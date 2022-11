Quỹ ngoại Dragon Capital tiếp tục bán ra hơn 1 triệu cổ phiếu và không còn là cổ đông lớn DGC

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (mã DGC-HOSE) vừa báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn của DGC

Cụ thể, ngày 24/11, nhóm Dragon Capital vừa bán ra 1.033.600 cổ phiếu DGC để giảm sở hữu từ 19.617.980 cổ phiếu, chiếm 5,17% xuống còn 18.584.380 cổ phiếu, chiếm 4,89% vốn điều lệ - Trong đó, CTBC Vietnam Equity Fund bán ra 1, 4 triệu cổ phiếu; Amersham Industries Limited bán ra 100.000 cổ phiếu, trong khi Norges Bank lại mua vào 466.400 cổ phiếu DGC.

Như vậy, sau giao dịch, nhóm Dragon Capital không còn là cổ đông lớn tại Hoá chất Đức Giang.

Trước đó, nhóm quỹ này cũng đã bán ra tổng cộng 4.861.400 cổ phiếu DGC trong 2 phiên 18/11 và 21/11 - Trong đó, CTBC Vietnam Equity Fund bán nhiều nhất 2.050.000 cổ phiếu; tiếp theo là DC Developing Markets Stragegies Public Limited Company là 1.330.000 cổ phiếu và Norges Bank là 600.000 cổ phiếu...

Trong khi ngày 11/11, nhóm quỹ này thông báo mua vào 980.000 cổ phiếu DGC và nâng số cổ phiếu nắm giữ lên hơn 27,2 triệu cổ phiếu, chiếm 7,1731% vốn điều lệ. Như vậy, từ ngày 18 đến ngày 24/11, nhóm Dragon Capital đã bán ra tổng cộng 5.895.000 cổ phiếu DGC, tương ứng hơn 1,55% vốn điều lệ.

Trên thị trường, chốt phiên giao dịch ngày 24/11 giá cổ phiếu giảm chỉ còn 51.000 đồng/cổ phiếu và giảm 70% trong 6 tháng qua.

Được biết, 9 tháng đầu năm 2022 DGC ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 11.333 tỷ đồng và 4.917 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 86% và 342% so với cùng kỳ. Công ty đã hoàn thành 93,5% chỉ tiêu doanh thu và vượt 40% kế hoạch lợi nhuận năm. Công ty dự kiến kết quả kinh doanh quý 4 giảm nhẹ so với quý 3, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế ước tính đạt 3.299 tỷ đồng (-10%QoQ) và 1.100 tỷ đồng (-27QoQ) do sản lượng tiêu thụ và giá bán của các sản phẩm chính như Phốt pho vàng (P4) và phân bón DAP/MAP đều giảm.

Qua đó, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) đã có dự phóng doanh thu thuần và Lợi nhuận sau thuế của DGC cho năm 2022 lần lượt đạt mức 14.911 tỷ đồng (+56,5% YoY) và 6.275 tỷ (+150%YoY), động lực tăng trưởng đến từ Phốt pho & các sản phẩm có gốc phốt pho. Trong đó, Phốt pho vàng (P4), acid trích ly WPA, phân bón có mức tăng trưởng doanh thu ước tính khoảng 114%, 53% và 27% so với cùng kỳ. Giá cổ phiếu DGC đã điều chỉnh giảm 3,3% ytd, tốt hơn so với mức giảm VN-Index (-35,7%). BVSC cho biết, kết quả kinh doanh ấn tượng của DGC trong 2022 đã phản ánh vào giá.

Mặt khác, BVSC lại đưa ra ý kiến quan ngại về những thách thức mà DGC phải đối mặt trong 2023 khiến kết quả kinh doanh khó bức phát mạnh mẽ: Một là, mảng phốt pho vàng (đóng góp hơn 50% tổng doanh thu) có thể ghi nhận mức tăng trưởng âm do suy thoái kinh tế đang diễn ra, nhu cầu điện tử có thể sụt giảm mạnh trong 2023. Công ty dự kiến sẽ giảm giá bán, đồng thời giảm sản lượng xuất khẩu phốt pho vàng trong năm 2023. Giá bán dự kiến neo ở 4.500 – 6.000 USD/tấn, giảm 10-30% so với 2022;

Hai là, Dự án Nghi Sơn đi vào hoạt động chậm hơn so với kế hoạch; và cuối cùng giá phân bón khó tăng mạnh do tồn kho từ nửa đầu năm, nông dân lo ngại mở rộng diện tích canh tác khi chi phí trồng trọt tăng và giá nông sản có xu hướng quay đầu giảm trong bối cảnh lạm phát kéo dài và khủng hoảng năng lượng.