Quốc hội thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027, mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên

Ngày 7/11, Quốc hội thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027, với mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên. Chính phủ xác định trọng tâm là ổn định kinh tế vĩ mô, khơi thông nguồn lực, thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới và nâng cao năng suất lao động.

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027. Ảnh: Quochoi.vn

Sáng 7/11, tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027 với 467/469 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 93,40% tổng số đại biểu Quốc hội.

Trước đó, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày báo cáo về một số nội dung chủ yếu của dự thảo nghị quyết.

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027. Ảnh: Quochoi.vn

Theo Bộ trưởng, dự thảo nghị quyết đã được Chính phủ tiếp thu, hoàn thiện trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, xác định rõ mục tiêu, 45 chỉ tiêu chủ yếu và 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, bám sát Văn kiện Đại hội XIV của Đảng và các kết luận của Trung ương.

Để thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên trong năm 2027, Chính phủ tập trung hoàn thiện đồng bộ thể chế, khơi thông và nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực; phát huy các động lực tăng trưởng truyền thống, đồng thời tạo đột phá từ những động lực mới.

Trọng tâm là đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nâng cao năng suất lao động.

Chính phủ cũng xác định phát triển mạnh các thành phần kinh tế, phát huy vai trò của kinh tế tư nhân, nâng cao năng lực nội sinh, tính tự chủ và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Cùng với thúc đẩy tăng trưởng, Chính phủ chú trọng gắn kết phát triển kinh tế với văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, tạo việc làm và nâng cao thu nhập, bảo đảm người dân được thụ hưởng thành quả phát triển.

Các bộ, ngành, địa phương sẽ được phân công rõ trách nhiệm, gắn với tiến độ, thời hạn và kết quả thực hiện nhằm phấn đấu hoàn thành, vượt các mục tiêu Quốc hội đề ra.

Trước dự báo tình hình kinh tế thế giới năm 2027 tiếp tục diễn biến phức tạp, giá năng lượng, nguyên vật liệu, chi phí vận tải và chính sách tiền tệ của các nền kinh tế lớn tiềm ẩn nhiều biến động, Chính phủ xác định ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn là nhiệm vụ quan trọng để thực hiện mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên.

Về chính sách tài khóa, Chính phủ tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh linh hoạt chính sách thuế, phí, lệ phí đối với xăng dầu phù hợp với diễn biến thị trường và khả năng cân đối ngân sách; đánh giá hiệu quả các chính sách hỗ trợ để xem xét tiếp tục thực hiện trong năm 2027.

Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hệ thống thuế theo hướng hiện đại, minh bạch, mở rộng cơ sở thu và nuôi dưỡng nguồn thu bền vững.

Về chính sách tiền tệ, Chính phủ định hướng điều hành lãi suất, tỷ giá linh hoạt theo diễn biến thị trường; kiểm soát tăng trưởng tín dụng hợp lý, ưu tiên dòng vốn cho sản xuất, kinh doanh và các động lực tăng trưởng, đồng thời kiểm soát chặt chẽ các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, bảo đảm an toàn hệ thống.

Cùng với đó, tăng cường phân tích, dự báo, chủ động xây dựng các kịch bản điều hành giá; bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu và điều chỉnh phù hợp giá các mặt hàng do Nhà nước quản lý nhằm kiểm soát lạm phát, củng cố ổn định kinh tế vĩ mô.

Để sớm đưa nghị quyết vào thực tiễn, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tài chính cùng các bộ, ngành, địa phương khẩn trương xây dựng nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027, với các giải pháp cụ thể, thiết thực, hướng tới hoàn thành các chỉ tiêu đề ra và mục tiêu của kế hoạch 5 năm 2026–2030.