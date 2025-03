Quảng Trị: Sản xuất công nghiệp tăng, giảm "nhịp nhàng"

Theo thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 2/2025 của tỉnh này ước tính tăng 9,57% so với tháng cùng kỳ năm trước.

Tính chung 2 tháng đầu năm 2025, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp của Quảng Trị tăng 6,11% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành khai khoáng giảm 30,83%; Công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 5,47%; Sản xuất và phân phối điện tăng 11,95%; Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải giảm 4,09% so với cùng kỳ năm trước.

Một số sản phẩm chủ yếu của tỉnh này trong 2 tháng đầu năm 2025 có sản lượng tăng so cùng kỳ năm trước như: Đá xây dựng tăng 63,28%; Ván ép từ gỗ và các vật liệu tương tự tăng 52,32%; Lốp dùng cho xe máy, xe đạp tăng 26,11%; Nước hoa quả, tăng lực tăng 23,55%; Dăm gỗ tăng 22,9%;

Các sản phẩm của Quảng Trị giảm so với cùng kỳ như: quặng khai thác giảm từ 50 - 60%; gạch không nung giảm 27,88%; Bột viên cá giảm 42,86%; Bia đóng lon giảm 12,23%; Gỗ cưa xẻ giảm 15,38, săm xe máy giảm 12,65%.

Trong ngành công nghiệp cấp 2, các ngành có chỉ số sản xuất 2 tháng đầu năm 2025 của Quảng Trị so với cùng kỳ năm trước tăng cao hơn chỉ số chung là: Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 147,89%; dệt tăng 73,38%; Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa tăng 24,21%; Sản xuất và phân phối điện tăng 11,95%; sản xuất sản phẩm từ cao su tăng 10,09%,…

Ở chiều ngược lại, một số ngành công nghiệp cấp 2 của tỉnh này có chỉ số sản xuất giảm so với cùng kỳ năm trước: ngành khai thác quặng kim loại giảm 53,77%, ngành sản xuất đồ uống giảm 3,66%, ngành khai thác, xử lý và cung cấp nước giảm 7,68% do giảm nước dùng cho sản xuất.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của Quảng Trị tháng 2/2025 ước tính đạt hơn 3.078 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm trước tăng 10,43%. Tính chung 2 tháng đầu năm 2025, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của tỉnh này ước tính đạt hơn 6.202 tỷ đồng, tăng 10,08% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống ước tính đạt 840,2 tỷ đồng, chiếm 13,55% tổng mức. Doanh thu du lịch lữ hành ước tính đạt 0,4 tỷ đồng, chiếm 0,01% tổng mức. Doanh thu dịch vụ khác ước tính đạt 302,9 tỷ đồng, chiếm 4,88% tổng mức.

Tiếp đến, doanh thu vận tải tháng 2/2025 của Quảng Trị ước tính đạt 218,3 tỷ đồng, tăng 9,22% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 2 tháng đầu năm 2025, doanh thu vận tải của tỉnh này ước tính đạt 435,1 tỷ đồng, tăng 9,01% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: doanh thu vận tải hành khách 51,2 tỷ đồng, tăng 8,9%; doanh thu vận tải hàng hóa 313,1 tỷ đồng, tăng 9,07%; doanh thu dịch vụ hỗ trợ vận tải 70,8 tỷ đồng, tăng 10,5%.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh này từ đầu năm đến ngày 15/2/2025 là 523 tỷ đồng, đạt 10,5% dự toán địa phương năm 2025 và tăng 17,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, Quảng Trị thu nội địa 414,7 tỷ đồng, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm 2024 và thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu 107,8 tỷ đồng tăng 29,5% so với cùng kỳ năm 2024.

Tổng chi ngân sách địa phương từ đầu năm đến 15/02/2025 là 1.654,1 tỷ đồng, tăng 68% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tỉnh này chi đầu tư phát triển 58,3 tỷ đồng, bằng 3% dự toán địa phương và bằng 35% so cùng kỳ; chi thường xuyên 1.038,4 tỷ đồng, bằng 14% dự toán địa phương và tăng 27% so với cùng kỳ.

Về tình hình phát triển doanh nghiệp trên địa bàn, từ đầu năm đến 15/02/2025, toàn tỉnh Quảng Trị có 37 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn mới đăng kí là 394,23 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm trước giảm 12 đơn vị (-24,49%), tăng 163,75 tỷ đồng (+71,05%). Theo đó, số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp là 10,65 tỷ đồng (năm 2024 là 4,70 tỷ đồng). Các doanh nghiệp thành lập mới gồm 12 doanh nghiệp hoạt động trong khu vực Công nghiệp - xây dựng và 25 doanh nghiệp Dịch vụ.

Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tại tỉnh này là 61 doanh nghiệp, giảm 11,59% so với cùng kỳ năm trước; nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong 2 tháng đầu năm lên 98 doanh nghiệp tham gia vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động của Quảng Trị là 256 doanh nghiệp, tăng 21,90% (+46 đơn vị) so với cùng kỳ năm ngoái; số doanh nghiệp giải thể, chấm dứt hoạt động là 8 doanh nghiệp, giảm 33,33% (-4 đơn vị).