Đồng Nai củng cố các động lực tăng trưởng, chuẩn bị kế hoạch kinh tế năm 2027

Sau 10 tháng, nhiều chỉ tiêu kinh tế của Đồng Nai tiếp tục tăng trưởng, từ sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ đến thu hút đầu tư và xuất nhập khẩu. Trên cơ sở đó, địa phương đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về đầu tư công, đất đai, nguồn thu và hạ tầng khu công nghiệp, đồng thời chuẩn bị kịch bản tăng trưởng hai con số cho năm 2027.

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) 10 tháng đầu năm của Đồng Nai tăng 13,19%, duy trì đà tăng trưởng chung. Ảnh: Hương Giang

Thống kê Đồng Nai đã có báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2026, đồng thời với các kế hoạch, kịch bản phát triển kinh tế năm 2027 của UBND TP. Đồng Nai.

CÁC TRỤ CỘT KINH TẾ DUY TRÌ ĐÀ TĂNG

Ở lĩnh vực sản xuất, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) lũy kế 10 tháng tăng 13,19%. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 12,10%; khai khoáng tăng 10,46%; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 40,82%; cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 2,82%.

Chỉ số tiêu thụ ngành chế biến, chế tạo trong 10 tháng tăng 9,16%. Tuy nhiên, chỉ số tồn kho tháng 10 tăng 37,60% so với cùng kỳ, cho thấy cần tiếp tục theo dõi khả năng tiêu thụ và diễn biến sản xuất ở từng ngành.

Cùng với công nghiệp, thị trường nội địa duy trì mức tăng khá. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 10 tháng ước đạt 386.863,7 tỷ đồng, tăng 17,91% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng 16,62%; dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 20,60%; du lịch lữ hành tăng 16,36% và các dịch vụ khác tăng 20,32%. Nếu loại trừ yếu tố giá, doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng 12,37%.

Về thương mại, kim ngạch xuất khẩu 10 tháng của Đồng Nai đạt trên 30,5 tỷ USD; kim ngạch nhập khẩu khoảng 21,7 tỷ USD. Thu ngân sách nhà nước đến hết tháng 10 đạt trên 88.100 tỷ đồng, bằng 88% dự toán được giao và 59% chỉ tiêu phấn đấu của Thành phố.

Về thu hút đầu tư, tính đến hết ngày 20/10 ghi, Thống kê Đồng Nai ghi nhận vốn đầu tư nước ngoài đăng ký đạt hơn 2,42 tỷ USD, tương đương 80,68% kế hoạch năm; vốn đầu tư trong nước đăng ký tại các dự án trong và ngoài khu công nghiệp đạt hơn 868.254 tỷ đồng.

Trong khi đó, tại phiên họp kinh tế xã hội ngày 02/11 vừa qua, UBND TP. Đồng Nai báo cáo vốn đầu tư trong nước đến hết tháng 10 đạt trên 871.000 tỷ đồng; vốn FDI cấp mới, điều chỉnh tăng vốn trên 2,5 tỷ USD.

Chuyển đổi số cũng được Đồng Nai xác định là một trong những nền tảng phục vụ phát triển kinh tế trong giai đoạn tới. Trong năm 2026, Thành phố đã đưa vào vận hành Nền tảng Đổi mới sáng tạo Đồng Nai, cấp tài khoản cho 95 cơ quan, đơn vị và tích hợp, đồng bộ 267 nhóm dữ liệu lên Trung tâm Giám sát, điều hành thành phố. Giai đoạn 2026 - 2030, địa phương đặt mục tiêu đưa tỷ trọng kinh tế số đạt tối thiểu 30% GRDP vào năm 2030; tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt ít nhất 20%.

Trong đó, ba trụ cột được định hướng phát triển gồm công nghiệp công nghệ cao gắn với sản xuất thông minh, nông nghiệp công nghệ cao gắn với kinh tế số nông thôn và dịch vụ logistics, kinh tế cửa khẩu số.

KHƠI THÔNG NGUỒN LỰC, CHUẨN BỊ KỊCH BẢN NĂM 2027

Tiến độ đầu tư công tiếp tục là một trong những vấn đề thành phố đặt trọng tâm xử lý. Theo Thống kê Đồng Nai, vốn đầu tư thực hiện từ ngân sách nhà nước do địa phương quản lý trong 10 tháng ước đạt 23.624,2 tỷ đồng, tăng 16,22% so với cùng kỳ và bằng 59,97% kế hoạch năm.

Báo cáo tại phiên họp nói trên, UBND TP. Đồng Nai cho biết tổng vốn thanh toán đầu tư công đến hết ngày 31/10 đạt hơn 20.300 tỷ đồng, bằng 74,83% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và 78,33% kế hoạch vốn Thành phố giao.

Để đạt mục tiêu đến cuối năm, lãnh đạo TP. Đồng Nai yêu cầu đẩy nhanh giải ngân, tháo gỡ vướng mắc trong triển khai dự án, đưa nguồn vốn đầu tư sớm chuyển thành khối lượng xây dựng và năng lực hạ tầng.

Ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND TP. Đồng Nai, yêu cầu các đơn vị bám sát quy hoạch chung và kịch bản tăng trưởng năm 2026; từ kết quả những tháng cuối năm, chuẩn bị kịch bản tăng trưởng hai con số cho năm 2027 và các năm tiếp theo. Các nhiệm vụ được đặt ra gồm tháo gỡ khó khăn, đôn đốc thu nội địa, xử lý vấn đề đất đai, đấu giá và nghĩa vụ tài chính của dự án; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; hoàn thiện quy hoạch các khu, cụm công nghiệp để thu hút nhà đầu tư thứ cấp.

Trước đó, ngày 30/10, UBND TP. Đồng Nai đã ban hành Kế hoạch số 358/KH-UBND về nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế quý 4/2026, đặt mục tiêu GRDP cả năm tăng 11%. Để đạt mục tiêu này, GRDP quý 4 cần tăng 13,6%. Kế hoạch yêu cầu lượng hóa giá trị sản xuất cần đạt theo từng khu vực kinh tế và 21 ngành kinh tế cấp 1; đồng thời giao các sở, ngành, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch hành động, xác định nhiệm vụ, tiến độ và trách nhiệm thực hiện.

Kết quả 10 tháng tạo cơ sở để Đồng Nai bước vào giai đoạn cuối năm với mục tiêu hoàn thành kế hoạch tăng trưởng 2026, đồng thời chuẩn bị cho năm tiếp theo. Tuy nhiên, mục tiêu GRDP 11% cả năm đòi hỏi mức tăng 13,6% trong quý 4; tiến độ giải ngân, sức tiêu thụ công nghiệp và việc tháo gỡ vướng mắc về đất đai, dự án vẫn cần được theo dõi sát.

Vì vậy, kịch bản tăng trưởng hai con số năm 2027 đòi hỏi gắn với hiệu quả triển khai các nhiệm vụ cụ thể trong những tháng cuối năm 2026 này.