Quý I, Cao su Đà Nẵng đạt doanh thu 998 tỷ đồng, tăng 13%

CTCP Cao su Đà Nẵng (Cao su Đà Nẵng - mã DRC) vừa công bố kết quả kinh doanh quý I/2021 khả quan, đều vượt kế hoạch đề ra.



Theo đó, giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế đạt 1.083 tỷ đồng, vượt 28% kế hoạch, tăng 33% so với cùng kỳ. Doanh thu bán hàng đạt 998 tỷ đồng, vượt 13% kế hoạch, tăng 20% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 71 tỷ đồng, vượt 7% kế hoạch, tăng 51% so với cùng kỳ.

Theo DRC, năm 2021, hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn còn khó khăn do đại dịch Covid-19 khi vaccine phòng ngừa chưa thể tiêm đại trà. Ngoài ra, tình trạng khan hiếm container rỗng đã đẩy giá thuê tăng 8-10 lần, chi phí vận chuyển tăng từ mức 2% lên trên 20% trong kết cấu giá trị hàng hoá. Giá nhập khẩu nguyên vật liệu tăng trên 20%, thậm chí mặt hàng vải mành tăng trên 30%, than đen tăng trên 60%, giá thành sản phẩm trong quý I/2021 đã tăng vọt trên 10% so với quý IV/2020 và dự báo sẽ còn tiếp tục tăng.

Dù vậy, DRC vẫn kế hoạch kinh doanh cho quý II/2021 với tất cả chỉ tiêu đều tăng mạnh so với cùng kỳ.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II/2021 của DRC - Nguồn: DRC.

Cụ thể, giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế dự kiến ở mức 1.020 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ. Doanh thu bán hàng dự kiến 1.050 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 86 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ.

Cả năm 2021, tổng doanh thu tiêu thụ ước tính 4.055 tỷ đồng, tăng 6% so với năm 2020. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 300 tỷ đồng, giảm 6% so với năm 2020.

Trong đó, lốp xe đạp dự kiến bán được 5,75 triệu chiếc, tăng 44%. Săm xe đạp bán được 5,5 triệu chiếc, tăng 18%. Lốp xe máy 2,68 triệu chiếc, tăng 44%. Săm xe máy 6 triệu chiếc, tăng 27%. Lốp ô tô, máy kéo 1,26 triệu chiếc, tăng 10%. Yếm ô tô 420.000 chiếc, tăng 4%...

Năm nay, DRC cũng tăng sản lượng xuất khẩu vào các thị trường có giá bán tốt để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, như: lốp radial vào thị trường Mỹ, lốp xe đạp sống vào thị trường Argentina…