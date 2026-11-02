Sự kiện công bố Lễ ra mắt Nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam (CMAP) cùng Chương trình Nghệ thuật số "Tinh hoa đạo học" diễn ra ngay trước thềm kỷ niệm 950 năm thành lập Văn Miếu – Quốc Tử Giám (1076 – 2026)...

Các đại biểu thực hiện nghi thức công bố Nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam (CMAP). Ảnh: Ngô Huyền.

Tối 1/11, tại Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức “Chương trình Nghệ thuật số Tinh hoa đạo học và Lễ ra mắt Nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam (CMAP)”.

Việc lựa chọn Văn Miếu – Quốc Tử Giám làm nơi công bố Nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam thể hiện rõ tinh thần kế thừa, góp phần đưa dòng chảy tri thức và văn hóa truyền thống, di sản lan tỏa trên không gian số. Ảnh: Ngô Huyền.

Văn Miếu- Quốc Tử Giám không chỉ là biểu tượng tôn vinh đạo học và hiền tài quốc gia, mà còn là đơn vị tiên phong của Hà Nội trong việc chủ động ứng dụng công nghệ để tạo ra các sản phẩm văn hóa sáng tạo, tiêu biểu như tour đêm "Tinh hoa đạo học" cùng chuỗi các hoạt động trải nghiệm gắn kết với làng nghề truyền thống và ẩm thực địa phương.

Bà Lâm Thị Phương Thanh, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thăm quan các gian hàng. Ảnh: Ngô Huyền.

Điểm nhấn từ Chương trình Nghệ thuật số “Tinh hoa đạo học” tại sự kiện đã khắc họa sinh động mối liên kết giữa công nghệ trình diễn với hạ tầng dữ liệu văn hóa số. Những mô hình sáng tạo này không chỉ gia tăng sức hấp dẫn cho di sản, thúc đẩy kinh tế du lịch Thủ đô, mà còn trở thành hình mẫu thực tiễn để các địa phương tham khảo trong phát triển công nghiệp văn hóa.

Chương trình nghệ thuật "Tinh hoa đạo học", nơi công nghệ trình diễn số sẽ làm sống dậy những câu chuyện đạo học, tôn vinh trí tuệ Việt Nam và đưa di sản chạm đến cảm xúc đương đại

Chương trình nghệ thuật "Tinh hoa đạo học", nơi công nghệ trình diễn số làm sống dậy những câu chuyện đạo học, tôn vinh trí tuệ Việt Nam. Ảnh: Ngô Huyền.

Thời gian qua, Đảng và Nhà nước luôn xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực then chốt cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước, đồng thời đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ phương thức quản lý, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc trong thời đại số.

Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã khẳng định vai trò đột phá của công nghệ trong mọi lĩnh vực đời sống. Cùng với, Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới cũng nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại, tạo nền tảng để văn hóa vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển.

Triển khai Thông báo số 16-TB/BCĐTW ngày 30/9/2026 về kết luận Phiên họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam lần thứ nhất, trong đó chỉ đạo tổ chức chuỗi hoạt động Tuần Văn hóa Đại đoàn kết dân tộc bảo đảm ý nghĩa, thiết thực, hiệu quả, tạo giá trị lan tỏa sâu sắc trong từng cộng đồng dân cư và toàn xã hội; Đồng thời thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 30/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo các cơ quan khẩn trương xây dựng và đưa vào sử dụng Nền tảng Bản đồ số văn hóa Việt Nam nhằm phục vụ việc đăng tải, công bố thông tin về địa điểm, chương trình, sự kiện, các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam và chuỗi hoạt động Tuần Văn hóa Đại đoàn kết dân tộc ở các cấp, các ngành, các địa phương.

Việc đưa CMAP vào vận hành gắn với chương trình nghệ thuật này cũng là hoạt động thiết thực hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, tạo bước đột phá trong tiến trình chuyển đổi số ngành văn hóa.

Nghi thức công bố Nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam (CMAP). Ảnh: Ngô Huyền.

Nhằm tạo lập một không gian thông tin văn hóa trực quan, Bản đồ số Văn hóa Việt Nam (CMAP) được triển khai tại địa chỉ cmap.vn, hướng tới việc số hóa và kết nối các nguồn lực văn hóa trên cùng một nền tảng. Tại đây, người dân và du khách có thể dễ dàng tra cứu, khám phá chuỗi sự kiện, di sản, hệ thống bảo tàng cũng như các hoạt động văn hóa đặc sắc trải dài trên 34 tỉnh, Thành phố.

Không chỉ dừng lại ở vai trò một công cụ tra cứu địa điểm, CMAP được định vị là kênh thông tin số hóa hạ tầng văn hóa, thể thao và du lịch toàn diện, cho phép cập nhật liên tục các sự kiện văn hóa nghệ thuật, các lễ hội truyền thống, các giải đấu thể thao quần chúng cũng như các hành trình du lịch di sản theo thời gian thực. Việc tích hợp đa dạng các trường thông tin này giúp hình thành một hệ sinh thái dữ liệu văn hóa số vừa rộng mở, vừa chuyên sâu.

