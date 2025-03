Quỹ ngoại tăng tỷ lệ sở hữu tại VIP lên 7,3%

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO (mã VIP-HOSE) vừa báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn của công ty.

Cụ thể: Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam vừa công bố giao dịch mua vào cổ phiếu VIP của quỹ thành viên KITMC Worldwide Vietnam RSP Balanced Fund.



Theo đó, KITMC Worldwide Vietnam RSP Balanced Fund đã mua 500.000 cp VIP trong ngày 19/03 và nâng sở hữu từ 1,371 triệu cổ phiếu, chiếm 2% lên 1,871 triệu cổ phiếu, chiếm 2,73%. Qua đó, nâng tổng sở hữu của cả nhóm quỹ KIM tại VIPCO tăng từ 4,5 triệu cp, chiếm 6,57% lên hơn 5 triệu cp, chiếm 7,3%.

Trước đó, Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng hải (mã MAC-HNX) và Công ty TNHH Quỹ TM Holding đều thông báo thoái vốn xuống dưới 5% và không còn là cổ đông lớn của VIP

Cụ thể: Quỹ Quỹ TM Holding đã bán 700.000 cổ phiếu vào ngày 21/2 nhằm điều chỉnh danh mục và giảm số lượng nắm giữ còn 2,85 triệu cổ phiếu, chiếm 4,16%. Tương tự, MAC đã bán 29.800 cp trong ngày 3/3 và sau giao dịch này số lượng cp nắm giữ còn 3.420.000 cp, chiếm 4,99%.

Được biết, VIP đã chốt danh sách họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 theo hình thức trực tuyến tại Hải Phòng vào ngày 15/4 tới.

Ban lãnh đạo công ty cho biết xung đột vũ trang Nga - Ukraine chưa có hồi kết sẽ tiếp tục tác động đến chuỗi cung ứng toàn cầu, nguy cơ lạm phát và các nền kinh tế rơi vào suy thoái nhẹ.

Theo đó, VIP dự kiến tổng doanh thu đạt 575,835 tỷ đồng, bằng 93,08% so với kế hoạch năm 2024 (618,672 tỷ đồng); lợi nhuận trước thuế đạt 102,072 tỷ đồng, bằng 86,42% so với năm 2024 (118,111 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 81,561 tỷ đồng, bằng 87,79% so với năm 2024 (92,906 tỷ đồng), tuy nhiên tỷ lệ chi trả cổ tức không thấp hơn 10%.