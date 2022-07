Rủi ro mua nhà dự án “suất ngoại giao”

Ngày 20/7, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử bị cáo Nguyễn Thị Lê Mai (SN 1976, ở quận Bắc Từ Liêm) và Ngô Lệ Thúy (SN 1978, ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, do cần tiền để đầu tư kinh doanh và trả các khoản nợ cá nhân, từ năm 2017-2019 Mai đưa thông tin gian dối để chiếm đoạt tiền của nhiều bị hại.

KẼ HỞ GIAO DỊCH TÀI KHOẢN CÁ NHÂN

Cáo trạng thể hiện, CTCP dịch vụ bất động sản Titan do bà Nguyễn Thị Liên Dung giữ chức Chủ tịch HĐQT, chuyên kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản.

Khoảng cuối năm 2017, thông qua người quen, Mai gặp ông Ngô Hồng Q. (SN 1958, ở quận Tây Hồ, Hà Nội) và tự nhận là giám đốc kinh doanh Công ty Titan – đơn vị trung gian mua và bán cho nhà đầu tư bất động sản.

Vào tháng 10/2018, Mai giới thiệu với ông Q. là Công ty Titan có một số căn hộ suất ngoại giao tại dự án Sun Grand City và dự án 30A Lý Thường Kiệt và mời gọi ông Q. hùn vốn đầu tư. Mai hứa hẹn ông Q. chỉ cần chuyển tiền đặt cọc góp vốn đầu tư thông qua ký hợp đồng với Công ty Titan. Tuy nhiên giao dịch chuyển tiền vào tài khoản cá nhân Mai vì Mai được “công ty ủy quyền nhận tiền của khách hàng”.

Ông Q. đồng ý nhưng yêu cầu phải ký hợp đồng đặt cọc với Công ty Titan để đảm bảo pháp lý.

Để nạn nhân tin tưởng, Mai tự soạn thảo 14 hợp đồng đặt cọc, lập 14 phiếu thu, giả mạo chữ ký của bà Dung là Chủ tịch HĐQT Công ty Titan.

Sau khi lập xong các hợp đồng, Mai đưa lại cho ông Q. ký kết. Cơ quan điều tra xác định có 4 hợp đồng đặt cọc các ngày 14/12/2018, 18/12/2018,4/1/2019 và 14/3/2019 do Mai làm giả với nội dung đặt cọc tiền mua căn hộ tại dự án Sun Grand City, dự án 30A Lý Thường Kiệt.

Ông Q. đã chuyển vào tài khoản cá nhân Mai số tiền 49,15 tỷ đồng. Nhận tiền song Mai khong chuyển vào Công ty Titan, không thực hiện việc mua bán bất động sản như cam kết mà đầu tư kinh doanh cá nhân. Sau khi phát hiện Mai có hành vi gian dối, ông Q. nhiều lần đòi lại tiền nhưng bị cáo mới trả lại 20,7 tỷ đồng, còn chiếm đoạt 28,45 tỷ đồng. Xác minh tại dự án trên thể hiện, các chủ đầu tư dự án không hợp tác, ký kết với Công ty Titan mua bán, môi giới, phân phối sản phẩm dự án.

Cùng thời điểm này, Mai cũng tung chiêu lừa với anh Đào Quốc C. (SN 1987, ở huyện Đông Anh, Hà Nội) với thủ đoạn tương tự. Từ tháng 10/2017 đến tháng 12/2018, anh C. chuyển cho Mai 122 tỷ đồng để đặt cọc mua các căn hộ tại các dự án như Vincity Gia Lâm, dự án Paradise Cam Ranh, dự án Sun Grand City 69B Thụy Khuê…

Cơ quan điều tra xác định trong đó có các hợp đồng ký trước ngày 16/7/2018, các bên đã tất toán xong. Do đó, chỉ xác định có 9 hợp đồng Mai làm giả để lừa gạt anh C. trong thời gian từ ngày 18/7/2018 đến 18/12/2018. Trong đó, anh C. đã chuyển khoản cho Mai là 43,7 tỷ đồng.

Đặc biệt, số tiền ghi trên phiếu thu cao hơn số tiền anh C. đặt cọc. Mai giải thích ghi chênh nhằm tạo lòng tin với anh C.

Hai bị cáo Mai và Thúy hầu tòa sáng 20/7.

CẶP BÀI TRÙNG VÀ PHI VỤ LỪA GẦN 99 TỶ ĐỒNG

Ngoài hành vi trên, cơ quan điều tra còn xác định, Mai cấu kết với Ngô Lệ Thúy (đại diện theo pháp luật CTCP Catimex), sử dụng pháp nhân Công ty Catimex để lừa đảo các nhà đầu tư.

Cáo trạng thể hiện, khoảng giữa năm 2019, quá trình quen biết anh Nguyễn Chí C. (SN 1978, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), Mai giới thiệu bản thân có quan hệ rộng với những cá nhân có khả năng mua được các suất bất động sản ngoại giao, căn biệt thự, liền kề, shophouse tại các dự án lớn của Vingroup. Bị cáo cũng hứa hẹn nếu đầu tư sẽ thu lợi nhuận từ 300 triệu đồng/suất.

Tin tưởng những thông tin Mai cung cấp, ngày 3/5/2019, anh C. đã nộp 3 tỷ đồng cho Công ty Catimex để mua 10 căn hộ tại dự án Vinhomes Gia Lâm. Vài ngày sau, Mai và Thúy thông báo cho anh C. các căn hộ trên đã bán cho người khác với lãi tương ứng là 3 tỷ đồng. Mai trả lại tiền gốc cho anh C. và nói tiền lãi sẽ chuyển sau.

Sau phi vụ đầu, Mai tiếp tục “nhử” anh C. đầu tư vào dự án Vincity quận 9, TPHCM. Bị cáo tiếp tục "tung hỏa mù" nói có nhiều khách hàng cùng đầu tư vào dự án và Mai để anh C. làm người địa diện ký hợp đồng đặt cọc. Theo hợp đồng đặt cọc và phiếu thu thì số tiền đầu tư lên tới hơn 380 tỷ đồng nhưng trên thực tế, anh C. đặt cọc 87 tỷ đồng.

Đến tháng 6/2019, anh C. biết thông tin Mai bị công an điều tra nên đã thúc giục Mai, Thúy trả lại tiền.C Các bị cáo mới hoàn trả 18,9 tỷ đồng.

Các bị cáo còn ký hợp đồng, nhận đặt cọc với 3 cá nhân khác để chiếm đoạt tiền. Tổng số tiền Mai và Thúy chiếm đoạt tiền của 4 bị hại gần 99 tỷ đồng.

Phần lớn số tiền chiếm đoạt được, Mai sử dụng để trả nợ cá nhân.