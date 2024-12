Quy hoạch khu trung tâm phía Nam thành phố Huế rộng gần 400ha

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa có Quyết định số 2882/QĐ- UBND phê duyệt quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) khu trung tâm phía Nam thành phố Huế.

Theo đó, khu vực lập quy hoạch thuộc phạm vi hành chính các phường Vĩnh Ninh, Phú Hội, Phú Nhuận và một phần phường Phước Vĩnh (thành phố Huế).

Ranh giới cụ thể có phía Bắc giáp sông Hương và sông Như Ý; phía Nam giáp một phần các phường Phước Vĩnh, An Cựu (giáp ranh giới quy hoạch phân khu trung tâm văn hóa phía Tây Nam thành phố Huế); phía Đông giáp các phường Xuân Phú, An Cựu; phía Tây giáp các phường Phường Đúc, Thủy Xuân, Trường An.

Diện tích khu vực lập quy hoạch khoảng 388,07 ha. Dân số quy hoạch đến năm 2045 khoảng 37.000 người. Về tính chất, khu trung tâm phía Nam của thành phố Huế gồm các chức năng trung tâm hành chính, văn hóa, giáo dục, y tế, thương mại, dịch vụ du lịch.

Đây là khu vực đô thị trung tâm hiện hữu, tập trung cải tạo chỉnh trang nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đáp ứng các nhu cầu phát triển. Đây cũng là khu vực bảo vệ và phát huy giá trị các công trình kiến trúc có giá trị và cảnh quan sông Hương, sông An Cựu, sông Như Ý.

Trên cơ sở cấu trúc đô thị, tiềm năng phát triển của từng khu vực, quy hoạch được chia thành các phân khu như sau:

Khu A có diện tích khoảng 105,5 ha, nằm về phía Tây khu vực lập quy hoạch, giới Hạn bởi sông Hương, sông An Cựu và đường Hà Nội, đường Hai Bà Trưng.

Khu A gồm các chức năng trung tâm hành chính, y tế, giáo dục, văn hóa – nghệ thuật. Đây là khu vực bảo vệ và phát huy cảnh quan sông Hương, sông An Cựu, đồng thời chỉnh trang, nâng cấp các khu vực dân cư đô thị.

Khu B có diện tích khoảng 106,3 ha, nằm tại trung tâm khu vực lập quy hoạch, giới hạn bởi các trục đường: Trần Cao Vân, Nguyễn Thái Học, Bà Triệu, Nguyễn Huệ, Hai Bà Trưng.

Đây là khu vực đô thị hiện hữu, tập trung phát triển các chức năng trung tâm thương mại, dịch vụ công công cấp đô thị, văn hóa – thể thao theo hướng hiện đại, xen kẽ là các khu vực dân cư chỉnh trang. Là khu vực tập trung điểm nhấn cao tầng gắn với khu vực ngã 6 Hùng Vương.

Khu C có diện tích khoảng 80,2 ha, nằm về phía Đông Bắc khu vực lập quy hoạch, giới hạn bởi sông Hương, sông Như Ý và các trục đường: Hà Nội, Trần Cao Vân, Nguyễn Thái Học, Bà Triệu. Đây là khu vực phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch gắn với tuyến phố đi bộ,…

Khu D có diện tích khoảng 84 ha, nằm về phía Nam khu vực lập quy hoạch, giới hạn bởi các trục đường: Nguyễn Huệ, Hùng Vương, Phan Chu Trinh, Trần Phú, Phan Bội Châu.

Đây là khu vực dân cư chỉnh trang dọc theo tuyến đường sắt Bắc – Nam hiện hữu, gắn với bảo vệ và phát huy giá trị cảnh quan sông An Cựu, có các điểm nhấn về công trình tôn giáo, tín ngưỡng, văn hóa và địa hình đặc trưng.