Bộ Chính trị yêu cầu quy hoạch TP.HCM tạo động lực tăng trưởng mới, tránh đầu tư dàn trải

Bộ Chính trị yêu cầu TP.HCM hoàn thiện quy hoạch tổng thể giai đoạn 2025–2050, tầm nhìn 100 năm theo hướng phát triển đa tầng, đa cực; xác định rõ các ưu tiên chiến lược, tập trung nguồn lực, tránh đầu tư dàn trải, hướng tới xây dựng đô thị toàn cầu có năng lực cạnh tranh quốc tế.

Bộ Chính trị kết luận về Quy hoạch tổng thể TPHCM tầm nhìn 100 năm. Ảnh: Chinhphu.vn

Thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Kết luận số 112-KL/TW ngày 28/10/2026 về Quy hoạch tổng thể Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2025–2050, tầm nhìn 100 năm.

Bộ Chính trị cơ bản thống nhất với các quan điểm, mục tiêu, tầm nhìn và định hướng chiến lược chủ yếu của Quy hoạch theo đề xuất của Thành ủy TP.HCM; đồng thời yêu cầu tiếp tục rà soát, hoàn thiện để bảo đảm tính khoa học, đồng bộ và khả thi.

Trọng tâm là cụ thể hóa các định hướng chiến lược của Trung ương, nhất là Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 19/5/2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP.HCM trong kỷ nguyên mới; hướng tới xây dựng Thành phố trở thành đô thị toàn cầu, có năng lực cạnh tranh quốc tế, giữ vai trò đầu tàu, dẫn dắt và lan tỏa phát triển đối với vùng và cả nước.

Bộ Chính trị yêu cầu tiếp tục hoàn thiện mô hình phát triển, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế tổng hợp của Thành phố sau hợp nhất; tổ chức không gian phát triển đa tầng, đa cực, xác định rõ chức năng và mối quan hệ liên kết, bổ trợ giữa các cực phát triển, trung tâm động lực, khu chức năng và hệ thống kết cấu hạ tầng.

Đặc biệt, phải xác định rõ các ưu tiên chiến lược, trọng điểm để tập trung nguồn lực, tránh đầu tư dàn trải; kết hợp phát triển kinh tế với văn hóa, con người, bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Bộ Chính trị nhấn mạnh yêu cầu coi trọng tính khoa học, đồng bộ, thống nhất và khả thi của Quy hoạch; rà soát các mục tiêu, chỉ tiêu, dự báo, kịch bản tăng trưởng; xác định rõ thứ tự ưu tiên, lộ trình, nhu cầu và phương án huy động, phân bổ nguồn lực, cùng các điều kiện về thể chế, năng lực quản trị và cơ chế tổ chức thực hiện.

Quy hoạch phải thực sự trở thành công cụ kiến tạo phát triển, tổ chức hiệu quả không gian, tạo động lực tăng trưởng mới, đáp ứng yêu cầu phát triển trước mắt và lâu dài của Thành phố.

Cùng với hoàn thiện hồ sơ, thẩm định và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, TP.HCM phải xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện, xác định rõ các công trình, dự án ưu tiên, nguồn lực, lộ trình và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị; tăng cường kiểm tra, giám sát, tuyệt đối không để xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Thông tin quy hoạch phải được công khai để người dân tham gia đóng góp, hoàn thiện, tạo đồng thuận trong triển khai.

Bộ Chính trị giao Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo Chính phủ và các bộ, ngành phối hợp, hỗ trợ TP.HCM tháo gỡ khó khăn về cơ chế, chính sách, nguồn lực, kết cấu hạ tầng; rà soát, điều chỉnh các quy hoạch liên quan nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và liên kết vùng.

Các địa phương, đặc biệt là các tỉnh, thành phố vùng Đông Nam Bộ, được yêu cầu tăng cường phối hợp với TP.HCM trong tổ chức không gian phát triển, đầu tư hạ tầng và triển khai các chương trình, dự án liên vùng, phát huy lợi thế bổ trợ, bảo đảm phát triển bền vững.