ đồng.

Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt gần 2,2 tỷ USD. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 12.261,6 tỷ đồng, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm trước.

Không chỉ tập trung thu hút nguồn vốn mới, Quảng Trị đang đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm, từng bước bổ sung năng lực hạ tầng và mở rộng không gian phát triển kinh tế.

Trong lĩnh vực du lịch, Dự án Quần thể du lịch sinh thái U Bò - Hồ Thác Chuối với quy mô 167,4 ha đã được tổ chức khởi công. Dự án được kỳ vọng khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch sinh thái, hình thành các sản phẩm du lịch chất lượng cao, đồng thời tạo thêm động lực phát triển các ngành dịch vụ, lưu trú và thương mại.

Ở lĩnh vực giao thông, Dự án Cảng hàng không Quảng Trị đã hoàn thành kiểm tra, đánh giá các hạng mục phục vụ bay và tổ chức bay thử nghiệm thành công ngày 15/10/2026. Đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình triển khai dự án, hướng tới hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông, tăng cường khả năng kết nối và tạo thuận lợi cho hoạt động giao thương, du lịch.

Đáng chú ý, ngày 29/10/2026, Dự án Khu công nghiệp Capella Quảng Trị tại xã Nam Cửa Việt chính thức được khởi công với tổng vốn đầu tư hơn 1.152 tỷ đồng.

Việc triển khai dự án được kỳ vọng bổ sung quỹ đất công nghiệp, tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư thứ cấp, hình thành thêm các cơ sở sản xuất và mở rộng cơ hội việc làm cho lao động địa phương.

Bên cạnh những kết quả đạt được, kinh tế Quảng Trị vẫn còn một số khó khăn cần tập trung giải quyết. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm; tăng trưởng giữa các ngành, lĩnh vực chưa đồng đều. Một số dự án gặp vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai.

Đây là những vấn đề đặt ra trong quá trình chuyển hóa nguồn vốn đăng ký thành năng lực sản xuất và giá trị thực tế cho nền kinh tế. Bởi việc thu hút được dòng vốn lớn mới chỉ là bước đầu, hiệu quả phát triển còn phụ thuộc vào khả năng triển khai dự án, tiến độ hoàn thành công trình và năng lực vận hành sau đầu tư.