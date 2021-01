Sabeco báo lãi vượt gần 52% kế hoạch

Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn - Sabeco (mã SAB-HOSE) công bố báo cáo tài chính quý 4/2020 với các chỉ tiêu đều giảm so với cùng kỳ.



Theo đó, trong quý 4/2020, Sabeco ghi nhận doanh thu đạt 7.865,4 tỷ đồng, giảm 19% so với cùng kỳ; giá vốn hàng bán giảm 25% còn 5.397 tỷ đồng; lợi nhuận gộp giảm 3%; doanh thu hoạt động tài chính giảm 10%; Chi phí tài chính giảm 57% - trong đó chi phí lãi vay giảm 8%; phần lãi trong công ty liên doanh liên kết và cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát giảm 26%; các loại chi phí như chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm lần lượt 17% và 73%.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trong quý 4/2020 tăng 31% đạt 1.862 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế tăng 31% và sau thuế tăng 41% lần lượt đạt gần 1.872 tỷ và 1.533,75 tỷ đồng.

Công ty cho biết, doanh thu của công ty đang dần dần hồi phục từ đại dịch Covid 19, nhưng vẫn thấp hơn so với cùng kỳ do tác động của thiên tai, bão lụt. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế tăng cao hơn so với cùng kỳ là do công ty kiểm soát được chi phí một cách chặt chẽ.

Luỹ kế năm 2020, Sabeco ghi nhận doanh thu đạt 27.961 tỷ đồng - giảm 26% so với cùng kỳ; doanh thu hoạt động tài chính tăng 10%; chi phí tài chính tăng 13% - trong đó, chi phí lãi vay tăng 70% từ 37 tỷ lên gần 64 tỷ đồng.

Đáng chú ý, các hoạt động khác lại tăng đột biến từ 11 tỷ lên hơn 35 tỷ đồng - tương ứng tăng 206% và lợi nhuận sau thuế đạt 4.936,8 tỷ đồng, giảm 8% so với cùng kỳ.

Cũng theo giải trình từ phía công ty, doanh thu và lợi nhuận sau thuế giảm so với cùng kỳ do ảnh hưởng của Covid 19 và Nghị định 100 cũng như bão và lũ lụt.

Năm 2020, Sabeco đặt kế hoạch doanh thu 23.800 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 3.252 tỷ đồng, lần lượt giảm 37% và 39% so với thực hiện năm 2019. Như vậy, dựa trên kịch bản lợi nhuận giảm 39% trong năm 2020, doanh nghiệp hoàn thành được 151,8% kế hoạch lợi nhuận.

Tính tới 31/12/2020, tổng tài sản tăng 413 tỷ lên 27.375 tỷ đồng - trong đó, đầu tư tài chính ngắn hạn tăng từ 12.393 tỷ lên 14.547 tỷ đồng; hàng tồn kho giảm từ 1.967 tỷ xuống 1.446,8 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 12.374 tỷ đồng.

Theo báo cáo phân tích từ SSI Research, giá cổ phiếu SAB đã giảm 12% trong năm 2020 do kết quả kinh doanh của công ty chịu tác động kép từ luật phòng chống tác hại của rượu bia và dịch bệnh Covid-19, đặc biệt là trong 6 tháng đầu năm 2020.

Bất chấp đại dịch, các thương hiệu bia vẫn hoạt động tích cực vào năm 2020 bằng cách tung ra một số sản phẩm mới như: Heineken giới thiệu Heineken 0.0 tại thị trường Việt Nam, như một phản ứng nhanh đối với Nghị định 100. Các công ty bia đã đẩy mạnh sự hiện diện ở tất cả các phân khúc như SAB xuất hiện ở phân khúc cận cao cấp với Saigon Chill (vào tháng 10/2020) và Lạc Việt (phân khúc tiết kiệm, vào tháng 6), trong khi Đại Việt được Heineken giới thiệu vào tháng 4 để cạnh tranh ở phân khúc giá rẻ hơn.

Theo Euromonitor, hai công ty lớn nhất là Sabeco và Heineken tiếp tục giành thêm thị phần trong những năm gần đây, trong đó Heineken dường như gia tăng thị phần nhanh hơn.