Bà Lâm Thị Phương Thanh, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Bản đồ số Văn hóa Việt Nam được xây dựng với mong muốn giúp người dân và du khách dễ dàng tìm kiếm các hoạt động văn hóa theo địa điểm, thời gian, chủ đề; từ đó lựa chọn những trải nghiệm phù hợp cho mình và gia đình, bạn bè. Ảnh: Ngô Huyền.

Đối với người dân và du khách, CMAP cung cấp thêm kênh tìm hiểu thông tin về di sản, sự kiện, hoạt động văn hóa và các điểm đến, qua đó hỗ trợ lựa chọn hành trình tham quan, trải nghiệm. Những sản phẩm như tour đêm tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám hay các hoạt động trải nghiệm gắn với làng nghề, ẩm thực và văn hóa địa phương có thể trở thành những nội dung thiết thực để công chúng tìm hiểu và tiếp cận khi dữ liệu được cập nhật đầy đủ trên nền tảng. Đồng thời, người dùng có thể chủ động định vị và tìm kiếm các sự kiện văn hóa, thể thao diễn ra ngay xung quanh tọa độ địa lý của mình, qua đó gia tăng sự gắn kết và nâng cao mức độ thụ hưởng văn hóa tinh thần.

Bên cạnh đó, việc Nền tảng cung cấp các thông tin và chính sách ưu đãi sẽ giúp người dân và du khách dễ dàng tiếp cận các gói dịch vụ tham quan, trải nghiệm hoặc các chương trình hỗ trợ thiết thực. Tính năng này giúp công chúng tối ưu hóa chi phí và chủ động lựa chọn các dịch vụ phù hợp, đồng thời tạo cầu nối hiệu quả để các đơn vị quảng bá sản phẩm, kích thích tiêu dùng và thu hút du khách đến với các giá trị văn hóa truyền thống.

Đối với các cơ quan quản lý, dữ liệu được tổ chức theo không gian và các thuộc tính liên quan có thể cung cấp thêm cơ sở tham khảo về phân bố, hiện trạng và tiềm năng của các nguồn lực văn hóa, phục vụ công tác quản lý và hoạch định chính sách. Hạ tầng dữ liệu số của CMAP hỗ trợ đắc lực cho công tác theo dõi mật độ sự kiện, đánh giá sức chứa du lịch, quản lý bảo tồn di sản và điều phối các nguồn lực phát triển ngành một cách khoa học, hiệu quả.

Với các địa phương, thiết chế văn hóa và đơn vị hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, nền tảng mở ra thêm kênh giới thiệu thông tin, sự kiện và hoạt động đến công chúng một cách chính thống, nhanh chóng. Nền tảng cũng góp phần cung cấp thông tin chuẩn xác về phân bố và tiềm năng phát triển của các lĩnh vực công nghiệp văn hóa, hỗ trợ các doanh nghiệp nghiên cứu thị trường, lựa chọn địa bàn và tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các chuỗi sản phẩm, dịch vụ văn hóa sáng tạo.

Các đại biểu tham dự Lễ ra mắt Nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam (CMAP). Ảnh: Ngô Huyền.

Tại Lễ ra mắt, bà Lâm Thị Phương Thanh, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, kêu gọi mỗi người dân, đặc biệt là các bạn trẻ hãy truy cập vào Bản đồ số Văn hoá Việt Nam, lựa chọn một hoạt động văn hóa để tham gia cùng gia đình, bạn bè và chia sẻ những trải nghiệm đẹp của mình.

"Hãy bắt đầu từ một di sản, một làng nghề, một sự kiện văn hóa ở gần chúng ta. Hãy là những đại sứ lan tỏa tình yêu với văn hóa Việt Nam, cùng làm cho mỗi điểm đến trên bản đồ trở thành một cuộc gặp gỡ văn hóa sống động; để mỗi hành trình khám phá sẽ bồi đắp thêm tình yêu quê hương, đất nước", Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhấn mạnh.





Hướng tới mục tiêu chuẩn hóa và giàu tính ứng dụng, CMAP sẽ liên tục tiếp nhận đóng góp từ cộng đồng và giới chuyên môn để hoàn thiện tính năng, đồng thời đẩy mạnh kết nối liên thông với hệ thống định danh điện tử VNeID cùng các nền tảng số liên quan.

Sự kết nối liên thông này không chỉ giúp tối ưu hóa tiện ích tra cứu cá nhân hóa mà còn mở ra khả năng tích hợp dữ liệu đa ngành, phục vụ phát triển kinh tế số và xã hội số. Việc mở rộng kết nối dữ liệu sẽ bao quát toàn bộ các nhóm đối tượng: từ hệ thống di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, các thiết chế bảo tàng, thư viện, nhà hát, cho đến các không gian sáng tạo, cơ sở thể dục thể thao và các điểm đến du lịch trọng điểm trên cả nước.