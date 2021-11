Quỹ Merck Family quyên góp 100.000 Euro cho chiến dịch “Breathe Again Vietnam”

Hiệp hội doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) cho biết, Quỹ Merck Family - được tài trợ độc quyền bởi các quỹ tư nhân của gia đình Merck vừa quyên góp 100.000 Euro cho chiến dịch “Breathe Again Vietnam” của EuroCham để hỗ trợ Việt Nam trong việc phòng chống đại dịch Covid-19.

Khoản quyên góp từ Quỹ Merck Family sẽ được sử dụng để mua khẩu trang N95, quần áo bảo hộ PPE cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe và đội ngũ y bác sĩ tuyến đầu chống dịch, cùng với các trang thiết bị y tế thiết yếu với chất lượng quốc tế đạt chuẩn của Bộ Y tế như máy thở không xâm lấn, máy xét nghiệm PCR, nồi hấp tiệt trùng, bơm tiêm, lồng ấp cho trẻ sơ sinh.

Tổng cộng 16 bệnh viện tại 5 tỉnh thành sẽ được hỗ trợ từ sự đóng góp này của Merck. Trong đó, 9 bệnh viện tại TP.HCM gồm: Bệnh viện Trưng Vương, Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện Ung Bướu, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Từ Dũ, Bệnh viện Nhi Đồng 2, Bệnh viện An Bình, Bệnh viện Hùng Vương và Bệnh viện Nguyễn Tri Phương; 4 bệnh viện tại Hà Nội gồm Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Dệt may, Bệnh viện Nội tiết Trung ương. Một số bệnh viện ở các tỉnh khác gồm Bệnh viện Tim mạch An Giang, Bệnh viện Phụ sản Cần Thơ và Bệnh viện Đà Nẵng.

EuroCham ra mắt chương trình “Breathe Again Vietnam” vào tháng 8 trong đợt bùng phát thứ tư của Covid-19 tại Việt Nam. Chiến dịch với mục tiêu kêu gọi quyên góp từ các nhà đầu tư và các doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam và trên khắp liên minh châu Âu. Số tiền này sau đó được sử dụng để mua các thiết bị y tế thiết yếu để hỗ trợ các bệnh viện và nhân viên y tế tuyến đầu trong cuộc chiến chống lại đại dịch Covid-19.

Theo EuroCham, trước khi Quỹ Merck Family quyên góp, chiến dịch đã kêu gọi được hơn 625.000 Euro và tặng nhiều thiết bị y tế với tổng trị giá 430.000 Euro cho các bệnh viện trên khắp mọi miền Việt Nam và còn rất nhiều sự giúp đỡ từ các nơi đang tiếp tục đổ về.

Tổng cộng, các thành viên EuroCham đã kêu gọi và quyên góp hơn 1,2 triệu Euro để hỗ trợ Việt Nam chống lại đại dịch Covid-19.

Bà Hideko Ikeda, Giám đốc điều hành Merck Việt Nam cho biết, với tinh thần “Chung sức vì bệnh nhân trong giai đoạn đặc biệt khó khăn”, Quỹ Merck Family đã chủ động tìm mọi nguồn lực nhằm đóng góp trang thiết bị y tế cho các bệnh viện để điều trị và cứu giúp các bệnh nhân trong đợt đại dịch này.

Chủ tịch EuroCham, Alain Cany nhận định, mặc dù giãn cách xã hội đang dần kết thúc và cuộc sống đang trở lại bình thường nhưng cuộc chiến chống lại Covid-19 vẫn chưa đi đến hồi kết. Việc triển khai tiêm vaccine của chính phủ đang ngày càng bảo vệ nhiều người khỏi những tác động tồi tệ của vi rút. Tuy nhiên, với tình hình gia tăng trở lại của bệnh dịch, chúng ta cần phải đề cao cảnh giác và đảm bảo đại dịch trong tầm kiểm soát.