Khách quốc tế đến Thừa Thiên Huế tăng cao, thúc đẩy nguồn thu du lịch

Theo thông tin từ Cục Thống kê Thừa Thiên Huế, tổng thu ngân sách trên địa bàn Thừa Thiên Huế trong 10 tháng năm 2024 ước đạt 9.516 tỷ đồng, bằng 80,7% dự toán năm. Nguồn thu thuế xuất nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu năm này tăng mạnh chủ yếu là do khoản thu thuế xuất khẩu dăm gỗ tăng và phát sinh khoản thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng hàng linh kiện lắp ráp ô tô của Công ty cổ phần Kim Long Motor Huế.

Trong đó, thu nội địa của Thừa Thiên Huế ước đạt hơn 8.527 tỷ đồng, bằng 76,4% dự toán, thu thuế từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 973 tỷ đồng, bằng 156,9% dự toán. Trong tổng số thu nội địa, thu từ doanh nghiệp Nhà nước ước đạt 351 tỷ đồng, bằng 76,3% dự toán; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 3.510 tỷ đồng, bằng 91,5% dự toán; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước 1.380 tỷ đồng, bằng 85,8% dự toán; thuế thu nhập cá nhân 538 tỷ đồng, bằng 107,6% dự toán; thuế bảo vệ môi trường 326 tỷ đồng, bằng 88,1% dự toán.

Trong tháng 10/2024, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Thừa Thiên Huế ước đạt 108,8 triệu USD, tăng 1,95% so với tháng trước và tăng 33,5% so với cùng kỳ. Lũy kế 10 tháng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của tỉnh này ước đạt hơn 1 tỷ USD, tăng 17,5% so với cùng kỳ; các sản phẩm xuất khẩu chủ yếu gồm: Xơ, sợi, dệt các loại ước đạt 161,5 triệu USD, giảm 5% so với cùng kỳ; hàng may mặc ước đạt 460,7 triệu USD, tăng 3,9%; gỗ và sản phẩm gỗ ước đạt 160,3 triệu USD, gấp 2 lần.

Trong tháng 10/2024, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của Thừa Thiên Huế ước đạt 63,96 triệu USD, giảm 30% so với tháng trước và tăng 13,7% so với cùng kỳ. Lũy kế 10 tháng, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 836,5 triệu USD, tăng 47,5% so với cùng kỳ. Các mặt hàng nhập khẩu phục vụ cho hoạt động sản xuất, xuất khẩu: Thủy sản ước đạt 1,18 triệu USD, giảm 83,6% so với cùng kỳ; nguyên phụ liệu dệt may ước đạt 494,2 triệu USD, tăng 39,5%; máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng ước đạt 168,5 triệu USD, tăng 46,5%.

Về hoạt động du lịch trong tháng 10/2024 của Thừa Thiên Huế, khách du lịch ước đạt hơn 250.000 lượt, tăng 20,4% so với cùng kỳ. Lũy kế 10 tháng, lượng khách du lịch đến tỉnh này ước đạt hơn 3,2 triệu lượt, tăng 26,8% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế ước đạt hơn 1 triệu lượt, tăng 31,5%. Doanh thu từ du lịch của tỉnh này ước đạt 6.662 tỷ đồng, tăng 14,3% so với cùng kỳ.

Tình hình sản xuất công nghiệp trên địa bàn Thừa Thiên Huế tiếp tục khởi sắc và có xu hướng tăng nhanh trong những tháng cuối năm. Một số ngành công nghiệp chủ lực vẫn phát huy tốt năng lực sản xuất như: Sản xuất đồ uống, may mặc, cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ. Các dự án mới đi vào hoạt động đã đóng góp lớn cho tăng trưởng chung của ngành công nghiệp như: dự án nhà máy sản xuất ô tô Kim Long Motor, dự án sản xuất găng tay Kanglongda.

Cụ thể, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế tháng 10/2024 ước tăng 18,4% so với cùng kỳ, lũy kế 10 tháng ước tăng 5,44% so với cùng kỳ, trong đó: Ngành công nghiệp khai khoáng ước tăng 3,6% với cùng kỳ; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ước tăng 6,7%; ngành sản xuất và phân phối điện, nước đá ước giảm 4,5%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 9,2%.

Một số sản phẩm chủ yếu có sản lượng tăng so với cùng kỳ gồm: Bia 290,4 triệu lít, tăng 0,9% so với cùng kỳ; quần áo lót 311,6 triệu sản phẩm, tăng 6,8%; dăm gỗ 595,5 nghìn tấn, tăng 8,5%; điện thương phẩm 1.858,5 triệu KWh, tăng 6,1%; đá xây dựng 883,4 nghìn m3, tăng 14,3%; xe ôtô các loại 516 chiếc, gấp 9 lần.

Tuy nhiên, hiện nay một số ngành sản xuất công nghiệp của tỉnh này vẫn đang gặp nhiều khó khăn. Lượng hàng tồn kho tại nhiều doanh nghiệp tăng cao; áp lực từ yêu cầu của thị trường và đối tác về phát triển bền vững, chuyển đổi xanh ngày càng gia tăng đã phải chịu sự cạnh tranh gay gắt; đơn hàng sản xuất bị cắt giảm như: chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản (-14,7%); in ấn (-7,7%); sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét (-3,5%); sản xuất giường tủ, bàn ghế (-19,1%); sản xuất xi măng, vôi, thạch cao giảm 4,8%.

Tổng mức bán lẻ hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng xã hội tháng 10/2024 của Thừa Thiên Huế ước đạt hơn 4.971 tỷ đồng, tăng 18,5% so với cùng kỳ. Lũy kế 10 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng xã hội của tỉnh này ước đạt 47.293,2 tỷ đồng, tăng 14,8% so cùng kỳ.