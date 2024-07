Quỹ ngoại Platinum Victory chào mua 4 triệu cổ phiếu REE với giá 80.000 đồng

Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (mã REE-HOSE) thông báo nhận được tài liệu đăng ký chào mua cổ phiếu REE của cổ đông Platinum Victory Pte. Ltd.

Theo đó, Platinum Victory Pte. Ltd., vừa đăng ký chào mua công khai 4 triệu cổ phiếu REE, chiếm 0,85% với giá chào mua dự kiến là 80.000 đồng/cổ phiếu, tương đương số tiền dự chi là hơn 320 tỷ đồng.

Hiện, Platinum Victory là cổ đông lớn nhất của REE, nắm giữ hơn 164 triệu cổ phiếu REE, chiếm 34,85%. Nếu chào mua thành công 4 triệu cổ phiếu REE, Platinum Victory sẽ nâng số lượng nắm giữ lên hơn 168 triệu cổ phiếu, chiếm đạt 35,7%.

Được biết, Platinum Victory Pte. Ltd đăng ký mua 299.474 cổ phiếu, từ ngày 12/6 đến ngày 3/7. Tuy nhiên kết thúc thời gian giao dịch quỹ ngoại này không mua được do điều kiện thị trường không thuận lợi.

Chốt phiên giao dịch ngày 8/7, giá cổ phiếu REE tăng thêm 1.500 đồng lên 66.500 đồng và giá chào mua của Platinum Victory Pte. Ltd cao hơn 20% so với giá chốt phiên ngày 8/7 và hiện nhà đầu tư nước ngoài sở hữu 49% vốn điều lệ của REE. Do đó, việc chào mua công khai này chỉ áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ cổ phiếu phổ thông có thể chuyển nhượng của REE.

Do đó, VCSC đã có khuyến nghị "khả quan" cho REE với giá mục tiêu là 63.300 đồng/cổ phiếu.

Trước đó, bà Nguyễn Thị Mai Thanh - Chủ tịch HĐQT đã mua vào 2.472.442 cổ phiếu trên 2.500.000 cổ phiếu đã đăng ký giao dịch trong thời gian từ ngày 10/5 đến ngày 7/6 theo phương thức thỏa thuận.

Theo dữ liệu trên HOSE, thì giá trung bình của REE trong khoảng thời gian trên vào khoảng 65.300 đồng/cp và tăng hơn 25% so với đầu tháng 11/2023 (52.100 đồng/cp), còn chốt phiên sáng ngày 11/6, giá cổ phiếu REE dừng ở mức 62.300 đồng. Như vậy, Chủ tịch REE đã chi hơn 160 tỷ đồng để sở hữu số cổ phiếu trên.

Sau giao dịch, bà Mai Thanh nâng số lượng cổ phiếu nắm giữ lên 60.198.429 cổ phiếu,chiếm 12,81%. Ngoài ra, bà Mai Thanh còn đang là đại diện sở hữu hơn 71,1 triệu cổ phần PPC và 3,81 triệu cổ phần SGR.

Mới đây, REE thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc của ông Huỳnh Thanh Hải, thời gian miễn nhiệm từ ngày 1/7/2024. Tuy nhiên, sau miễn nhiệm, ông Huỳnh Thanh Hải vẫn là thành viên HĐQT tại Cơ Điện Lạnh.

Đồng thời, REE bổ nhiệm ông Lê Nguyễn Minh Quang (1966) là Tiến sĩ ngành Xây dựng giữ vị trí Tổng giám đốc, thời hạn bổ nhiệm 3 năm, từ ngày 1/7/2024.

Mới đây, Chứng khoán MBS dự kiến sản lượng thủy điện có thể phục hồi từ mức thấp quý 2/24, tuy nhiên, giá bán thủy điện có thể giảm 10-15% do sản lượng huy động trên thị trường giảm. Làm giảm đà tăng doanh thu.

Các mảng khác chủ yếu duy trì lợi nhuận ổn định so với cùng kỳ, triển vọng tăng trưởng sẽ mạnh mẽ hơn từ quý 3/24 khi tòa nhà văn phòng E.Town 6 đi vào hoạt động và bàn giao Thái Binh Light square trong nửa cuối năm.