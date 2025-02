Quỹ ngoại Dragon Capital ước thu về hơn 50 tỷ nhờ bán bớt cổ phiếu DGC

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (mã DGC-HOSE) vừa báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn công ty.

Theo đó, ngày 3/2/2025 nhóm quỹ ngoại Dragon Capital do bà Trương Ngọc Phượng làm đại diện đã thông qua các quỹ thành viên để bán ra tổng cộng 455.000 cổ phiếu DGC.

Cụ thể, quỹ thành viên Norges Bank đã bán ra 200.000 cổ phiếu DGC, quỹ thành viên Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust [Equity] bán ra 60.000 cổ phiếu, quỹ thành viên Vietnam Enterprise Investments Limited bán ra 245.000 cổ phiếu.

Ở chiều ngược lại, quỹ thành viên Hanoi Investments Holdings Limited đã mua vào 50.000 cổ phiếu DGC.

Sau các giao dịch này, số lượng cổ phiếu DGC do Dragon Capital nắm giữ giảm từ gần 30,7 triệu cổ phiếu xuống còn hơn 30,2 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu giảm từ từ 8,0811% xuống 7,9613%. Ngày thay đổi tỷ lệ sở hữu là ngày 5/2/2025.

Tạm tính giá cổ phiếu DGC đóng cửa phiên 3/2 là 110.400 đồng/cp, ước tính quỹ ngoại có thể thu về hơn 50 tỷ đồng. Còn chốt phiên giao dịch ngày 5/2, giá cổ phiếu DGC tăng lên 111.700 đồng/cổ phiếu.

Được biết, DGC đã công bố KQKD năm 2024 với doanh thu đạt 9,9 nghìn tỷ đồng, tăng 1% so với cùng kỳ năm trước; 95% dự báo năm 2024 của VCSC và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS đạt 3 nghìn tỷ đồng (-4% so với cùng kỳ năm trước; 96% dự báo năm 2024 của VCSC).



VCSC nhận thấy sẽ không có thay đổi đáng kể đối với dự báo của VCSC, dù cần thêm đánh giá chi tiết.

Trong quý 4/2024, doanh thu đạt 2,4 nghìn tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ quý trước; +1% so với cùng kỳ năm trước) và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS đạt 749 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ quý trước; tăng 4% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn nhẹ so với dự báo của VCSC.

VCSC cho rằng nguyên nhân của việc này là do sản lượng bán hóa chất phốt pho công nghiệp (IPC) đạt mức thấp hơn nhẹ so với dự kiến.

Trong quý 4/2024, biên lợi nhuận gộp đã cải thiện lên mức 36,7% (so với mức 34,5% trong quý 3/2024; 32,9% trong quý 4/2023), mà VCSC cho là nhờ sự kết hợp giữa (1) mức tăng trung bình 5% so với cùng kỳ quý trước của giá bán IPC trung bình và (2) việc khắc phục dần tình trạng gián đoạn đối với nguồn cung quặng appatit. Kết quả là, biên lợi nhuận gộp đã đạt mức 35,5% (+10 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm trước) trong giai đoạn cả năm 2024.

Theo VCSC, trong quý 4/2024, tỷ lệ chi phí bán hàng & quản lý (SG&A)/doanh thu đã giảm xuống mức 7,2% (từ mức 8,1% trong quý 3/2024), nhưng vẫn duy trì ở mức cao hơn so với mức trung bình giai đoạn 2021 – nửa đầu năm 2024 là 6,1%, do chi phí vận chuyển trong quý vẫn duy trì ở mức cao, dù đã giảm nhẹ so với quý 3.

VCSC kỳ vọng tỷ lệ này sẽ quay trở lại mức bình thường vào năm 2025, nhờ sự sụt giảm của chi phí vận chuyển khi tác động từ cuộc khủng hoảng tại Biển Đỏ và tình trạng thiếu nước của Kênh đào Panama dần hạ nhiệt.

IPC: Sản lượng bán hàng giảm 13% so với cùng kỳ quý trước trong quý 4/2024, sau mức tăng mạnh trong quý 3/2024 do hoạt động tái nhập hàng tồn kho của khách hàng khi lượng tồn kho đã đạt mức hợp lý, nhưng vẫn cải thiện 1% so với cùng kỳ năm trước.

VCSC ước tính giá bán IPC trung bình hiện tại của DGC đạt khoảng 4.100 USD/tấn (+5% so với cùng kỳ quý trước) và kỳ vọng mảng kinh doanh IPC của công ty sẽ tiếp tục đà phục hồi trong năm 2025, nhờ sự cải thiện của nhu cầu và sự gia tăng của giá bán phốt pho.

Phốt pho nông nghiệp (AP): VCSC dự báo DGC sẽ tiếp tục duy trì chiến lược chuyển toàn bộ axit phophoric trích ly (WPA) thành phân bón trong quý 4/2024, tận dụng lợi thế địa lý tại thị trường trong nước của công ty. Điều này còn được hỗ trợ bởi mức tăng trung bình 5.6% trong quý 4/2024 của giá phân bón DAP/MAP Việt Nam, do Trung Quốc đã bắt đầu ngừng xuất khẩu DAP/MAP từ ngày 01/12/2024. Đối với năm 2025, VCSC dự báo DGC sẽ bắt đầu tái xuất khẩu một phần WPA khi giá phân bón ổn định trở lại.

Bên cạnh đó, công ty cho biết nhà máy ethanol đã đi vào hoạt động từ giữa quý 4/2024, với dự án xút-clo dự kiến sẽ bắt đầu được khởi công xây dựng vào giữa quý 1/2025. VCSC hiện dự báo lợi nhuận sau thuế năm 2025 từ mảng ethanol sẽ ở mức 200 tỷ đồng và từ dự án xút-clo sẽ ở mức 50 tỷ đồng.