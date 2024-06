Chủ tịch REE chi khoảng 165 tỷ sở hữu thêm hơn 2,4 triệu cổ phiếu

Bà Nguyễn Thị Mai Thanh báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (mã REE-HOSE).

Cụ thể: bà Nguyễn Thị Mai Thanh - Chủ tịch HĐQT đã mua vào 2.472.442 cổ phiếu trên 2.500.000 cổ phiếu đã đăng ký giao dịch trong thời gian từ ngày 10/5 đến ngày 7/6 theo phương thức thỏa thuận.

Theo dữ liệu trên HOSE, thì giá trung bình của REE trong khoảng thời gian trên vào khoảng 65.300 đồng/cp và tăng hơn 25% so với đầu tháng 11/2023 (52.100 đồng/cp), còn chốt phiên sáng ngày 11/6, giá cổ phiếu REE dừng ở mức 62.300 đồng. Như vậy, Chủ tịch REE đã chi hơn 160 tỷ đồng để sở hữu số cổ phiếu trên.

Sau giao dịch, bà Mai Thanh nâng số lượng cổ phiếu nắm giữ lên 60.198.429 cổ phiếu,chiếm 12,81%. Ngoài ra, bà Mai Thanh còn đang là đại diện sở hữu hơn 71,1 triệu cổ phần PPC và 3,81 triệu cổ phần SGR.

Vừa qua, HĐQT công ty đã thông qua việc tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 07/2024/NQ-HĐQT-REE ngày 04 tháng 03 năm 2024 và Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 12/2024/NQ-HĐQT-REE ngày 01 tháng 04 năm 2024. Các nội dung được đề cập tại Nghị quyết số 07/2024/NQ-HĐQT-REE và Nghị quyết số 12/2024/NQ-HĐQT-REE tiếp tục có hiệu lực như đã quy định.

ĐỒng thời, thông qua tài liệu báo cáo sử dụng cổ phiếu quỹ bán cho người lao động (“Tài liệu ESOP-2023”) để trình ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật và ủy quyền cho Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty, căn cứ chức năng nhiệm vụ và trên cơ sở các Nghị quyết đã được Hội đồng quản trị thông qua, thực hiện các công việc cần thiết để bổ sung, giải trình và hoàn chỉnh các tài liệu liên quan đến Tài liệu ESOP-2023 theo yêu cầu của ủy ban Chứng khoán Nhà nước; và ủy quyền thực hiện các công việc khác có liên quan để được ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận Tài liệu ESOP-2023.

Trước đó, REE công bố kết quả kinh doanh quý 1/2024 với doanh thu đạt 1,8 nghìn tỷ đồng, giảm 22% cùng kỳ năm trước) và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS báo cáo đạt 480 tỷ đồng, giảm 36% cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận ròng giảm so với cùng kỳ có thể là do lợi nhuận từ mảng điện và nước lần lượt giảm 52%/39%. Lợi nhuận từ mảng điện giảm do đóng góp từ thủy điện thấp hơn đáng kể, ảnh hưởng nhiều hơn so với mức tăng trong lợi nhuận từ các nhà máy nhiệt điện.

Theo VCSC đánh giá thì doanh thu và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS quý 1/2024 của REE phù hợp với kỳ vọng của VCSC khi lần lượt hoàn thành 20% và 21% dự báo cả năm của VCSC. VCSC kỳ vọng REE sẽ ghi nhận doanh thu từ Etown-6 từ quý 2/2024, doanh thu từ việc bán 45 căn thấp tầng tại The Light Square vào cuối năm 2024, cũng như đà phục hồi của mảng M&E vào cuối năm để hoàn thành dự báo lợi nhuận cả năm của VCSC và VCSC nhận thấy không có thay đổi đáng kể đối với dự báo lợi nhuận năm 2024,