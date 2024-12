Quỹ ngoại Dragon Capital lại tăng sở hữu lên hơn 9% vốn tại KDH

Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (mã KDH-HOSE) báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền như sau:

Theo đó, trong phiên ngày 19/12, hai quỹ thành viên thuộc Dragon Capital đã mua thêm 1,1 triệu cổ phiếu KDH - trong đó, Norges Bank và Vietnam Enterprise Investment Limited đã mua lần lượt 400.000 cổ phiếu và 700.000 cổ phiếu KDH trong ngày 19/12 và nâng số lượng cổ phiếu sở hữu của cả nhóm lên từ hơn 90,748 triệu cổ phiếu, chiếm 8,97% lên hơn 91,84 triệu cổ phiếu, chiếm 9,08% vốn tại KDH.

Tạm tính theo thị giá KDH đóng cửa phiên 19/12 là 35.600 đồng/cổ phiếu, thì quỹ này chi hơn 39 tỷ đồng để sở hữu số cổ phiếu trên.

Ở chiều ngược lại, CTCP Quản lý Quỹ VinaCapital thông báo đăng ký thoái toàn bộ 23.425 cổ phiếu, chiếm 0,0023% vốn tại KDH. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 25/12/2024 ngày 23/01/2025. Nếu thành công, VinaCapital sẽ rút khỏi danh sách cổ đông của Khang Điền.

Trước đó, quỹ Vietnam Ventures Limited (thuộc VinaCapital) thông báo đã bán thành công hơn 1,5 triệu cổ phiếu KDH như đăng ký trong hai phiên 05-06/12. Sau giao dịch, quỹ này đã giảm sở hữu tại Khang Điền từ 8,96 triệu cổ phiếu, chiếm 0,89% xuống còn hơn 7,4 triệu cổ phiếu, chiếm 0,73%.

Sau khi đạt mốc cao nhất 39.350 đồng/cổ phiếu vào phiên ngày 26/9 thì giá cổ phiếu này đã bị chốt lời và giảm về còn 32.500 đồng/cổ phiếu (chốt phiên 21/10). Sau đó, giá cổ phiếu này đã hồi phục từ vùng 32.000 đồng/cổ phiếu lên vùng cao nhất năm sát 36.000 đồng/cổ phiếu (phiên 24/12), tương ứng tăng 12,5% qua 1 tháng và sau 1 năm, mã này đã tăng hơn 30% giá trị.

Được biết, KDH đã công bố kết quả kinh doanh quý 3/2024 với doanh thu đạt 253 tỷ đồng, giảm 59% so với cùng kỳ năm trước; giảm 24% so với quý 1/2024 và giảm 61% so với quý 2/2024 và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS đạt 70 tỷ đồng, giảm 66% so với cùng kỳ năm trước; tăng 11% so với quý 1/2024 và giảm 75% so với quý 2/2024.

Trong 9 tháng đầu năm 2024, doanh thu giảm 24% so với cùng kỳ năm trước đạt 1,2 nghìn tỷ đồng trong khi lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS giảm 37% so với cùng kỳ năm trước, đạt 412 tỷ đồng. VCSC cho rằng kết quả lợi nhuận 9 tháng đầu năm 2024 chủ yếu đến từ việc bàn giao dự án The Classia (khoảng 180 căn thấp tầng; đã bán 97% và đã bàn giao hơn 95% tính đến cuối quý 2/2024 và doanh thu từ việc bán các lô đất chưa công bố.

Doanh thu và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS 9 tháng đầu năm 2024 lần lượt hoàn thành 36% và 46% dự báo cả năm của VCSC. Tuy nhiên, VCSC cho rằng không có thay đổi đáng kể đối với các dự báo hiện tại của VCSC cho KDH khi VCSC vẫn kỳ vọng dự án The Privia (quận Bình Tân, TP.HCM, tổng cộng khoảng 1.040 căn cao tầng, đã bán gần 100%) sẽ bắt đầu bàn giao trong quý 4/2024 và là yếu tố đóng góp chính cho dự báo lợi nhuận năm 2024 của VCSC, dù cần thêm đánh giá chi tiết.

Đối với dự án liên doanh 11,8 ha của KDH với Keppel, VCSC kỳ vọng đợt mở bán sẽ bắt đầu trong năm nay khi việc xây dựng phần thấp tầng của dự án này đã gần hoàn thành.