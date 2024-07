Quỹ ngoại America LLC chi gần 1.000 tỷ để tăng tỷ lệ nắm giữ tại SGN lên hơn 24%

America LLC báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn (mã SGN-HOSE).

Theo đó, Quỹ ngoại America LLC (trụ sở chính Bahamas) đã mua 11.900 cổ phiếu SGN và nâng số lượng cổ phiếu nắm giữ lên 8.050.814 cổ phiếu, chiếm 24,01%.

Chốt phiên giao dịch ngày 26/7, giá cổ phiếu này chốt ở mốc 83.500 đồng và tạm tính mức giá này, America LLC đã chi hơn 993 tỷ để sở hữu số cổ phiếu trên.

Trước đó, Quỹ ngoại America LLC đã mua vào 1,3 triệu cổ phiếu SGN, trong ngày 9/8/2023 với mục đích đầu tư. Sau giao dịch, quỹ này đã nâng sở hữu từ hơn 1,4 triệu cổ phiếu, chiếm 4,18% lên hơn 2,7 triệu cổ phiếu, chiếm 8,06%. Qua đó, quỹ ngoại này đã quay lại làm cổ đông lớn tại SGN.

Tạm tính theo mức thị giá SGN đóng cửa phiên diễn ra giao dịch (75.800 đồng/cp), America LLC có thể đã chi gần 100 tỷ để thực hiện giao dịch trên.

Theo thống kê trên HOSE, từ đầu năm 2024 đến nay quỹ này đã liên tục mua cổ phiếu SGN với mục đích là tăng tỷ trọng, từ 4.775.314 cổ phiếu, chiếm 14,24% vào ngày 8/1/2024 lên 8.050.814 cổ phiếu, chiếm 24,01% như hiện tại.

Mới đây, SGN đã thông báo chốt quyền trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt với tỷ lệ 25% (sở hữu 1 cổ phiếu nhận 2.500 đồng). Ngày giao dịch không hưởng quyền là 29/8, dự kiến thanh toán vào ngày 30/9. Với hơn 33,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính SGN cần bỏ ra gần 84 tỷ đồng để thanh toán đợt cổ tức này.

Về kết quả kinh doanh, SGN đã công bố BCTC quý 2/2024 với doanh thu đạt 380 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ (365 tỷ đồng); lợi nhuận gộp 125 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ (114 tỷ). Tuy nhiên, chi phí quản lý tăng vọt 40% so với cùng kỳ, lên 51 tỷ đồng; lãi sau thuế đạt 69,7 tỷ đồng, giảm 15% so với cùng kỳ (78 tỷ đồng).

Theo SGN, nguyên nhân chủ yếu là phần tăng của chi phí trích lập dự phòng phải thu khó đòi ở Bamboo Airways, từ 62 tỷ đồng (cuối quý 1/2024) lên 74 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, SGN ghi nhận doanh thu thuần gần 750 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ (695 tỷ đồng); lãi sau thuế giảm 4% đạt 137 tỷ đồng, chủ yếu do phải trích lập dự phòng nợ khó đòi.

Năm 2024, SGN đã thông qua mục tiêu doanh thu 1.499 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 240 tỷ đồng. Như vậy, công ty đã thực hiện được 50% chỉ tiêu doanh thu và 57% chỉ tiêu lợi nhuận năm.