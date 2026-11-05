Rừng Hồng: Giá trị của mảnh ghép trung tâm Eco Retreat

Eco Retreat là khu đô thị trị liệu, phục hồi và tái tạo rộng 220ha, ở cửa ngõ phía Tây TP.HCM, cách Bến Bạch Đằng khoảng 30 phút di chuyển qua Đại lộ Võ Văn Kiệt và cao tốc TP.HCM - Trung Lương.
Trong một đô thị có sức sống, thương mại không chỉ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng mà còn tạo ra tương tác xã hội, góp phần làm nên bản sắc và nhịp sống cộng đồng. Một cuộc dạo phố, ghé quán cà phê hay mua sắm mang lại niềm vui thường nhật; trong khi việc sở hữu cửa hàng, vận hành dịch vụ cũng có thể trở thành thú vui, giúp con người duy trì sự năng động và mở rộng kết nối xã hội.
Đặc biệt khi xu hướng nghỉ hưu sớm hoặc làm việc từ xa gia tăng, nhu cầu hiện thực hóa mô hình kinh doanh yêu thích của mỗi cá nhân cũng tăng lên đáng kể. Vì thế, ngôi nhà tại trung tâm đô thị không chỉ là tài sản hay nơi ở mà còn có thể trở thành không gian để chủ nhân theo đuổi sở thích kinh doanh, phát triển dịch vụ và đóng góp vào sức sống phố thị.
Để thương mại phát triển bền vững, cần có cộng đồng cư dân đủ lớn tạo nguồn cầu thường xuyên. Đặc biệt, quanh các tòa căn hộ, nhu cầu về ăn uống, mua sắm, chăm sóc sức khỏe, làm đẹp và giải trí hình thành tự nhiên từ đời sống hằng ngày, tạo nền tảng cho các hoạt động kinh doanh lâu dài, không chỉ phụ thuộc vào khách vãng lai.
Cùng với đó, quảng trường, công viên và đại lộ đóng vai trò thu hút, kết nối và giữ chân con người. Không chỉ là tiện ích cảnh quan, đây còn là những không gian thúc đẩy giao lưu, gia tăng dòng người và cơ hội giao thương, góp phần tạo nên sức sống cho các tuyến phố.
Tại Eco Retreat, nhà sáng lập Ecopark phát triển Rừng Hồng ở vị trí trung tâm phân khu Mùa Lễ Hội, dựa trên ba yếu tố: Cộng đồng cư dân, không gian công cộng và sự đa dạng trải nghiệm gắn với thiên nhiên.
Cộng đồng cư dân tập trung mật độ cao là điều kiện cần thiết để nơi đó trở thành trung tâm của dịch vụ, thương mại. Cư dân cao tầng luôn là tệp khách hàng tiêu dùng thường xuyên nhất trong đô thị.
Tại Eco Retreat, 6 toà căn hộ cao tầng với quy mô hơn 2500 căn hộ là yếu tố định hình trung tâm tiêu dùng của đô thị. Đây là nền tảng để thương mại phát triển từ nhu cầu thực tế, đồng thời tạo cơ hội cho các hoạt động kinh doanh quy mô nhỏ và vừa trở thành một phần của đời sống đô thị.
Bên cạnh đó, điều kiện đủ để các tuyến phố thấp tầng tại Rừng Hồng phát huy được lợi thế từ vị trí trung tâm, đó là dụng ý trong thiết kế tuyến phố: đại lộ rộng, bãi đỗ xe quy mô lớn, quy hoạch nhà mặt tiền với tiêu chuẩn riêng giúp tăng tính nhận diện và tính kết nối của mô hình kinh doanh. Chính điều này tạo ra sự vượt trội trong giá trị của các dòng sản phẩm thấp tầng tại Rừng Hồng.
Đại Lộ Quảng Trường rộng 40m, đi xuyên qua khu vực trung tâm của Eco Retreat, giữ vai trò kết nối liên đô thị trong định hướng phát triển các đô thị quanh vành đai 3. Tại đây, nhà phố đại lộ được bố trí điểm nhấn là tầng 1 có chiều cao 6m, thay vì chiều cao 3,5 – 4,1m như thường gặp ở các dòng sản phẩm đô thị. Điều này giúp tăng khả năng nhận diện từ đại lộ có lưu lượng giao thông lớn.
Điểm đặc biệt riêng có của Nhà phố đại lộ là 100% căn nhà có 2 mặt tiền: mặt tiền thương mại ở Đại lộ Quảng Trường và mặt tiền sinh hoạt nằm trên đường nội khu 13m, bổ sung khả năng kết nối với hoạt động nội khu, phù hợp với những chủ sở hữu quan tâm đồng thời đến không gian ở và khả năng khai thác thương mại, dịch vụ trên một trục giao thông lớn.
Là dòng sản phẩm mới lần đầu xuất hiện tại Eco Retreat, nhà phố trung tâm sở hữu vị trí kết nối trực tiếp với các không gian trọng điểm của lưu lượng và mật độ cư dân: Phân bố quanh khối đế tòa căn hộ, trên đại lộ Hồ Thiên Nga hoặc trực diện Quảng trường Lễ Hội.
Lợi thế vị trí trung tâm giúp các căn nhà tiếp cận thuận tiện cộng đồng cư dân, dòng người đi bộ và các hoạt động thường nhật tại quảng trường, đại lộ. Nhà phố Trung Tâm được thiết kế theo tỷ lệ thân thiện với người đi bộ. Tầng một cao 4,1 m; tổng chiều cao công trình khoảng 12,5 m, thấp hơn cao độ tầng tiện ích của khối căn hộ (16 m). Giải pháp này vừa giữ tầm nhìn từ trên cao xuống phố, quảng trường và hồ nước, vừa tạo sự hài hòa với không gian đường phố, mang lại trải nghiệm sống trọn vẹn giữa nhịp đập trung tâm.
Nếu điểm nhấn cảnh quan thu hút nhất tại Eco Retreat là Quảng Trường Lễ Hội nối ra Công Viên Hồ Thiên Nga thì Biệt thự Quảng trường sở hữu vị trí nổi bật nhất Rừng Hồng. 19 căn biệt thự trực diện quảng trường lễ hội rộng lớn, kết nối hồ Thiên Nga và hệ thống không gian mở gồm quảng trường sự kiện, quảng trường sáng tạo, sân thể thao, khu vui chơi trẻ em.
Biệt thự quảng trường có hai mặt tiền: Phía trước hướng ra đại lộ Quảng trường và không gian công cộng, phía sau tiếp giáp đường nội khu. Lợi thế này vừa mở rộng khả năng kết nối với các hoạt động cộng đồng, vừa duy trì lối tiếp cận riêng, tạo dư địa cho cả nhu cầu an cư và khai thác dịch vụ, ẩm thực.
Ngoài ra, Rừng Hồng còn mang đến lựa chọn trong tầm tài chính dễ tiếp cận đối với nhiều gia đình yêu thích phong cách sống năng động tại trung tâm đô thị khi ra mắt 2 dòng sản phẩm: Nhà phố vườn diện tích từ 81m2 và biệt thự phố với chiều rộng 9m, bố trí sân vườn trước nhà thông thoáng cho từng căn.
* Khách hàng quan tâm phân khu Rừng Hồng, Eco Retreat có thể liên hệ một trong 20 đại lý chính thức để được cung cấp thông tin và tư vấn.
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