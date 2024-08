REE sẽ thế chấp tối đa 15,65 triệu cổ phiếu VSH để vay vốn ngân hàng

Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (mã REE-HOSE) thông báo Nghị quyết HĐQT về việc cho phép công ty con sử dụng cổ phiếu CTCP Thuỷ điện Vĩnh Sơn Sông Hinh (mã VSH-HOSE) làm tài sản đảm bảo vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam.

Theo đó, REE thông qua việc cho phép Công ty con là Công ty TNHH Năng lượng REE (REE Energy) thế chấp tối đa 15,65 triệu cổ phiếu CTCP Thuỷ điện Vĩnh Sơn Sông Hinh do REE Energy sở hữu để bảo đảm toàn bộ nghĩa vụ nợ của Thuỷ điện Vĩnh Sơn Sông Hinh (bao gồm tiền nợ gốc, tiền lãi, phí) tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB).

Chốt phiên gio dịch ngày 7/8, giá cổ phiếu VSH là 51.000 đồng/cổ phiếu, ước tính giá trị tài sản đảm bảo này khoảng 798,15 tỷ đồng.





Tại thời điểm 30/6/2024, Cơ Điện Lạnh đang sở hữu 100% vốn tại REE Energy và sở hữu 52,58% vốn tại Thuỷ điện Vĩnh Sơn Sông Hinh.

Mới đây, REE đã công bố kết quả kinh doanh quý 2/2024 của công ty với doanh thu đạt 2,1 nghìn tỷ đồng (đi ngang so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số báo cáo đạt 450 tỷ đồng (-8% so với cùng kỳ).

Mặc dù doanh thu nhìn chung đi ngang so với cùng kỳ năm trước, chúng tôi cho rằng việc lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số báo cáo giảm 8% so với cùng kỳ là do lợi nhuận mảng điện giảm đáng kể 56% so với cùng kỳ, chủ yếu vì lợi nhuận của Thủy điện Vĩnh Sơn (mã VSH-HOSE) mà REE nắm giữ 50% cổ phần giảm 74% so với cùng kỳ, lợi nhuận của Nhiệt điện Phả Lại (mã PPC-HOSE) mà REE nắm giữ 24% cổ phần giảm 44% so với cùng kỳ, và lợi nhuận của Thủy điện Thác Mơ (mã TMP-HOSE) mà REE nắm giữ 43% cổ phần giảm 43% so với cùng kỳ; và lợi nhuận mảng nước giảm 22% so với cùng kỳ do khấu hao cao hơn từ dự án cấp nước sông Đà giai đoạn 2.

Theo VCSC, doanh thu và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số nửa đầu năm 2024 của REE lần lượt đạt 4 nghìn tỷ đồng (12% so với cùng kỳ) và 835 tỷ đồng (-32% so với cùng kỳ), hoàn thành tương ứng 43% và 36% dự báo cả năm của VCSC.

VCSC duy trì quan điểm của VCSC về việc REE sẽ ghi nhận lợi nhuận từ việc bán dự án Light Square tại tỉnh Thái Bình trong nửa cuối năm 2024 và hoàn nhập dự phòng trong mảng cơ điện (M&E), ghi nhận doanh thu cao hơn trong nửa cuối năm 2024 từ lượng backlog cao của công ty ở mức 3,1 nghìn tỷ đồng (+4 lần so với cùng kỳ) nhằm đáp ứng dự báo lợi nhuận của VCSC đối với 2 mảng này.

VCSC nhận thấy rủi ro điều chỉnh giảm đối với dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số năm 2024 của VCSC cho mảng điện do mặc dù sản lượng thủy điện thương phẩm dự kiến cải thiện nhẹ trong nửa cuối năm so với nửa đầu năm 2024, nhưng sản lượng điện hợp đồng cao sẽ vẫn hạn chế lợi nhuận, và kết quả kinh doanh thấp hơn dự kiến của PPC do kết quả kinh doanh kém khả quan trong nửa đầu năm, cùng với kỳ vọng của VCSC rằng REE sẽ chuyển từ phương pháp vốn cổ phần sang phương pháp chi phí cho khoản đầu tư vào PPC trong tương lai gần, dù cần thêm đánh giá chi tiết. Về mặt tích cực, REE đã tuyên bố mua lại thành công 70% cổ phần của CTCP Điện gió Duyên Hải (tỉnh Trà Vinh) – 48 MW.

Qua đó, VCSC hiện có khuyến nghị "khả quan" đối với REE với giá mục tiêu là 63.300 đồng/cổ phiếu.